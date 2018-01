Viktor Medvedtchouk - La tentative de remplacer les marchandises russes par des marchandises européennes en Ukraine a échoué

La tentative de remplacer les marchandises russes par le marché européen a échoué. Cela a été annoncé mardi par le leader du mouvement public « Choix ukrainien » Viktor Medvedtchouk.

« Après quatre ans d'euro-réformes, au milieu de milliards de pertes et de centaines de contrats rompus, il est devenu évident que le marché russe, les investissements russes, la coopération conjointe ont été, sont et seront stratégiquement importants pour l'économie ukrainienne », a-t-il écrit sur Facebook.



Medvedtchouk a rappelé que, selon la Banque Nationale d'Ukraine, de janvier à novembre 2017, l'Ukraine a augmenté le volume de commerce avec la Russie de 28,6 %, et avec l'UE - de 27,6 %.



Ainsi, le leader du mouvement « Choix ukrainien » a noté, « qu’à la fin de la deuxième année de la zone de libre-échange (ZLE) avec l'Union Zuropéenne, le commerce de l'Ukraine avec la Russie se développe à un rythme record », c'est-à-dire que, « la tentative de les remplacer (le marché et les investissements russes - ed.) par la ZLE et l'UE a échoué ». Selon Medvedtchouk, cette évolution s'explique par le fait que « la logique des processus économiques a prévalu sur l'absurdité de la politique des intégrateurs européens ».



Depuis le 1er janvier 2016, l'accord UE-Ukraine sur une zone de libre-échange approfondie et globale est entré en vigueur. Ce document fait partie de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine. Dans le cadre de la ZLE, l'UE a introduit des quotas tarifaires pour 36 types de produits, que l'Ukraine ne peut vendre sans frais qu'en quantités limitées. Une fois le quota épuisé, des droits à l'importation sont institués.



L'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE est entré en vigueur le 1er septembre 2017. Il réglemente le rapprochement économique et politique progressif entre l'Ukraine et les pays de l'UE.



Selon la déclaration faite en décembre par la vice-ministre du Développement économique et du Commerce, Natalia Mikolskaya, représentante de l'Ukraine pour le commerce extérieur, les pertes à l'exportation de l'Ukraine résultant de la rupture des liens commerciaux traditionnels avec la Russie entre 2012 et 2016 ont dépassé 31 milliards de dollars.



Agence DONi News

Traduction : Christelle Néant