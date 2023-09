Il est clair qu’il y a toujours eu des canaux de communication entre les États-Unis et l’Iran, même si les deux parties le nient officiellement, en particulier les États-Unis. Cela s’explique par divers facteurs sous-jacents, le plus saillant étant que leurs interactions réelles vont au-delà de ce qu’ils reconnaissent publiquement.

Leur relation a surtout connu de courtes périodes de tension réelle. Cela a été particulièrement remarquable pendant le mandat de l’ancien président Donald Trump, surtout après son retrait dce l’accord nucléaire en 2018.

L’accord récemment annoncé entre Téhéran et Washington, qui implique l’échange d’environ cinq prisonniers américains contre un nombre similaire ou plus élevé de prisonniers iraniens détenus aux États-Unis, ainsi que la libération d’environ 6 milliards de dollars de fonds iraniens sur un compte sud-coréen et leur transfert vers un compte iranien au Qatar, met en lumière quelques points importants.

Tout d’abord, cela démontre que les deux parties sont guidées par la praticité et la commodité politique dans leurs actions et politiques. Malgré leur hostilité déclarée, elles continuent de dialoguer, de parvenir à des ententes et de conclure des accords. Deuxièmement, cela marque un changement significatif dans la dynamique. Les négociateurs iraniens ont désormais une plus grande capacité à obtenir des concessions de la part de leurs homologues américains.

Cela est évident dans l’accord récent, qui impliquait la libération de milliards de dollars de fonds iraniens et un échange simultané de prisonniers. Un tel échange peut sembler inhabituel car ces accords suivent généralement un schéma réciproque, à moins qu’un prisonnier de haut rang ne soit impliqué d’un côté. Ce n’est pas le cas pour les prisonniers américains, car il s’agit de citoyens américains sans aucun haut responsable parmi eux. Cependant, la motivation forte derrière cela était le besoin de l’administration Biden de réaliser un succès politiquement précieux, compte tenu du récent déclin de ses accomplissements en matière de politique étrangère.

Les implications de cet accord d’échange de prisonniers dépassent ses termes spécifiques et touchent le dialogue plus large entre l’Iran et les États-Unis, notamment en ce qui concerne la relance de l’accord nucléaire. Les observateurs interprètent cet accord récent comme un signal que l’établissement d’un cadre pour relancer le Plan d’Action Global Conjoint est toujours une possibilité.

Le seul obstacle est de concevoir une formule sur laquelle l’Iran et les États-Unis peuvent se mettre d’accord. Toute la situation semble être un acte de jonglage délicat, chaque partie calculant ses gains et ses pertes.

Cependant, les détails de l’accord d’échange de prisonniers mettent également en évidence la stratégie réussie de l’Iran qui consiste à faire preuve de patience pour obtenir des concessions majeures de la part des négociateurs américains. Ce succès pourrait s’étendre à tout accord lié à la relance de l’accord nucléaire.

Ce n’est pas la première fois que les négociateurs iraniens parviennent à leurs objectifs après des années de retard et de report. Auparavant, l’Iran a obtenu des avantages stratégiques grâce aux termes du Plan d’Action Global Conjoint, qui a été signé par l’administration Obama en tant que membre du groupe P5+1 avec l’Iran.

En réalité, il s’agissait essentiellement d’une façade qui accordait une légitimité internationale aux poursuites nucléaires de l’Iran et lui offrait une opportunité historique de s’étendre stratégiquement et d’influencer la région. Cela a permis à l’Iran de continuer à faire progresser son programme de missiles, le développement de drones et ses activités régionales, tandis que l’accord lui-même reportait temporairement les ambitions nucléaires de l’Iran au lieu de les arrêter définitivement.

Une leçon importante tirée du « mini-accord » de l’échange de prisonniers, à mon avis, est qu’il existe un potentiel pour reproduire un accord majeur lié à la relance de l’accord nucléaire. La conclusion réussie de l’accord plus petit indique la faisabilité de progresser avec l’accord plus vaste tant que les bonnes conditions et circonstances sont en place.

Il est probable que la question ne soit pas uniquement centrée sur les prisonniers, d’autant plus que le côté iranien a régulièrement mentionné que les négociations avec les États-Unis couvrent tous les points litigieux, pas seulement les prisonniers.

Par conséquent, il est fort probable que d’autres aspects des termes convenus, voire même de l’accord plus vaste lui-même, puissent être progressivement dévoilés.

La raison derrière mon inclination envers cette idée est que les conditions énoncées pour la libération des prisonniers n’ont pas beaucoup de sens. Ainsi, il semble que nous ne voyons que la surface et que les États-Unis ont peut-être consenti à offrir aux Iraniens une victoire symbolique en échange de la conclusion de l’accord que l’administration Biden désire ardemment : la relance de l’accord nucléaire.

La libération de milliards de dollars de fonds iraniens pourrait servir de levier initial au sein d’accords plus vastes établis dans le but de persuader les Iraniens d’avancer avec l’accord global concernant la relance de l’accord nucléaire.

Un autre élément étayant cette vision est la visite importante d’un responsable russe à Téhéran juste après la finalisation de l’accord d’échange de prisonniers.

Sergey Ryabkov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a eu des discussions avec les vice-ministres iraniens des Affaires étrangères à Téhéran concernant les perspectives du Plan d’Action Global Conjoint pour résoudre le programme nucléaire de l’Iran. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné qu’il « rejetait toute tentative occidentale d’imposer des plans spécifiques et de nouvelles approches pour résoudre les questions liées au Plan d’Action Global Conjoint ».

Ce plan risque de nuire à la coopération légitime et bénéfique entre la Russie et l’Iran dans divers domaines. Cela indique que la Russie s’est rapidement empressée de comprendre les actions de l’Iran afin d’éviter tout accord qui pourrait compromettre ses intérêts stratégiques.

Des rapports des médias américains et israéliens suggèrent qu’Israël est convaincu que l’accord d’échange de prisonniers ne constitue qu’une partie d’ententes plus vastes entre l’Iran et les États-Unis. Ils estiment qu’une formule viable concernant la question nucléaire est déjà en place.

En tant qu’observateur, je considère fortement ce scénario comme très probable dans les circonstances actuelles. Le seul élément qui reste à révéler est l’annonce officielle, car les touches finales sont en train d’être apportées pour introduire formellement l’accord global attendu.

Tout ce que nous observons, y compris les événements liés au renforcement de la présence militaire américaine autour du Golfe et les réactions de l’Iran qualifiées de « provocations » américaines, ne sont qu’un segment de la stratégie planifiée pour négocier l’accord officiel.