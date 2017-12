URGENT : Le SBU retire Daria Mastikacheva de la liste des prisonniers à échanger à la dernière minute - Daria menace de se suicider

Décidément les services secrets ukrainiens ne perdent pas une occasion de saboter le processus et d’empêcher cette mère innocente de rentrer chez elle, auprès de son compagnon, en Russie.

En apprenant la nouvelle, Daria a écrit à son compagnon Sergueï Sokolov une lettre dans laquelle, exténuée, elle menace de se suicider si elle n’est pas de retour à la maison d’ici le Nouvel An. Ainsi écrit-elle, « le problème se résoudra de lui-même ».

« Je sais que tu es frustré comme je le suis, mais je suis désolée. Si d’ici le 31 je ne sors pas, tu ne pourras plus rien faire. Je n’en peux plus. Pardonne-moi s’il te plaît », a écrit Daria.

Pour rappel, Daria est une maman de 30 ans, qui a été kidnappée, puis torturée par le SBU cet été, afin de lui faire avouer qu’elle travaillerait pour les services secrets russes. En réalité cette arrestation vise à faire pression sur son compagnon Sergueï Sokolov, qui mène des enquêtes très dérangeantes pour les autorité et certaines administrations ukrainiennes.

Suite au dossier écrit sur son cas par Human Rights Watch et la plainte enregistrée contre le SBU pour torture, ce dernier a fait interner Daria pendant deux semaines, la gavant de psychotropes pour essayer de la faire déclarer démente afin que son témoignage contre eux soit déclaré invalide.

Son avocat a réussi à la faire retourner en prison, dans l’espoir que Daria puisse être ajoutée à la liste des prisonniers qui doivent être échangés entre l’Ukraine et les Républiques Populaires de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL).

Suite à de nombreuses pressions internationales, Daria avait été ajoutée à la liste, mais le SBU semble décidé à ne pas lâcher sa proie.

J’ai bien sûr réécrit immédiatement à Sahra Wagenknecht, la députée allemande du parti Die Linke, qui avait fait pression sur l’ambassadeur d’Ukraine après ma requête précédente, afin que Daria soit incluse dans la liste des prisonniers à échanger. J’ai aussi réécrit au Commissariat des Droits de l’Homme à l’ONU, à la MSS de l’OSCE, au bureau des Droits de l’Homme de l’OSCE, et au Conseil de l’Europe.

Mais le temps presse, nous n’avons que cette journée pour réussir à remettre Daria sur la liste. Donc j’en appelle à chacun et chacune d’entre vous. Écrivez à ces institutions, écrivez à vos députés européens (leurs e-mails sont accessibles ici) dites leur bien que c’est urgent, et mettez le lien de cet article, afin qu’ils agissent rapidement.

Exemple d’e-mail en anglais :

« Dear Sir, Dear Madam,,

The news I received today are more than bad. We succeeded to obtain that Daria Mastikacheva was included in the list of prisoners to exchange between Ukraine and the DPR and LPR.

But, the SBU has removed Daria from the list in last minute (see here in Russian on Life and in French on DONi).

The exchange should occur tomorrow. Could you please insist on the Ukrainian authorities to reverse this removal ? It is really urgent.

Daria threatens to commit suicide if she is not freed before the New Year.

Thanking you in advance for your help.

Sincerely yours »

Christelle Néant

