@Guy19550

Si je parle de Kiev, d’Europe et de Cuba, c’est bien pour cibler ceux qui sont des manipulateurs dans le cas de l’Ukraine. Ces manipulateurs agissent pour le moment impunément et il est grand temps d’y mettre de l’ordre depuis 2014. On est 7 ans plus tard et les missiles à Cuba doivent donc rester en place pendant minimum 7 ans !