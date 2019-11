USA : complainte des milliardaires, sacre de Warren ?

Rien de neuf chez les gauchistes...Appliquer des niaiseries simplistes, 1000 fois essayées et qui détruisent l’investissement et l’emploi..

Les idées gauchistes ne consiste qu’a engraisser l’état par des taxes pour ses obligés (c’est pour ca que les gauchistes sont majoritairement des bouffeurs de gamelle de l’état), que d’aider l’ensemble de la population

Les idées des républicains sont un peu plus intelligentes que celles Marxistes stupides et stériles de Pacaontas.

1) Compte d’épargne libre d’impôt. Il permettrait aux Américains ayant un revenu inférieur à 150 000 dollars environ de déduire chaque année jusqu’à 10 000 dollars de leur revenu imposable s’ils mettaient cet argent dans leurs économies. En augmentant l’épargne nationale, cela constituerait une plus grande réserve d’argent disponible pour l’investissement et permettrait à des millions d’Américains de posséder davantage d’actions et de participer à l’investissement productif et l’emploi.

Étant donné que la plupart des familles de la classe moyenne ont très peu épargné, cela inciterait également les Américains à épargner plus d’argent chaque année et à regarder le pouvoir des revenus des intérêts augmenter leur fortune le long de leur vie.

2) Réduire les taux d’imposition de la classe moyenne à 15%. Réduire les taux de 22% à 15% pour les personnes à revenu moyen, ce qui offrira modestement des incitations au travail plus importantes à des millions de familles tout en permettant aux personnes de conserver une plus grande part de leurs revenus.

3) Ne plus taxer les plus value de roulement de gains en capital. Cela changerait l’imposition les revenus des gains en capital. Actuellement, si vous possédez une action type IBM et souhaitez la vendre pour un gain de 30 000 USD, et utilisez ces gains pour acheter des actions d’Uber, vous devez payer une taxe de près de 24% sur les 30 000 USD. Mais tout ce que vous avez fait est de réorganiser votre portefeuille d’actions ; vous n’avez pas vraiment réalisé de gain de revenu que vous pouvez dépenser.

Cela bloque perversement les investissements, car les personnes conservent leurs anciennes actions et s’abstiennent d’investir dans de nouvelles entreprises en démarrage afin d’éviter l’impôt sur les gains en capital. En vertu de cette proposition de « reconduction », les plus-values ​​ne seraient versées que lorsque l’argent est entièrement retiré du marché boursier. (Genre PEA en France)

4) comptes privés pour la sécurité sociale. Permettre aux travailleurs de mettre une petite quantité entre 2% et 20% de leurs charges sociales dans un compte de retraite personnel et privé. Ces comptes seraient investis dans les fonds indiciels de toutes les actions. Cela permettrait des rendements à vie beaucoup plus élevés avec cet argent que ce que la sécurité sociale. Cela permettrait à chaque Américain participant - y compris des dizaines de millions de travailleurs au salaire minimum - de devenir actionnaire et de posséder un morceau de valeur mobilière.. (Info donnée pour tous les blaireaux gauchistes abonné à la dictature des clichés médiatiques de la cocosphère, qui croient qu’aux USA la retraite est par capitalisation.