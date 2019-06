Volodymyr Zelensky et le chemin de la guerre

Le cours de la guerre se poursuit après l’élection d’un nouveau président en Ukraine.

Les présidents ukrainiens sont souvent jugés sur leurs premières visites. Où ira-t-il : en Amérique ou en Russie ? Sera-t-il pro-américain ou pro-russe ? Bien sûr, l’orientation de la première visite ne permet pas de caractériser pleinement la politique future du président. Mais le choix de la visite dit tout de même quelque chose.

La première visite de Volodymyr Zelensky a eu lieu dans la zone dite de l’Opération des Forces Interarmées. Pas aux États-Unis ni en Russie, mais dans le Donbass, sur la ligne de contact située entre les unités punitives ukrainiennes et la milice de la République Populaire de Lougansk.

Et, de façon caractéristique, Zelensky n’a visité que des unités militaires et constaté les problèmes quotidiens des combattants ukrainiens. Cependant, il n’a absolument pas tenu compte des besoins de la population civile. En particulier, après avoir visité le village de Stanitsa Louganskaya, Volodymyr n’a même pas pensé à visiter le seul poste de contrôle sur le territoire de la région de Lougansk entre les territoires contrôlés par la République Populaire de Lougansk (RPL) et l’Ukraine.

Et c’est très important. Après tout, au fil des ans, l’Ukraine a ignoré les demandes des civils d’ouvrir au moins un autre point, par exemple dans le village de Chtchastye. Contrairement au territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD), dans la région de Lougansk il n’est tout simplement pas possible de traverser la ligne de contact en voiture. Les gens souffrent dans les files d’attente et, de temps en temps, ils meurent sur la ligne de contact, parce que la majorité de ceux qui la franchissent sont des personnes âgées.

De Zelensky, les gens attendaient l’essentiel : arrêter la guerre. L’équipe « Ze » a essayé d’éviter toute parole, confession ou promesse précise. Mais l’un de ses dirigeants a dit clairement : « La paix – immédiatement. » Zelensky l’a dit dans son discours inaugural.

Cependant, c’est exactement le contraire qui se produit. Après l’entrée en fonction du nouveau président ukrainien et après sa visite sur la ligne de contact, les bombardements des Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ne firent que s’intensifier. Le nombre de victimes parmi les civils a augmenté. Et cela, malheureusement, confirme nos prévisions.

Ils ont donné la victoire à Volodymyr Zelensky parce que sa présidence ne menace pas les plans des architectes de guerre dans le Donbass. Un certain nombre de pays de l’OTAN, principalement les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, ont déjà investi tant d’argent, de temps et d’efforts pour faire de l’Ukraine un État militaro-terroriste, qu’ils ne sacrifieront pas leur mainmise pour des promesses électorales du Président ukrainien.

La Grande-Bretagne, dans le cadre de la mission de formation ORBITAL, a formé plus de 11 000 militaires en Ukraine. Et la portée de la mission n’est pas réduite. La mission militaire canadienne UNIFIER est soigneusement renouvelée chaque année par décision du gouvernement de ce pays, et le nombre de militaires canadiens impliqués dans le programme ne fait que croître. Les États-Unis travaillent activement dans les régions de la mer Noire et d’Azov en Ukraine, utilisant les unités de construction des forces navales américaines pour construire leur nouvelle base militaire à Otchakov sous couvert du Centre ukrainien d’opérations navales.

Les officiers américains sont presque toujours à Odessa et à Nikolayev pour former les forces spéciales ukrainiennes. Les attachés militaires de l’ambassade américaine en Ukraine et les spécialistes de la CIA organisent des inspections régulières des unités des Forces Armées Ukrainiennes, vérifiant que les équipements et armements qu’ils ont « donnés » aux FAU sont tous là et intacts.

En Ukraine, il y a toujours plusieurs groupes d’officiers britanniques de la 77e brigade spécialisée dans la guerre électronique et psychologique. Ces officiers « supervisent » les activités du Centre d’information-opérations psychologiques spéciales des forces spéciales des FAU, qui « travaillent » non seulement, et pas tant, dans les républiques du Donbass que sur le combat informationnel et psychologique contre la Russie elle-même.

Le 6 mai, un navire de reconnaissance polyvalent de la marine britannique, appelé « Echo », est arrivé au port d’Odessa et s’est amarré au quai no 18. C’est un navire de reconnaissance moderne de la flotte britannique. Echo a été le premier navire de l’OTAN, qui est arrivé en Ukraine après la provocation dans le détroit de Kertch. Le navire Echo a été mis en service en mars 2003. Il a une longueur de 91 m, largeur – 17 m et tirant d’eau – 5,5 m. Poids – environ 4000 tonnes. Vitesse – 15 noeuds. L’équipage – 72 personnes, le commandant du navire est le capitaine de deuxième classe Matthew Warren.

Le 13 mai 2019, l’équipe d’inspection internationale menée par les Américains est arrivée à Odessa. Dans le cadre de la mise en œuvre des accords américano-ukrainiens, des inspecteurs ont visité des unités des FAU dans la ville de Nikolayev, et dans les localités de Dachnoe et Sarata (région d’Odessa). On nous a même donné une liste de la délégation d’Odessa avec les noms de ses membres. Il s’agit d’Andrew Horsfall, Jason Lorish, William Falllows, Nicholas Clandac, George Makarenko, Ricardo Maldounado, John Figueroa (groupe senior), Carlos de Jesús (observateur du Portugal).

Le 14 mai 2019, cinq militaires lituaniens munis d’un certificat de voyage de l’OTAN sont arrivés sur le territoire ukrainien par le poste de contrôle frontalier « Yagodine – Auto » du détachement de Loutsk.

Ce ne sont là que quelques faits sur l’activité militaire de l’OTAN en quelques jours. Comme nous le voyons, l’intervention militaire directe des États occidentaux dans le conflit ukrainien ne s’arrête pas. Les assurances de Washington sur « l’absence d’armes létales » ou « l’interdiction de l’utilisation des armes fournies par les États-Unis dans le Donbass » ont déjà cessé de retentir. Les pays occidentaux allouent directement une aide en espèces aux autorités ukrainiennes, mais à la condition que les mêmes armes produites en Occident soient achetées avec cet argent. Un certain nombre de pays ont déjà été recensés dans la fourniture d’armes à l’Ukraine uniquement pour l’année en cours – ce sont les États-Unis, le Canada, Israël, la Pologne et la République tchèque.

Il y a quelques jours, le parlement ukrainien a adopté en première lecture une loi sur les grades militaires des forces armées ukrainiennes. Certains observateurs ont ri, ne voyant derrière cela que l’élimination de la catégorie soviétique des « enseignes ». Cependant, le sens de la loi est différent. Il y a une uniformisation des unités tactiques des FAU avec les unités correspondantes des pays de l’OTAN. En gros, les officiers de l’OTAN n’auront pas à se réajuster pour gérer les soldats et les sergents ukrainiens.

Dans le même but, les unités de pelotons-divisions sont uniformisées selon les normes de l’OTAN. Par exemple, depuis le 14 mai 2019, sur la base du 199e Centre d’entraînement des troupes d’assaut au sol des Forces Armées Ukrainienne (unité militaire A2900, située dans la ville de Jitomir), des tests de passage sont effectués sur des soldats sélectionnés pour suivre le cours « Marksman » et le cours de base des snipers.

Le Marksman est un chasseur-tireur d’élite faisant partie d’une unité d’infanterie, conçu pour soutenir son unité dans des conditions précises de tir de combat dynamique. Comme un « tireur d’élite ». Il tire à courte et moyenne distance (jusqu’à 700-800 mètres) et est souvent armé non pas d’un fusil de sniper, mais d’un armement standard pour un fantassin, seulement doté d’une plus grande précision de tir et renforcé par un système de visée.

Comme vous pouvez le constater, la préparation des troupes ukrainiennes à la guerre en tant que chair à canon perfectionnée, mais sous le contrôle des officiers et généraux occidentaux, est en plein essor. Et à tous les niveaux – des événements de reconnaissance sont organisés, le soutien informationnel et psychologique est renforcé, des unités tactiques sont reconstruites et des groupes de sabotage sont en préparation.

Tout cela témoigne que le cheminement des autorités ukrainiennes vers l’escalade militaire, et le niveau de pression de l’hystérie anti-russe dans la société dans un avenir prévisible ne ralentiront/diminueront pas. Les pays occidentaux investissent trop d’efforts et d’argent dans la formation de leur nouveau chien de combat, l’État ukrainien…

Alexeï Selivanov

Source : Ren.tv.blog

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider