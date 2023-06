Xi Jinping, le nouveau maître du monde ?

« Je pense que la Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de Sécurité, puissances dotées, compte tenu de leur histoire, de leur amour de l'indépendance et de leur attachement profond à celle-ci, ont à œuvrer ensemble pour essayer de bâtir, en tout cas préserver, un ordre international capable de répondre aux défis du temps. Et c'est d'abord essayer de garantir la stabilité et la paix partout où elles sont menacées, mais également d'avoir la juste ambition qui permet d'embrasser les défis contemporains. » (Emmanuel Macron avec Xi Jinping, le 6 avril 2023 à Pékin).