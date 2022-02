YouTube censure la RPD et la RPL pendant que les États-Unis accusent la Russie de vouloir fabriquer une fausse vidéo d’attaque ukrainienne

Les États-Unis ont accusé la Russie de vouloir fabriquer une fausse vidéo prouvant une attaque ukrainienne afin de justifier son intervention militaire dans le Donbass, en même temps que YouTube et Facebook censuraient les principales chaînes et pages diffusant les informations venant de RPD et de RPL (Républiques Populaires de Donetsk et Lougansk). Si on ajoute à cette synchronicité la déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères confirmant que l’Ukraine n’appliquera pas les accords de Minsk, et les informations indiquant qu’elle continue ses préparatifs militaires pour une attaque contre le Donbass, il semble que Kiev a finalement décidé d’opter pour une solution militaire au conflit en cours, avec le soutien de ses patrons américains.

Le 3 février 2022, le porte-parole du Département d’État américain, Ned Price, a annoncé que la Russie préparerait une fausse vidéo d’attaque par les soldats ou les services secrets ukrainiens, pour justifier son invasion de l’Ukraine.

« Nous pouvons affirmer que les États-Unis disposent d’informations selon lesquelles la Russie envisage de mettre en scène de fausses attaques par les forces armées ou les services de renseignement ukrainiens comme prétexte à une nouvelle invasion de l’Ukraine. Une option possible que les Russes envisagent, et que nous avons rendue publique aujourd’hui, implique la production d’une vidéo de propagande – une vidéo avec des scènes choquantes, de fausses explosions – représentant des cadavres, des acteurs de crise se faisant passer pour des personnes en deuil, et des images de lieux ou d’équipements militaires détruits – entièrement fabriquées par les services de renseignement russes. Pour être clair, la production de cette vidéo de propagande est l’une des nombreuses options que le gouvernement russe développe comme faux prétexte pour initier et potentiellement justifier une agression militaire contre l’Ukraine. Nous ne savons pas si la Russie va nécessairement utiliser cette option ou une autre dans les prochains jours », a déclaré Ned Price.

Cette information était tellement peu crédible que Matt Lee d’Associated Press, n’a eu de cesse de demander à Ned Price des preuves de cette accusation, que le porte-parole a été totalement incapable de fournir. L’échange entre les deux hommes a été tellement épique que la vidéo de la débâcle de Ned Price circule activement sur Twitter.

Pour ceux qui parlent ou comprennent l'anglais je vous recommande d'aller voir la vidéo

Comme l’a souligné Matt Lee pendant l’échange, après l’histoire des armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n’ont jamais existé, la crédibilité des officiels américains concernant ce genre d’accusation basée sur des informations venant des services de renseignement, sans rien de solide pour prouver les allégations, est pour le moins remise en cause.

Surtout qu’au vu des crimes de guerre constants de l’armée ukrainienne, on ne voit pas bien pourquoi la Russie aurait besoin de créer une fausse vidéo prouvant ces mêmes crimes de guerre avec des « acteurs ». Quand le monde réel fournit déjà toutes les preuves, pourquoi en venir à créer un faux ? Il y a quelques jours à peine l’Ukraine a tiré sur une infrastructure civile avec du mortier standard OTAN de 60 mm, et un sniper ukrainien a tiré sur un civil à Alexandrovka !

Non, le but de cette déclaration américaine est de discréditer par avance toute information venant de la Russie concernant les futurs crimes de guerre à grande échelle que l’Ukraine prépare dans le Donbass !

Et pour s’assurer qu’aucune autre information ne viendra perturber le narratif ukrainien et occidental, YouTube a purement et simplement supprimé les chaînes de la milice populaire, de l’agence d’information Lug Info et de la compagnie d’État de Télévision et de Radio de la RPL, ainsi que celles du ministère de l’Information et de la milice populaire de la RPD. Facebook a lui aussi bloqué la page de la milice populaire de la RPL.

Cette action coordonnée de censure et de discrédit des informations venant de Russie, de la RPD et de la RPL, a lieu sur fond de poursuite des préparatifs de l’armée ukrainienne dans le Donbass, et de déclaration des officiels ukrainiens sur le fait que l’Ukraine n’appliquera pas les accords de Minsk.

Ainsi, le 1er février 2022, la milice populaire de la RPD a annoncé que le quartier général ukrainien avait fini de mettre au point son plan d’offensive dans le Donbass, pendant que les groupes d’attaque continuent d’être créés et préparés.

D’après les informations obtenues par la RPD, la 14e brigade des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) a demandé à recevoir des plateformes ferroviaires afin de pouvoir envoyer 30 chars d’assaut et 100 autres unités de véhicules de combat blindés dans le Donbass. De son côté, la 56e brigade d’infanterie motorisée, située près de Donetsk, a mené des exercices tactiques offensifs avec des unités de la 55e brigade d’artillerie.

La milice populaire de la RPD a aussi annoncé que quatre groupes de sabotage-reconnaissance de 12 à 14 personnes chacun sont arrivés dans la zone de responsabilité de la 95e brigade d’assaut aéroporté près de Gorlovka. Ces groupes ont été entraînés dans la région de Lvov par des instructeurs britanniques pour des combats en milieu urbain. Ces mêmes instructeurs britanniques continuent actuellement d’entraîner les soldats ukrainiens au maniement des missiles antichars NLAW, que le Royaume-Uni a fournis en grande quantité à l’Ukraine.

Il faut d’ailleurs souligner que les pays occidentaux continuent actuellement de fournir à l’Ukraine de grandes quantités d’armes. Rien que durant la semaine écoulé, Kiev a reçu environ 200 tonnes d’armes létales dont 300 systèmes antichars Javelin.

Et l’Ukraine poursuit sa fuite en avant militariste. Après avoir forcé des millions de femmes à s’enregistrer sur les registres militaires, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky a signé un décret visant à augmenter le nombre de soldats dans l’armée ukrainienne de 100 000 personnes d’ici 2025 et à créer 20 brigades supplémentaires ! Sauf que plus de soldats veut dire qu’il faut plus d’argent pour payer leur salaire et les équiper ! Et vu l’état financier de l’Ukraine, il est clair que cet argent devra venir des pays occidentaux (c’est-à-dire de vos impôts).

Et en attendant de pouvoir agrandir l’armée permanente, les autorités ukrainiennes veulent pouvoir enrôler un maximum de personnes lors des prochaines vagues de mobilisation. Et pour cela, il faut empêcher les futurs conscrits de sortir du pays. D’après les informations obtenues par les services de renseignement de la RPD, le 2 février le chef du service des garde-frontières ukrainiens, a envoyé des instructions pour restreindre au maximum la sortie du pays des hommes de 18 à 45 ans, à partir du 20 février.

Pour éviter la panique parmi la population, les raisons officielles invoquées pour leur refuser la sortie du territoire ukrainien pourront être au choix, l’absence d’information sur leur visa dans la base de données, la soi-disant présence de délits administratifs, de non-paiement de la pension alimentaire, ou autre raison que l’imagination des garde-frontières pourra trouver. Pendant ce temps, les bureaux d’enregistrement militaire sont en train de mettre à jour leurs listes de citoyens soumis à la conscription.

La milice populaire de la RPD a aussi annoncé disposer d’informations selon lesquelles le ministère ukrainien des Affaires étrangères prépare des notes diplomatiques à l’intention des ambassades étrangères, dans lesquelles Kiev demande de l’aide pour ramener au pays les citoyens ukrainiens en âge d’être conscrits qui vivent à l’étranger. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères demande également aux missions diplomatiques d’informer discrètement les ressortissants étrangers de la nécessité de quitter au plus vite le Donbass. Un certain nombre de pays occidentaux ont déjà annoncé l’évacuation des employés de leurs missions diplomatiques.

Et pendant que l’armée ukrainienne semble se préparer à une offensive, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kouleba, a confirmé l’essence de la déclaration du secrétaire du Conseil de Sécurité Nationale et de Défense, Alexeï Danilov, à savoir que l’Ukraine n’appliquera pas les accords de Minsk.

« Nous expliquons à chaque invité quelle est la vision ukrainienne de la mise en œuvre des accords de Minsk, parce qu’il y a une vision russe, et je peux vous assurer que les accords de Minsk ne peuvent pas être mis en œuvre aux conditions russes, qui sont basées sur un dialogue direct entre l’Ukraine et la RPD-RPL, qu’ils nous imposent, et qui, je peux vous le confirmer, à toutes les réunions, à tous les niveaux sont très clairement rejetées. C’est également ce qu’a fait [le chef du bureau du président ukrainien] Andreï Yermak lors de la dernière réunion à Paris (une réunion des conseillers des dirigeants du Format Normandie », a déclaré Kouleba.

Sauf qu’il n’y a pas une vision russe de l’application des accords de Minsk. Il y a juste le texte des accords de Minsk, qui dit clairement et ouvertement, que l’Ukraine doit négocier avec la RPD et la RPL l’application du volet politique de ces accords. Donc refuser de négocier avec les deux républiques du Donbass équivaut à rejeter les accords de Minsk.

Il faut que l’Ukraine arrête de prétendre vouloir mettre en œuvre les accords de Minsk, tout en refusant d’en appliquer les points les plus importants. La méthode « chat de Schrödinger » a ses limites, et le temps est venu pour la Russie via l’ONU d’obliger l’Ukraine à dire ouvertement qu’elle rejette les accords de Minsk. De toute façon sur le terrain, cela fait longtemps que ces accords ont été foulés aux pieds par Kiev. Et il semble qu’elle a l’intention de les enterrer pour de bon sous peu.

Christelle Néant

