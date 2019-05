Xavier Moreau est analyste politique et fondateur de Stratpol. Il commente régulièrement l’actualité concernant la Russie et l’Ukraine, et analyse dans cette interview l’évolution potentielle de la situation en Ukraine et dans le Donbass suite à l’élection de Volodymyr Zelensky.

Merci de nous accorder de nouveau un peu de votre temps. J’aimerais revenir aujourd’hui avec vous sur la situation politique en Ukraine suite à l’investiture de Volodymyr Zelensky. Il y a l’air d’y avoir beaucoup d’espoirs placés en lui. Mais ces espoirs sont-ils bien placés, car lorsqu’on écoute ses discours, on a l’impression qu’il y a des incohérences ?

Je pense qu’on sera fixé sur ce que veut réellement faire Zelensky au lendemain de la dissolution de la Rada et de la réélection de la Rada. Normalement la date est fixée pour le mois de juillet, mais il y a de la résistance. Notamment, je lisais il y a quelques instants qu’Andriy Parouby accuse Zelensky d’enfreindre la constitution.

Il y a une véritable panique au sein des radicaux ukrainiens. Si on regarde les sondages aujourd’hui, Zelensky arriverait avec « Слуга народа » (« Serviteur du peuple », le nom de son parti étant tiré du titre de la série dans laquelle Zelensky jouait le rôle du président ukrainien) à 30 %, derrière le Bloc d’opposition 11 %, et derrière Porochenko. C’est-à-dire qu’en fait vous avez ces deux grands partis, qui composaient, qui contrôlaient la Rada pendant cinq ans, c’est-à-dire le Bloc Porochenko et le Front Populaire, qui sont en gros passés de 50 % à 10 %. C’est une véritable catastrophe.

Et surtout, Zelensky veut supprimer l’immunité des parlementaires. Et il faut bien comprendre que la dizaine de chefs de bataillons Nazis, les Biletski, Sementchenko, Parassiouk, Parouby, la plupart auraient dû finir en prison depuis longtemps. Parassiouk a quand même mis un énorme coup de pied dans la tête d’un vice-directeur du SBU chargé de la lutte contre la corruption il y a deux-trois ans. Pour ça il n’a jamais été condamné, jamais été emprisonné. Bien sûr son immunité n’a pas été levée. Donc finalement pour tous ces gens quoi qu’il arrive c’est la fin d’une époque, c’est la fin de l’impunité.

Et puis il faut dire les choses telles qu’elles sont, pour Parouby, avoir un président ukrainien juif, c’est quelque chose avec lequel il a du mal. Puisque c’est un peu le jeu de dupes entre les oligarques juifs et les Nazis, c’est-à-dire que l’un pourrait utiliser l’autre. Et finalement on s’aperçoit que c’est quand même l’oligarchie qui l’a emporté. Et qu’à mon avis cette oligarchie, qui n’est pas que juive – Porochenko n’est pas juif, mais il fait partie de l’oligarchie, Akhmetov, lui est un Tatar musulman, et il fait aussi partie de cette oligarchie – j’ai l’impression que cette oligarchie a bien l’intention de faire porter aux Nazis ukrainiens la responsabilité de tous les crimes. Et donc je pense que cela provoque un certain stress chez tous ces « braves » gens.

Ce que je considère, c’est que Zelensky est une marionnette américaine. Il faut voir la déclaration de Volker le jour se son élection quasiment, où il dit que si Zelensky renonce à garantir la souveraineté ukrainienne sur les territoires de la Crimée et du Donbass, ses soutiens vont le quitter. C’est une menace même pas voilée. C’est vraiment direct. Ça veut dire que les Américains ne sont pas prêts de se retirer.

On parle du départ de Volker, mais bon, peu importe. Quoi qu’il arrive, il est évident que si les Américains décident d’abandonner l’Ukraine, ce ne sera pas gratuit. Ils vont vouloir une concession de la Russie sur un autre théâtre d’opérations, en Syrie, en Iran, au Venezuela. Ce que la Russie ne fera pas, parce que la Russie ne fait pas confiance aux Américains d’une part, et parce qu’elle ne joue pas à ce jeu-là. Elle a des positions de principe partout où elle se trouve, et elle ne va pas échanger l’un pour l’autre.

Est-ce que justement, le fait que les États-Unis… Et aussi je pense les groupes nationalistes, mêmes s’ils vont faire des scores lamentables, gardent une influence politique importante, parce qu’ils se sont structurés, ils sont armés et ils ont une force de frappe, ils l’ont déjà montré devant la Rada. Est-ce que Zelensky va quand même arriver à gouverner s’il arrive à obtenir cette dissolution de la Rada et une majorité, ou en tout cas une coalition derrière lui ?

Je pense que s’il veut exercer le pouvoir, il a un tel soutien populaire, qu’à moins de se faire assassiner, il va l’exercer. Le problème, encore une fois, c’est qu’est-ce que vont l’autoriser à faire les Américains. Il va sans doute faire un tribunal anti-corruption. Lui même ne risque rien, puisque sa fortune est tout à fait légale. Et donc, là-dessus, sur la lutte anti-corruption, au moins au niveau de l’oligarchie, on devrait avoir quelques résultats, je dirais au moins de façade.

Mais on sait très bien que dans ces pays qui sont profondément corrompus, le problème finalement ce n’est pas les oligarques, le problème c’est que tout le monde veut s’enrichir à tous les échelons de l’État ukrainien. Et pour la Russie, qui commence à s’en sortir, ça a quand même pris énormément de temps. Ce n’est pas quelque chose qui va se régler en un claquement de doigts, surtout qu’aujourd’hui les Ukrainiens vivent au jour le jour, donc le petit fonctionnaire local il ne va pas penser à construire un État de droit, il va surtout penser à « tant que je suis là, tant que je peux monnayer ma signature, faire un passe-droit qui va me rapporter de l’argent », il va continuer. Et l’économie ukrainienne est dans un tel état que structurellement elle ne peut pas faire cette véritable lutte contre la corruption, ce qui rend la corruption absolument pénible.

Si vous voulez faire une comparaison avec la France, Ferrand, l’élu de la République en Marche est largement soupçonné de corruption, pour ne pas dire plus, mais cela ne dérange pas la vie des Français le fait qu’il ait fait un coup tordu immobilier avec sa compagne. Ça ne dérange pas les Français dans leur vie de tous les jours. En revanche, que chaque fonctionnaire, à chaque étape de la vie des Ukrainiens, soit corrompu, ça oui, ça plombe l’économie du pays. Un tribunal anti-corruption, même présidé par un Américain, ne changera absolument rien à cette situation.

Concernant la situation dans le Donbass, est-ce que vous pensez qu’il va pouvoir faire avancer un peu, ne serait-ce que le cessez-le-feu, ou l’échange des prisonniers, ou est-ce qu’on va se retrouver dans le même cul-de-sac que depuis cinq ans ?

Alors, à mon avis, ce qu’il peut essayer de faire – il en a plus ou moins parlé – c’est d’appliquer les accords de Minsk sur l’échange des prisonniers. Pour deux raisons. La première c’est que l’Ukraine ne respectait pas l’échange au format « tous contre tous », déjà parce qu’elle ne veut pas traiter avec la RPD ou la RPL, parce que finalement échanger des prisonniers c’est reconnaître l’existence de ces représentations politiques.

Et deuxièmement, l’état dans lequel certains prisonniers doivent être rendus. Il y a eu notamment un transfuge du SBU, qui est passé en Russie, qui a expliqué les prisons secrètes, les tortures, etc. Tous ces gens-là s’ils sont libérés, sans doute que l’État ukrainien aura des comptes à rendre. Et ça, Zelensky, cela lui est égal, puisque la faute retombera soit sur Porochenko, soit sur Parouby, soit sur Avakov, sur tous ces psychopathes qui dirigent l’Ukraine depuis cinq ans.

Donc, à mon avis, il peut prendre ce risque-là. Ce qui fera monter son rating, et celui de son parti pour les législatives de manière vraiment sensible. Je pense qu’en plus les Russes joueront le jeu, et pousseront la RPD et la RPL à accepter. D’ailleurs la RPD et la RPL, pour ce que j’en sais via mes entretiens avec Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères, ils n’attendent que ça de récupérer leurs prisonniers. Donc ça on peut l’avoir.

En revanche, l’application complète des accords de Minsk, le problème c’est qu’est-ce que vont lui laisser faire [les Américains]… À mon avis c’est pas les bataillons, les bataillons, Zelensky vient de nommer un homme à lui à la tête du SBU, il va prendre le contrôle de l’armée. Et surtout, les bataillons, s’il le veut, il bloque les financements. Qu’est ce c’est Azov, Donbass, Dniepr-1, sans les financements d’Avakov ? Qu’est-ce que c’est Pravyi Sektor (Secteur Droit) sans le financement de Kolomoïski, sans le camp d’entraînement à Dnipropetrovsk ? Tout ça va disparaître. Donc à mon avis les bataillons sont un faux problème.

Le problème c’est : qu’est-ce que les Américains vont lui laisser faire ? Parce que si jamais il applique les accords de Minsk, la Russie gagne. S’il ne les applique pas, la Russie gagne aussi. Zakhar Prilepine l’avait dit, lui il était pour le vote Porochenko, parce que comme ça il disait ils iront encore plus vite dans le mur et on va gagner du temps. Donc, comme dirait notre ami Nikola Mirkovic, pour Poutine c’est « pop-corn time ». C’est-à-dire que, Quel que soit le scénario…

Alors soit, je pense que soit Zelensky peut sauver l’Ukraine en tant qu’entité, avec une forte décentralisation, puisqu’une fois que la constitution aura été modifiée pour accepter l’autonomie du Donbass, toutes les autres régions, y compris la région de Lvov, vont se jeter dans l’ouverture pour devenir autonomes. Parce qu’encore une fois, ce n’est pas une nation.

Et si, finalement… Il n’y a pas de deuxième scénario. Ce que disait Aksionov, le chef du gouvernement criméen, c’est que si jamais il [Zelensky] fait un Porochenko 2, eh bien dans ce cas, c’est la fin de l’Ukraine. Voilà.

Dans les deux cas, encore une fois « pop-corn time » pour Vladimir Poutine. Il a mis les Américains dans un corner, et il boxe, et les autres reçoivent des coups, s’agitent, essayent de sortir mais en fait n’y arrivent pas parce que, encore une fois, en Ukraine, pourquoi la France s’est trompée, pourquoi les Américains se sont trompés, parce qu’ils n’ont pas compris ce que c’était que l’Ukraine. Et ils n’ont pas compris qu’on ne construit pas l’Ukraine contre la Russie. Voilà, tout simplement.

Est-ce que vous pensez que ça va être possible d’appliquer les accords de Minsk, suite au vote et à la signature par Porochenko – ils ont fait une vraie magouille avec Parouby pour repousser l’investiture de Zelensky jusqu’à la signature – de cette fameuse loi sur la langue ukrainienne ? Cette loi elle viole directement les accords de Minsk, puisque ces derniers prévoient une autonomie linguistique pour le Donbass. Comment le Donbass pourrait-il revenir au sein de l’Ukraine si cette loi est active, or elle est entrée en force après la signature de Porochenko ?

Mais en plus cette loi est complètement stupide, parce qu’elle prévoit la mise en place de commissaires politiques qui vont surveiller que les gens à Kharkov ou même à Kiev (où les gens parlent russe) que les gens ne parlent pas russe. Donc on est dans un truc complètement délirant à la Parouby. Moi je pense que Parouby est un peu dans une… Parouby est un nazi ukrainien, mais ce n’est pas Hitler. Quand Hitler en 44 a compris qu’il avait perdu la guerre, il a dit « ben puisque c’est comme ça le peuple allemand ne me mérite pas », et puis suicide collectif. Et ça s’est fini dans son bunker. Et je pense qu’en fait les Nazis ukrainiens, notamment derrière Parouby, sont un peu dans cette situation. Le peuple ukrainien les a déçus.

Ils ont fait du Stepan Bandera pendant cinq ans, et au bout de cinq ans les Ukrainiens votent à 73 % pour un président juif. Donc là je pense que Parouby, qui espérait manipuler plus ou moins la communauté juive ukrainienne, s’aperçoit que c’est lui qui s’est fait avoir, et donc là il ne sait plus quoi faire. Et je pense qu’on n’est pas à l’abri d’une réaction extrêmement agressive.

Je pense aussi que les Américains en ont marre, qu’ils misent énormément sur Zelensky. Maintenant le problème c’est qu’accepter l’application des accords de Minsk c’est une victoire russe. Et ça veut dire que l’Ukraine ne rentrera jamais dans l’OTAN. Parce que qui dit accords de Minsk, dit assemblées [parlements] dans les régions autonomes de Donetsk et de Lougansk. Et ces assemblées, comme la Crimée en 2014, si jamais Kiev prend une décision qui va contre l’avis des locaux, notamment de rentrer dans l’OTAN, dans l’UE, eh bien elles voteront la sécession et cette fois il y aura vraiment une base juridique comme en Crimée, ce qui manquait finalement en mai 2014.

Et puis Kharkov aussi. Ne jamais oublier le slogan du soulèvement du sud-est de l’Ukraine « Хватить кормить Киев » (arrêtons de nourrir Kiev). L’Ukraine utile des ports et des industries en a assez de payer pour les Kiéviens qui siphonnent la richesse du pays pour rien, pour les Lvoviens qui vivent… C’est charmant la cueillette et l’élevage, mais c’est pas eux l’avenir du pays.

Encore une fois, dans les deux cas, dans les deux scénarios, et aucun autre scénario n’est possible aujourd’hui, puisque ce que nous avions analysé vous et moi est là, c’est-à-dire la faiblesse de l’armée ukrainienne, la non-volonté de combattre. 73 % pour Zelensky, c’est-à-dire que 73 % de la population ne veut plus la guerre, 75 % pardon ne veut plus de la guerre. C’est dur de mener une guerre… Et surtout [75 %] ne croient pas le narratif de la présence russe dans le Donbass.

Et il y a aussi un aspect très intéressant, ça s’est vu dans une des vidéos d’Anatoly Charii, le blogueur ukrainien, où il a filmé les gens qui étaient venus assister sur les écrans à l’investiture de Zelensky. Il fait des annonces un peu bateau, et le seul moment où il y a une explosion de joie populaire, c’est quand il annonce la dissolution de la Rada. C’est-à-dire que la population kiévienne qui était venue assister à l’investiture, hait la Rada actuelle. Il y a une haine contre Porochenko, il y a une haine contre justement toute cette clique à la fois corrompue et nazie. Le narratif ukrainien de fonder une Ukraine sur le bandérisme c’est raté.

J’ai vu un sondage qui disait que 70 % des Ukrainiens soutenaient la décision de Zelensky de dissoudre la Rada. C’est énorme.

Parouby essaye encore de faire une espèce de guérilla institutionnelle, constitutionnelle. Mais en fait il n’a pas de pouvoir, il n’a pas de soutiens étrangers. Tout le monde en a assez de lui.

Au niveau des soutiens étrangers justement, on voit quand même qu’il y a toujours une volonté de continuer à couvrir l’Ukraine au niveau international. Puisque suite à la signature de cette loi sur la langue ukrainienne, la Russie a demandé une convocation du Conseil de Sécurité de l’ONU. Convocation qui a été refusée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne. Ces deux dernières s’étant d’ailleurs fendues d’un communiqué commun, qui est pitoyable, pour ne pas dire autre chose. Remplie de contre-vérités, d’énormes mensonges, d’omissions et d’hypocrisie. Je ne suis pas si sûre que ça en fait que les États-Unis en ont marre de l’Ukraine, parce qu’ils continuent quand même à protéger tout ça, au lieu de remettre les choses un peu à plat et de dire qu’effectivement cette loi va poser problème pour l’application des accords de Minsk.

Je crois qu’il ne faut pas raisonner à si long terme. L’Angleterre suit la politique américaine, elle considère que c’est ses choix stratégiques. La France est un pays esclave, qui reçoit ses ordres directement du département d’État américain. Et l’Allemagne, elle, est en rivalité en Europe centrale avec la Russie. Donc je dirais à la limite ce que dit la France compte peu, mais ce qui est intéressant c’est que vous avez d’un côté le mythe de l’Union Européenne où on est censé protéger les langues régionales… Or le russe n’est pas une langue régionale en Ukraine. Même s’il avait ce statut parce que Ianoukovitch avait trahi son électorat, uniquement de langue régionale et pas de langue officielle, en réalité le russe est la langue des territoires qui composent l’Ukraine aujourd’hui, et c’est la langue de la Nouvelle Russie et de la Malorussie.

La première fois que le russe a été imprimé dans une imprimerie, c’était à Kiev ! Le russe est la langue de l’Ukraine ! L’ukrainien est un patois qui a été érigé en langue par les Soviétiques dans un but de dé-russification. J’avais expliqué ça dans ma vidéo « Staline est-il nationaliste ? ». Les premiers qui ont voulu dé-russifier l’Ukraine c’était les Bolcheviques.

Donc on a d’un côté la France et l’Allemagne qui promeuvent les langues régionales au sein de l’Union Européenne, mais pas le russe dans le pays dont c’est la langue. Le russe c’est le patrimoine commun des Biélorusses, des Grands Russes (Russes actuels) et des Malorusses (Ukrainiens).

Concernant la France je pense qu’elle n’a même pas d’avis. Elle fait ce que dit Washington.

D’ailleurs la déclaration était commune entre la France et l’Allemagne. Il n’y a même pas eu de déclaration séparée de la France et de l’Allemagne, ça a été une déclaration franco-allemande.

L’héritage de Le Drian, qui a le grand honneur d’être l’incarnation totale de l’échec de la politique française, d’abord en tant que ministre de la Défense de Hollande, puis comme ministre des Affaires étrangères de Macron, sa démarche c’est « Où est-ce que je signe ? », « Où est la déclaration ? Je la signe ». Il ne la relit même pas.

Et puis encore une fois je pense que les États-Unis, eux seraient prêts à abandonner l’Ukraine, mais aimeraient bien avoir quelque chose en échange. Un peu à la Trump. Même si une partie de l’État profond américain, elle, a vraiment une haine contre la Russie qui est presque rabique. Et qui pour des penseurs français, au sens culturellement français, c’est-à-dire qui appliquent des raisonnements logiques à la politique étrangère, n’a même pas de réalité, de prise sur le réel.

Cette croyance absurde que si la Russie perd l’Ukraine, elle ne sera plus un empire, elle ne sera plus une puissance européenne. Il suffit de vivre à Moscou aujourd’hui pour voir qu’avec ou sans l’Ukraine la Russie est une grande puissance européenne, et qu’on se sent plus en Europe à Moscou qu’à Paris ou à Berlin. Il faut dire la vérité.

Vous parliez de cette ukrainisation forcée qui avait été imposée par les Bolcheviques après la création de l’Ukraine. Est-ce que ce n’est pas un peu ironique justement que ce gouvernement post-Maïdan qui a voulu pousser la dé-communisation de l’Ukraine au maximum en vienne à des méthodes qui sont semblables, si ce n’est pires, que l’URSS – je suis désolée d’être un peu vulgaire – qu’ils conchient en permanence ?

Je pense que les Nazis ukrainiens se sont inventés une Histoire. D’ailleurs ça ne commence pas seulement avec la révolution bolchevique. Ça commence même bien avant. D’ailleurs il y a un côté schizophrène.

Par exemple, comment commémorer l’hetman Khmelnitski ? Qui demande en russe… Il faut voir la lettre que l’hetman Khmelnitski envoie au tsar de l’époque, en 1648. La lettre où il demande de l’aide au tsar, elle est en russe, et il y dit qu’il veut pratiquer sa religion, c’est-à-dire l’orthodoxie, et parler sa langue, c’est-à-dire le russe. Donc en fait, Khmelnitski est l’homme qui rattache [l’Ukraine à la Russie], et pourtant il a encore… À la limite un jour ils iront au bout et ils vont déboulonner les statues de Khmelnitski.

Ils ont inventé une histoire de Mazepa totalement délirante, en faisant passer un contrat que Mazepa avait fait signer aux Cosaques pour les mettre aux ordres de la Suède – où le mot Ukraine n’est jamais prononcé une seule fois dans le contrat – comme la première constitution ukrainienne !

Moi j’ai suivi ça un peu. C’est tellement… Anne de Kiev, princesse ukrainienne, même dans les mythes ukrainiens, le terme Ukraine n’est pas utilisé à l’époque d’Anne de Kiev. Je crois que ça remonte au 13e siècle la première fois qu’on entend parler de « на украине », la périphérie. En fait Ukrainien en français on dirait Périphérien. C’est ça la véritable traduction.

Mais eux ils se sont récréé une Histoire complètement délirante. Et c’est devenu : les Ukrainiens sont une race, ce n’est pas une désignation géographique, qui a été opprimée par une autre race, celle des Russes, qui sont des Slaves asiatisés à cause des invasions mongoles, et donc l’Holodomor est un génocide, puisqu’on a voulu détruire la race ukrainienne, mais qui, comme cela a déjà été démontré, a été opérée par un Polonais. Puisque le secrétaire général du Parti Communiste pendant l’Holodomor, de 1928 à 1938, est un Polonais : Kossior. Et en dessous de lui ce sont des Ukrainiens.

Moi je publie ces informations là pour les Français, pour qu’ils aient une vision je dirais rationnelle et historique de l’Ukraine. Mais j’ai essayé de parler avec des nationalistes ukrainiens. Vous pouvez leur dire, il y a un blocage. J’en ai parlé justement quand j’avais travaillé sur la question, que le responsable de l’Holodomor c’était un Polonais, alors là ça a été…

L’écran bleu de la mort quoi (écran faisant suite à un plantage total du système sous Windows)…

C’est ça. On n’est plus dans le domaine du rationnel. C’est comme quand vous dites… J’ai eu l’expérience il n’y a pas longtemps, j’expliquais la croissance économique et le décollage technologique de la Russie par le fait qu’elle n’a plus à porter le boulet de l’URSS, c’est-à-dire, pour reprendre le terme d’Orlov je crois, ces 14 petits porcelets qui suçaient le lait d’une truie famélique qu’était la Russie. Et à partir du moment où elle a dégagé les 14 petits porcelets, elle a pris de la force et aujourd’hui elle envoie des missiles hypersoniques.

Et la France c’est pareil sur la décolonisation. Il suffit de regarder les chiffres. Le décollage économique réel c’est au lendemain de la décolonisation, au lendemain des accords d’Évian.

Les réactions parmi les gens du FLN, et les membres actuels du parti du FLN, et les réactions des Nazis ukrainiens c’est la même. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de possibilité, ni intellectuelle, ni même physique… Tout d’un coup il y a un mur d’incompréhension qui se ferme, il y a des tas de schémas mentaux qui ont été mis en place. Et même devant des évidences de chronologie humaine. Encore une fois, l’Holodomor c’est Staline, un Géorgien, et Kossior, un Polonais. C’est tout. Les deux dirigeants qui l’ont réalisé c’est eux.

De plus il y a eu d’autres régions touchées en URSS, y compris en Russie, qui ont été lourdement frappées. C’est de l’ordre de la croyance en fait.

On voit ça aussi en France. Dans certains domaines historiques on ne peut pas revenir dessus, c’est impossible. Donc c’est un acte de foi. Mais je suis historien de formation, je travaille sur des archives, des chronologies, des biographies. Et en soi, ça a été une bonne chose notamment pour les Russes, c’est qu’ils se sont intéressés à l’histoire de leur pays. Et eux-mêmes sont sortis du mythe bolchevique des « peuples frères ».

Parce qu’encore une fois il y a deux mythes et un narratif qui est vrai. Le narratif c’est « один народ », un seul peuple. Il y a les deux autres. Le premier c’est le mythe bolchevique, enfin soviétique mais on peut dire bolchevique parce qu’il est créé par Staline, c’est de dire que les Grands Russes et les Ukrainiens sont deux peuples frères. Mais c’est faux, déjà le peuple ukrainien n’existe pas. Mais finalement l’Ukraine jusqu’au Maïdan, elle vivait sur ce mythe. C’est-à-dire qu’il y a deux peuples différents.

Et ce mythe, même en Ukraine où j’ai des amis qui habitent encore à Kharkov, qui font partie de l’intelligentsia, même eux finalement s’interrogent. Poutine qui répète « один народ », « nous ne sommes pas des peuples frères, mais un seul peuple ». Finalement, côté russe et côté ukrainien, les gens se disent « oui c’est vrai, on a gobé le mythe soviétique des peuples frères alors qu’on fait on n’est pas des frères, on est un seul peuple ».

Comment voyez-vous l’évolution de la situation en Ukraine suite à l’élection de Zelensky, son investiture et sa volonté de dissoudre la Rada ? Est-ce que l’Ukraine a réellement une chance ? Ses chances d’arriver à inverser la tendance c’est de l’ordre de combien de pourcents ? Et combien de pourcents de chance que l’Ukraine continue vers le fameux « mur de 2019 » que vous aviez prophétisé ?

Pour l’instant elle [l’Ukraine NDLR] est toujours dans la même direction, elle a peut-être un peu ralenti avec Zelensky. Mais on attend de voir ce que ça va donner sur les négociations du transit gazier, sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, qui coûtent 10 % de PIB à l’Ukraine. C’est un économiste ukrainien qui l’a dit il n’y a pas longtemps.

D’ailleurs, chose un peu troublante, Zelensky a demandé aux Américains de continuer, et même de renforcer les sanctions contre la Russie. On n’a pas vraiment l’impression d’une parole d’apaisement.

Moi j’attends. Zelensky c’est un Macron. Donc il dit tout et n’importe quoi. Il faut regarder ce qu’il fait. Bon, Macron fait n’importe quoi. Mais on va voir ce que fait Zelensky. Qu’il donne du grain à moudre pour faire passer la pilule de la dissolution, à la limite peu importe.

Et puis maintenant, il ne faut pas oublier la déclaration agressive de Volker que j’ai citée. Il faut qu’il montre aux Américains qu’il est de leur côté. Il ne peut pas se permettre que les Américains doutent de sa loyauté. Donc on va voir. Pour l’instant, c’est trop tôt pour le dire.

De toute manière il y a des objectifs qui sont très précis. Notamment la fin du transit gazier. On voit que Washington essaye de gagner quelques mois, ils essayent de retarder la construction de Nord Stream 2, qui au lieu de démarrer le 1er janvier, démarrerait le 1er juin de l’année prochaine. Mais quelle différence de gagner six mois de plus ? Il y a une réalité, c’est que le contrat de transit gazier entre la Russie et l’Ukraine se termine le 31 décembre. Et que pour l’instant, on ne sait toujours pas ce que ça va donner.

Tant qu’il n’y aura pas de négociation, je pense que le contrat va être prolongé de mois en mois, jusqu’au moment où Nord Stream 2 va démarrer et là c’est la fin des haricots. C’est 3-4 % du PIB [de l’Ukraine].

Il ne faut pas oublier non plus que 80 % de la dette ukrainienne, c’est-à-dire la quasi-totalité de son PIB – le PIB de l’Ukraine est autour de 100 milliards de dollars – est détenue par des fonds d’investissements américains. Donc eux aussi font pression pour savoir comment ils vont être remboursés. Il y a eu une négociation de la dette en 2014, et un report de cinq ans. On est en 2019. Là officiellement, l’Ukraine doit sortir – alors c’est jamais très clair – entre 16 et 20 milliards de dollars, soit – c’est facile avec un PIB de 100 milliards – entre 16 et 20 % du PIB.

C’est juste énorme.

C’est un mur colossal. Alors, je pense que ça va être reconduit par le FMI, qui va continuer à prêter de l’argent, mais pour payer les intérêts de la dette. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’investissement utile.

En plus, la force de travail de l’Ukraine, ce qui était finalement un peu la seule chose qui lui restait, cette population formée par les écoles soviétiques, par une tradition scolaire, elle part ! Elle est soit en Pologne… Et à mon avis d’ailleurs la volonté de Poutine de donner les passeports non seulement à la RPD et la RPL, mais également pourquoi pas au reste de l’Ukraine, c’est aussi se dire « après tout c’est notre peuple, s’ils doivent émigrer pour travailler, autant qu’ils viennent travailler en Russie ». D’autant plus qu’en Russie, vous ne faites pas la différence entre un Ukrainien et un Russe.

En Pologne, il [l’Ukrainien] est considéré comme un esclave. Déjà il n’est pas citoyen, mais il est considéré comme un être de seconde zone. En Russie, si tout d’un coup en plus il peut devenir citoyen, déjà ça aide à combler le creux démographique russe qui est lié au manque de naissances et de femmes en âge de procréer des années 90. Creux démographique qui, si on en croit Alexandre Latsa, va durer jusqu’à la fin des années 2020, et devrait coûter un million d’habitants à la Russie. S’ils importent deux millions d’Ukrainiens, qui sont en plus des gens formés, intelligents…

En plus s’ils ont la citoyenneté, ils viendront avec leur famille.

Et il ne faut pas oublier qu’il y a entre deux et trois millions [d’Ukrainiens] qui travaillent ici [en Russie] aussi. Ces gens là ne sont pas comptés dans la démographie russe. Mais de toute manière ils sont chez eux. Encore une fois, dans ma société on a eu des employés ukrainiens, ma femme emploie une Ukrainienne, vous ne faites pas la différence. Si elle ne me dit pas « tiens celle-là elle vient d’Omsk, et elle vient de Kharkov », comment je peux le savoir ? Encore une fois, Poutine a été très habile avec le coup des passeports.

Pour répondre un peu à la question que vous m’avez posée sur l’avenir de l’Ukraine. Mon passage à Donetsk [en mai 2019] m’a quand même fait évoluer. Contrairement à ce que je pensais y compris en 2015, 2016, et même encore en 2017-2018, je pense que le Donbass d’une manière ou d’une autre ne reviendra pas en Ukraine. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer.

Je ne vois même pas comment on ferait accepter à la population de passer du rouble à la hryvnia. Il y aurait une double monnaie. Il va y avoir un tel niveau d’autonomie de la RPD et de la RPL, qui déjà fera envie à Marioupol, qui fera envie à Slaviansk, donc les villes du Donbass occupées par Kiev. Comment les convaincre de partager de nouveau la richesse du Donbass avec les parasites kiéviens ou lvoviens ? Ça va devenir impossible.

Il faut bien se rendre compte qu’avant la RPD et la RPL, les sociétés qui gagnaient de l’argent – c’était le poumon économique de l’Ukraine – elles avaient leur siège à Kiev, elles payaient les impôts à Kiev. Le charbon était vendu trois fois en dessous du prix du marché, pour que toute l’Ukraine ait une énergie pas chère, et les salaires étaient payés en retard par Kiev.

Aujourd’hui, on est en circuit fermé comme on dit. Et le charbon du Donbass, il est acheté par Kiev, il est acheté par la Pologne, il est acheté par l’Allemagne, en passant par la Russie, au prix du marché.

Pourquoi est-ce que, tout d’un coup, la RPD et la RPL seraient suffisamment masochistes pour retourner dans un système qui leur était très défavorable, pour rejoindre une union douanière qui n’a rien apporté au reste de l’Ukraine, pour que de nouveau la richesse soit siphonnée, pour que de nouveau les mineurs soient mal payés, et que leur salaire soit payé en retard, et que Kiev siphonne la richesse du Donbass ? Et qu’après on dise que c’est une région de dotations parce qu’ils recevaient de l’argent de Kiev. Il n’y a aucune raison rationnelle pour les habitants du Donbass de rejoindre l’Ukraine.

Alors, il pourrait y avoir une raison de cœur, c’est-à-dire, comme le disait Ernest Renan, une volonté de vivre ensemble. Mais là, je ne l’ai pas constatée. Ils n’ont pas envie de vivre ensemble avec une capitale à Kiev où il y a une avenue Stepan Bandera. Ce n’est pas possible.

On ne la voit pas. C’est mal parti en tout cas…

Et moi personnellement qui suis aujourd’hui pour, enfin qui serais favorable à une partition de l’Ukraine, je dirais à la limite cette loi sur les langues c’est très bien. Elle est inapplicable dans toute la Nouvelle Russie, d’Odessa à Kharkov. Elle continue, comme le schisme orthodoxe – avec cette pseudo-église qui a été créée – elle contribue à séparer l’Ukraine en morceaux et à permettre à ce que j’appelle l’Ukraine utile, qui plonge ses racines dans la Russie, de se rapprocher de son peuple, du peuple Russe.

C’est ce que j’avais souligné, c’est que cette loi va accélérer les forces centrifuges qui sont à l’œuvre en Ukraine depuis 2014. Parce qu’il n’y a pas que la partie russophone, il y a aussi la Transcarpatie. La Hongrie voit d’un très mauvais œil cette loi. La Hongrie a d’ailleurs appelé Zelensky à résoudre les problèmes posés par cette loi sur la langue ukrainienne. L’autre chose qui a l’air d’expliquer un peu la panique des Parouby, Porochenko, etc – parce qu’il n’y a pas que Parouby et les députés néo-Nazis qui sont dans le collimateur de la justice, Porochenko aussi – c’est qu’il y a eu une ordonnance de justice pour les empêcher de sortir du territoire. Est-ce que vous pensez qu’on va assister à un règlement de comptes à OK corral à Kiev ?

J’ai bien l’impression. Et je pense que de toute manière le nombre de crimes qui ont été commis pendant la soi-disant « opération anti-terroriste », mais aussi à Odessa, à Kharkov, à Maïdan – ça fait cinq ans et on ne sait toujours pas qui a tiré sur la police et sur les manifestants – tous ces crimes là tôt ou tard il faudra trouver les coupables.

Et puis il y a l’histoire du MH17 qui plane aussi. Parce qu’à un moment ou à un autre, soit Kiev sort des preuves que c’est la Russie et c’est la Russie qui va payer la destruction de l’avion, soit c’est Kiev, puisqu’ils n’ont pas fermé leur espace aérien. Donc toutes ces choses-là un jour ou l’autre quelqu’un doit payer, et finalement il y a des Nazis sous la main, ils ne sont pas très malins, donc je pense que tout le monde va se défausser sur eux effectivement, et ça sera bien fait pour eux. Ça leur apprendra.

Et sur Porochenko aussi ? Vous pensez que Porochenko pourrait tomber pour tout ça ?

Oui. En plus pour Zelensky c’est confortable parce que les Ukrainiens haïssent la Rada, et ils haïssent Porochenko. Ça, je ne m’en étais pas trop rendu compte, mais finalement en discutant avec mes quelques contacts, il y a une haine… Je connais des gens qui n’auraient jamais voté pour quelqu’un comme Zelensky, ou même quelqu’un comme Ioulia Tymochenko. Et en fait ces gens-là ont voté tout sauf Porochenko.

Tous contre Porochenko, c’est-à-dire un vote sanction contre Porochenko.

Et là, c’est pour ça qu’on est encore dans l’expectative, c’est que finalement Zelensky a été élu sur le programme électoral de Porochenko d’il y a cinq ans. C’est un programme de paix. Sur les 10 propositions de Porochenko je me souviens d’il y a cinq ans, je crois que c’est la proposition numéro 3 : faire la paix en deux ou trois mois avec la Russie. Et là il n’y a rien.

Alors Zelensky, lui continue à parler à la fois en russe et en ukrainien. Mais après ça ne suffira pas. C’est-à-dire, à un moment : abrogation de la loi sur la langue ou pas.

Est-ce qu’il va chercher à ménager la chèvre et le chou, et à la fin il finira par se casser la figure à essayer de s’asseoir le cul entre deux chaises, ou est-ce qu’il va vraiment prendre des décisions fortes ?

Parce qu’en plus il faut voir, qu’à mon avis, ce que vont révéler les élections législatives, c’est aussi la prolongation de la partition du pays. C’est-à-dire que plus on va aller vers l’est, plus on va avoir des partis pro-russes. Je rappelle que, si mes souvenirs sont bons, dans le Donbass contrôlé par Kiev – une véritable force d’occupation d’après les témoignages que j’ai sur place – le Bloc d’Opposition fait plus de 50 % au premier tour. Vous imaginez ce que ça va donner aux législatives.

C’est-à-dire que les Cyrille Bret dont on a parlé déjà, et qui nous expliquait que désormais l’Ukraine c’était comme la France, qu’il n’y a pas de vote régional, ben en fait si, il y a toujours [un vote régional]. Et en fait, on va voir un beau dégradé, celui qu’on a depuis 1991, c’est-à-dire que plus on va vers l’ouest plus on vote pro-occidental ou même pro-Nazis, pour Lvov on peut carrément dire pro-Nazis, et plus on va vers l’est et plus ça vote pro-russes.

C’est vraiment visible. Est-ce que, quelque part, vous pensez que Kolomoïski va obtenir sa vengeance contre Porochenko, justement via ces mesures judiciaires ou autre ?

Pas certain, parce que le FMI ne laissera pas faire. Le gouvernement ukrainien a dû utiliser l’argent du FMI pour racheter la dette de PrivatBank. Parce que ça a été une nationalisation. Le FMI n’aime pas, quand ils prêtent de l’argent, que celui-ci soit détourné. Parce qu’en gros c’est un détournement indirect. Et je pense que notamment Zelensky a rencontré Lagarde, qu’il a donné des garanties, et qu’un actionnaire du FMI comme Washington ne va pas laisser Kolomoïski… Je ne pense pas. Mais ça va être aussi très révélateur. Si jamais Kolomoïski récupère PrivatBank, ça veut dire en fait que l’Occident a abandonné l’Ukraine.

Ils les laissent en roue libre, et en gros c’est faites ce que vous voulez, ça ne nous intéresse plus.

Dans ma série d’articles de 2014 « République bananière d’Ukraine », j’avais démarré avec « République féodale d’Ukraine ». Et je pense qu’on va observer ça de toute manière, une féodalisation. Alors si en plus on a l’écroulement de l’État central, c’est-à-dire incapable de fournir les services régaliens, notamment la sécurité, l’administration, eh bien ça va être de nouveau des régions. Voilà.

Voir l'interview complète en vidéo :

Interview réalisée par Christelle Néant pour Donbass Insider via Skype le 22 mai 2019.