Interrogé lors de sa grande conférence de presse annuelle sur les perspectives de résolution du conflit dans le Donbass, et de développement des relations entre la Russie et l’Ukraine, Vladimir Poutine a répondu que Moscou va non seulement continuer de soutenir le Donbass, mais que son soutien va même augmenter.

Si comme chaque année lors de ce grand événement, Vladimir Poutine est interrogé sur la situation dans le Donbass, cette année ce sujet n’a fait l’objet que d’une seule question d’une journaliste de l’agence Don 24. Cette dernière lui a demandé comment il évaluait les perspectives de résolution du conflit dans le Donbass, ainsi que celles sur le développement des relations entre la Russie et l’Ukraine.

Vladimir Poutine a d’abord tenu à rappeler que les perspectives de développement des relations entre la Russie et l’Ukraine « dépendent en grande partie des autorités ukrainiennes ». Des autorités qu’il a tenues à dissocier clairement du reste du pays.

« Après tout, presque tous les chefs d’État [ukrainiens – note de la traductrice] précédents qui sont arrivés au pouvoir, et le chef actuel, d’ailleurs, Volodymyr Alexandrovitch Zelensky, sont venus avec le slogan de mettre fin au conflit du Donbass, sont venus avec le slogan d’unifier le pays, et finalement de construire des relations avec la Russie. Mais rien ne fonctionne pour eux jusqu’à présent, parce que pour arriver au pouvoir, ils comptent sur la majorité du peuple et la majorité des électeurs qui se rendent aux urnes, et lorsqu’ils prennent le pouvoir, ils commencent à hésiter un peu et à regarder constamment en arrière – enfin, je pense qu’ils manquent simplement de courage politique – pour regarder en arrière les forces nationalistes extrêmes. Et le processus s’arrête », a déclaré le Président russe.

Vladimir Poutine s’est ensuite félicité des quelques réussites issues de la réunion au Format Normandie qui a eu lieu à Paris en décembre 2019, comme le cessez-le-feu et l’échange de prisonniers, avant de pointer du doigt tout ce qui n’a pas été accompli, et dénoncer les tentatives de l’Ukraine de réécrire les accords de Minsk.

« Rien n’a été débloqué en termes d’économie et de sphère sociale. En fait, rien n’a été fait en termes de règlement politique. De plus, les autorités de Kiev ont déjà déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’elles n’allaient pas appliquer les accords de Minsk et ont soulevé la question de la révision de ses dispositions fondamentales. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les accords de Minsk ont été confirmés par une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU et, par conséquent, ont valeur de droit international, de sorte qu’il n’est pas possible de réviser unilatéralement quoi que ce soit comme cela, nous devons respecter l’autre partie qui a signé ce document, à savoir les représentants du Donbass », a souligné le chef de l’État.

Vladimir Poutine a ensuite déclaré qu’à son avis le règlement du conflit du Donbass arrivera bien un jour, mais « la question est de savoir quand ». Une inconnue qui « dépend des autorités ukrainiennes actuelles » d’après le Président russe.

En attendant, le chef de l’État a tenu à doucher les espoirs de ceux qui se berçaient de l’illusion que la Russie lâcherait le Donbass.

« La Russie a soutenu le Donbass et continuera à le faire. Nous allons même augmenter notre soutien au Donbass. Cela s’applique également au maintien de l’industrie, à la résolution des problèmes sociaux, aux problèmes d’infrastructure, etc. Nous allons donc avancer calmement dans cette direction. Nous comprenons la complexité de la situation dans le Donbass et, je le répète, nous continuerons à le soutenir non seulement par l’aide humanitaire, mais aussi par la coopération directe », a conclu Vladimir Poutine.

Ce soutien renouvelé de la Russie au Donbass fait écho à une déclaration faite par Denis Pouchiline lors de la ligne directe du chef de la RPD (République Populaire de Donetsk), le 15 décembre, concernant la doctrine du « Donbass russe » de la République et ses liens avec le pays voisin.

« Il y a deux jours, j’ai pris part à une discussion sur la doctrine du « Donbass russe ». Son élaboration est en cours depuis longtemps, des formulations différentes sont en cours de discussion, mais l’idée principale reste la même – nous, tous les habitants de la République, sommes animés du même esprit ! Comme tous les Russes, nous sommes unis par des valeurs communes, une histoire héroïque, une grande langue et une culture riche. Les Russes en Ukraine ne peuvent plus se défendre pleinement, et dans cette doctrine nous disons que le Donbass devrait devenir un centre d’attraction, un bastion de la renaissance du monde russe pour toutes les régions historiquement russes de l’Ukraine », a déclaré le chef de la RPD.

Pour rappel il y a actuellement près de 200 000 habitants de la RPD et plus de 150 000 habitants de la RPL (République Populaire de Lougansk) qui ont reçu la citoyenneté et le passeport russe, et ce chiffre va continuer d’augmenter dans les années qui viennent. En clair, plus l’Ukraine traîne des pieds pour appliquer les accords de Minsk et mettre fin pacifiquement au conflit, plus le Donbass va s’éloigner de Kiev et se rapprocher de la Russie.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider