USA, Prise du Capitole (2) - L’Empire contre-attaque : vers une destitution de Trump ?

Le parallèle fait avec l’élection de Chirac en 2002 est intéressante, mais il faut aller jusqu’au bout du raisonnement.

On sait maintenant que cette mascarade n’avait qu’un but : le « vote utile » qui ramène des voix d’une autre famille pour légitimer un choix qui aurait été contesté autrement. La recette a eu tellement de succès qu’elle a été reprise à chaque élection et que la famille Le Pen a fait son fond de commerce du rôle de repoussoir, l’apothéose étant la dernière présidentielle française. On dirait que la famille politico-économique qui use de ce stratagème est tellement soudée qu’elle en oublie elle-même les frontières, ce qui a fait dire au lauréat sus-évoqué : « NOUS ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause la démocratie »

Chez ces gens-là, on a le sens de la famille, comme chez les Le Pen mais en plus étoffé ! Tout comme est plus étoffée la manipulation des idiots utiles pour légitimer par la trouille un nouveau président qui, autrement, aurait été en permanence contesté. On verra si ça suffit !