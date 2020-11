USA 2020 : and the Winner is Joe Biden !

Il n’y a pas que le parti démocrate américain qui truque les élections, la gauche française aussi.

"L’attitude putschiste des tricheurs de gauche ne peut-elle pas être comparée à celle de la gauche française ? Certes, le système électoral français est plus perfectionné que celui des Américains, le vote par correspondance y est interdit depuis 1975, même si certains LREM, émoustillés par la fraude gigantesque états-unienne, rêvent de le réintroduire. Mais il y a tellement d’autres façons, légales, de bourrer les urnes, et d’influencer une élection…

Vous pouvez d’abord disposer des médias de propagande, qui, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, matin, midi et soir, véhiculent les bienfaits de l’immigration, la compatibilité de l’islam avec la France, les atouts de l’Union européenne, la nocivité des frontières, la future catastrophe climatique, le devoir de l’accueil de l’autre, sans oublier la calomnie et les mensonges permanents, sans réponse, de la mouvance patriote. Et cela dure depuis plus de quarante ans…

Vous pouvez façonner, dans vos écoles, les générations à venir, en les privant de toute connaissance de l’histoire de leur pays, en utilisant des enseignants qui, loin d’être les hussards noirs de la République vantés hier, sont devenus, pour beaucoup d’entre eux, des laveurs de cerveau du système, se permettant d’utiliser leur statut d’adulte pour façonner, comme le camp du Bien le leur demande, l’esprit de leurs élèves.

Vous avez bien sûr les juges, qui, derrière le syndicat de la magistrature, appliquent avec beaucoup de zèle les articles de loi du système, qui favorisent l’invasion migratoire, l’indulgence vis-à-vis des délinquants, sabotent le travail des policiers, et traquent sans pitié les mal-pensants, allant jusqu’à mettre en prison pour 17 mois un Hervé Ryssen pour délit d’opinion. Chez ces gens-là, le débat ne se mène pas avec des mots, comme nous le ferions avec des Ryssen et autres militants de sa mouvance, mais devant les tribunaux.

Vous avez bien sûr les universités, qui, avec l’influence des racistes haineux Indigènes de la République, la dictature des minorités agressives, exercent une véritable terreur, digne de celle des États totalitaires contre les mal-pensants.

Ajoutez à cela les artistes du système, souvent nuls, mais gavés de subventions, et les associations et autres OGM, qui, tels des miliciens, persécutent dans la rue et devant les juges tous les mal-pensants, et vous avez, version française – quand les Américains sont préservés par l’article 1 de la Constitution – les mêmes méthodes de tricheurs, en France, que celles qui s’appliquent aux États-Unis, avec surtout la même philosophie : la fin justifie les moyens.

Il suffit de se souvenir de la folie qui s’est emparée de notre pays, pendant quinze jours, en 2002, parce que Jean-Marie Le Pen avait osé devancer Lionel Jospin et s’inviter au deuxième tour, il suffit de se rappeler la haine que devait affronter Marine Le Pen, sur les plateaux de télévision, en 2017, le nombre d’agressions de ses meetings et de ses militants, et les campagnes de presse dégueulasses hostiles à elle, pour bien comprendre que cette gauche, en France comme aux États-Unis, est le véritable bras armé des mondialistes et du grand capital, et qu’elle est prête à tous les moyens pour priver le peuple des débouchés politiques auxquels il aspire.

Et n’oublions pas ce bourrage d’urnes massifs, mais légal, que constitue le fait de donner le droit de vote à des personnes, par le droit du sol, le regroupement familial et les naturalisations massives, à nombre d’électeurs, principalement musulmans, qui n’ont rien de commun avec la France, mais votent, de manière communautariste, pour la gauche qui leur assure le nombre et l’assistanat… payés par ce que les différents gouvernements rackettent aux Français.

Enfin, rappelons-nous que Hollande a battu Sarkozy, en 2012, parce que 93 % de musulmans ont voté pour lui, et que Macron a gagné en 2017, parce qu’un coup d’État judiciaire et médiatique a eu raison de François Fillon, promis à l’Élysée après sa victoire éclatante à la primaire de la droite.

D’autres manières, bien françaises, différentes de celles des Démocrates, de frauder et de voler une élection au peuple."

https://ripostelaique.com/democrates-americains-et-gauche-francaise-la-fraude-contre-le-peuple.html