Hier avait lieu le second tour de l’élection présidentielle ukrainienne, qui a vu la victoire écrasante de Volodymyr Zelensky, avec plus de 73 % des voix, contre 24,5 % pour Petro Porochenko alors que 95 % des bulletins sont dépouillés. Et alors que l’Allemagne, la France, les États-Unis, la Biélorussie et la Géorgie se sont dépêchés de féliciter Zelensky pour sa victoire, la Russie a décidé d’attendre avant d’éventuellement reconnaître (ou non) le résultat de l’élection présidentielle ukrainienne.

Dès la publication des sondages de sortie des urnes, il était clair que Volodymyr Zelensky était sûr de gagner, très loin devant son concurrent. Résultat, avant même le dépouillement des bulletins, Porochenko a admis sa défaite, mais promis de ne pas se retirer de la vie politique.

Ainsi, comme l’avait analysé Xavier Moreau lors de notre interview de la semaine passée, il est clair que Porochenko va tenter de briguer un mandat de député, qui lui permettra de continuer à s’enrichir tout en bénéficiant d’une certaine immunité judiciaire.

Dans la foulée de la publication des premiers résultats, plusieurs pays ont reconnu la victoire de Zelensky et félicité ce dernier, de l’Allemagne à la France, en passant par les États-Unis, la Géorgie, et la Biélorussie. L’ont aussi félicité Claude Juncker, Donald Tusk, Juan Guaido (sic), et même Viktor Ianoukovitch !

Ce dernier a souligné que Zelensky allait devoir faire face à de nombreux défis, et que le premier d’entre tous est de ne pas décevoir les attentes que le peuple ukrainien a placées en lui.

« La priorité est d’apporter la paix dans notre pays, d’unir et de réconcilier le peuple ukrainien, de rétablir le droit et la justice, d’améliorer le bien-être des Ukrainiens. Remplacer la peur et la consternation dans l’âme des gens par l’espoir et la foi dans le meilleur, apporter aux gens ce qui les unit plutôt que de les diviser. […] Les Ukrainiens vous ont fait confiance et espèrent que vous apporterez la paix et la prospérité à notre peuple. Ne les laissez pas tomber », a déclaré Viktor Ianoukovitch.

Ne pas décevoir les espoirs placés en lui, voilà qui promet d’être une tâche colossale pour Zelensky, qui ne dispose actuellement pas d’un parlement acquis à sa cause.

Loin de là, comme le prouve l’insistance du président de la Rada, Andriy Parouby, de voter cette semaine la loi sur la langue nationale, qui entérinerait l’ukrainien comme seule langue nationale, interdirait toute tentative d’introduire le multilinguisme dans le pays (cela serait alors considéré comme une tentative de changer ou de renverser la constitution), et pénaliserait « l’humiliation publique de la langue ukrainienne » (c’est-à-dire le fait de mal parler l’ukrainien à la télévision ou lors d’événements publics).

Le but est de permettre à Porochenko de signer cette loi tant qu’il est encore en poste (l’investiture de Zelensky n’ayant lieu que le 31 mai), afin de laisser ensuite son successeur gérer le chaos que cette loi va engendrer, et qu’il ne pourra pas faire annuler avant l’automne, faute de parlement prêt à le soutenir.

En clair, la tactique des opposants à Zelensky (Porochenko et les néo-nazis/bandéristes) est simple : voter une loi inique et laisser le nouveau président essuyer les plâtres en espérant que cela lui portera préjudice et sapera son soutien auprès de la population.

Néanmoins, cette méthode radicale pour torpiller l’adversaire pourrait avoir un effet inattendu, et pousser Zelensky à dissoudre l’assemblée pour organiser des élections législatives anticipées afin de ne pas rester coincé dans la piscine de lisier installée par ses ennemis pendant six mois (d’ailleurs Vladimir Jirinovski ne donne pas six mois avant que les Ukrainiens ne demandent la démission de Zelensky).

C’est peut-être aussi à cause de cela que la Russie se montre très prudente en ce qui concerne son éventuelle reconnaissance du résultat des élections présidentielles ukrainiennes. Car la Russie a déjà été échaudée en matière d’espoirs déçus avec le président ukrainien sortant.

Il faut se rappeler que si Zelensky a déclaré qu’il souhaite relancer le processus de Minsk pour rétablir la paix, il s’est aussi déclaré contre le fait d’accorder l’autonomie à la région du Donbass, autonomie pourtant prévue par ces mêmes accords de Minsk !

Donc à quoi vont mener ces discussions ? Établir un vrai cessez-le-feu et peut-être enfin mener l’échange des prisonniers au format « tous contre tous », mais après ? Si Zelensky refuse d’appliquer le volet politique de ces accords, le conflit ne sera pas réglé, juste gelé un peu plus que maintenant.

Cette dichotomie dans les déclarations de Zelensky, se reflète dans celle des réactions des officiels russes face à sa victoire. La Russie n’a toujours pas reconnu officiellement le résultat de l’élection présidentielle ukrainienne, et elle ne le fera vraisemblablement pas avant le mois de mai, le temps pour la Douma d’État d’examiner et de voter pour ou contre la reconnaissance du résultat des élections.

En effet, l’examen du projet de loi soumis par le parti LDPR de Jirinovksi, proposant de ne pas reconnaître le résultat de ces élections (sur base des fraudes qui ont empêché Iouri Boïko, le candidat de l’opposition anti-Maïdan, d’accéder au second tour), a en effet été repoussé au mois de mai. Pourquoi attendre aussi longtemps ?

La réponse est : pour voir si Zelensky est digne des quelques espoirs que les Russes placent en lui, ou s’il sera comme son prédécesseur et mènera la même politique. Le gouvernement russe est en mode « nous vous tendons la main, et maintenant nous attendons et nous observons ».

C’est ainsi qu’il faut interpréter les déclarations quelque peu discordantes des différents officiels russes qui se sont exprimés sur le sujet. Ainsi le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev s’est chargé de tendre la main à Zelensky, et d’exprimer les espoirs que la Russie place en lui : normaliser les relations entre les deux pays.

« Des chances d’améliorer la coopération avec notre pays, il y en a tout de même. Qu’est-ce qui est nécessaire pour cela ? De l’honnêteté. Et puis on a besoin d’une approche pragmatique et responsable. Une approche qui tient compte de toutes les réalités politiques qui se présentent en Ukraine. Y compris, en premier lieu, la situation dans l’est du pays. C’est pourquoi la chose principale qu’il faut souhaiter à la nouvelle administration ukrainienne est du bon sens. Et bien évidemment, qu’elle se rende compte de la valeur profonde des relations entre nos deux peuples, qui doivent l’emporter sur la conjoncture politique. Sur cette seule base, on peut faire renaître la coopération économique anéantie », a écrit le chef du gouvernement, qui a souligné qu’une telle approche permettrait de résoudre les graves problèmes sociaux qui touchent des millions d’Ukrainiens.

Mais dans le même temps, Dmitri Medvedev a admis qu’il y avait peu de chances que cela se produise.

« Je n’ai aucun doute : en ce qui concerne la Russie, le nouveau chef d’État [ukrainien] s’en tiendra à la rhétorique qu’il a utilisée pendant la campagne électorale. Il répétera les formules idéologiques bien connues axées sur divers groupes sociaux », a écrit Medvedev sur sa page Facebook.

« Je ne me fais pas d’illusions à ce sujet », a ajouté le Premier ministre.

En clair : on vous tend la main, mais on se doute bien qu’il y a 99,99 % de chances pour que vous continuiez à nous cracher à la figure.

Une dichotomie qu’on retrouve au sein des déclarations de députés et de sénateurs russes. Ainsi, Constantin Kossatchev, président du Comité international du Conseil de la fédération de Russie, a déclaré qu’il ne voyait pas de raison de ne pas reconnaître ces élections, car même s’il y a eu des fraudes, entre autre, l’exclusion des votants habitant en Russie, et ceux vivant en Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), pour lui, dans l’intérêt des relations bilatérales entre les deux pays, il ne serait pas bon pour la Russie de fermer la porte aux nouvelles autorités ukrainiennes en refusant de les reconnaître.

Sauf que cette tactique appliquée en 2014 lors de l’élection de Porochenko n’a en rien amélioré les relations entre les deux pays, et n’a servi qu’à légitimer des autorités illégitimes, issues d’un coup d’État, et donc à entériner ce dernier ! Si c’est pour refaire les mêmes erreurs sans fin, merci, mais non merci !

D’ailleurs, Kossatchev semble à la fois désabusé et faire preuve d’une grande naïveté quand on lit une autre de ses déclarations sur Zelensky.

« Nous ne plaçons aucun espoir sur le vainqueur jusqu’à présent, puisque sous le régime de Porochenko, l’Ukraine a cessé d’être un État souverain. Ainsi, la situation n’a pas changé, en fait, avec les sanctions, la démagogie sur l’agression et l’occupation et l’échec des accords de Minsk qui sont toujours en place. Seul le temps nous dira si Zelensky sera capable d’abandonner la rhétorique électorale et de devenir un président indépendant de l’Ukraine souveraine et indépendante » a-t-il déclaré.

Sauf que l’Ukraine n’a jamais été un État souverain. Elle est passée de la tutelle de l’URSS à celle des États-Unis sans passer par la case indépendance réelle ! Comme Porochenko, Zelensky est allé se faire adouber auprès des Occidentaux avant l’élection. Croire un instant qu’il pourra devenir le président indépendant d’une Ukraine souveraine et indépendante, c’est comme croire au Père Noël !

D’autres députés et sénateurs se montrent bien plus prudents sur la marche à suivre. Ainsi Léonid Kalachnikov, le chef du Comité pour les affaires de la CEI de la Douma d’État, et Alexandre Weinberg, sénateur russe, ont appelé à ne pas se presser de reconnaître le résultat de l’élection présidentielle ukrainienne et d’attendre de voir ce que vaudront réellement les promesses électorales de Zelensky.

« Il est évident pour moi qu’il ne vaut pas la peine de se précipiter pour reconnaître les élections. Le document [le projet de loi soumis à la Douma NDLR] est basé sur des faits objectifs : ils n’ont pas laissé voter les citoyens du sud-est de l’Ukraine, ainsi que ceux vivant en Russie. S’ils avaient participé, la composition des participants au second tour et le résultat des élections présidentielles auraient pu être différents. Comment gérer cette déclaration maintenant, laissez le Conseil de la Douma décider, » a déclaré Kalachnikov.

Quoi qu’il en soit, a ajouté Kalachnikov, « il est nécessaire d’examiner vraiment ce que Zelensky fera pour respecter les accords de Minsk et établir la paix dans le Donbass ». « Zelensky, bien sûr, est plus ouvert à la négociation. Mais il est trop tôt pour tirer des conclusions », a déclaré le député.

Vladimir Poutine a décidé semble-t-il de suivre cette stratégie de reconnaissance accordée seulement si Zelensky s’en montre digne, comme l’indique la déclaration de son porte-parole, Dmitri Peskov.

Ce dernier a en effet indiqué que si la Russie respecte le choix exprimé par les citoyens ukrainiens, il y a un problème de légitimité du processus électoral à cause de l’exclusion des trois millions d’Ukrainiens qui vivent en Russie, et que dès lors, ils jugeront Zelensky sur ses actes !

En attendant il n’y aura pas de félicitations officielles de la part de Vladimir Poutine, ni de possibilité de travailler ensemble, tant que Zelensky n’aura pas montré que ses discours électoraux n’étaient pas que des paroles en l’air. En gros, Zelensky va devoir montrer qu’il est légitime par ses actes, faute de légitimité légale.

La balle est dans le camp de Zelensky, et ce dernier a un mois pour faire un choix : soit plier face aux néo-nazis et nationalistes extrémistes ukrainiens, et se retrouver avec un refus de reconnaissance officielle de la part de la Russie (qui est membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU), ce qui remettrait gravement en cause la légitimité de son gouvernement, soit prendre tous les risques et essayer à tout le moins de faire avancer ne serait-ce qu’un peu les accords de Minsk et rétablir de meilleures relations avec la Russie, ouvrant la voie à la reconnaissance de sa victoire par Moscou.

À Zelensky de prouver désormais qu’il est digne de sa nouvelle fonction.

Christelle Néant

