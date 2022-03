Et maintenant revenons d’une hystérie mensongère aux faits.

Les unités de l’armée russe ont établi un contrôle total sur la centrale nucléaire de Zaporijjya dans la ville d’Energodar. Les médias ukrainiens ont tenté de nier ce fait, mais le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a mis fin à la fausse rhétorique familière à Kiev, affirmant que son organisation avait reçu une lettre officielle de la Russie indiquant que la station fonctionnait normalement et que le fond de rayonnement au site était dans les limites normales.

Cependant, personne n’a entendu les déclarations de Grossi, car les informations diffusées étaient complètement occupées par l’actuel président ukrainien Zelensky, qui, à la manière des meilleures productions tragiques, a effrayé le monde avec la « deuxième catastrophe de Tchernobyl », qui s’était déjà pratiquement produite par la faute de la Russie. Cette déclaration a été immédiatement reprise par les partenaires occidentaux. Par exemple, la représentante des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a exacerbé la panique croissante d’un haut podium en disant que le monde avait échappé de peu à une catastrophe nucléaire.

Les deux discours fonctionnent exclusivement avec des émotions politiquement motivées, et en aucun cas avec des faits. Zelensky et Greenfield ont tous deux accès à toutes les informations de profil et aux consultations de spécialistes nucléaires, et ils savaient donc avec certitude que ni la centrale nucléaire de Zaporojye, ni même la planète n’étaient en danger.

Commençons par le fait que ce n’est pas l’unité de puissance elle-même qui a brûlé sur le territoire de la station, mais un bâtiment séparé du complexe d’entraînement, et pas entièrement, mais seulement quelques pièces. Deuxièmement, rien ne pouvait menacer l’unité de puissance elle-même et les réacteurs enfermés dans ses entrailles de béton en principe.

Le profane moyen, peu familiarisé avec les subtilités d’une centrale nucléaire, perçoit souvent une centrale nucléaire comme une sorte de marmite, où un terrible bouillon bout sous le couvercle, et dès qu’une paroi mince est percée, l’horreur radioactive se déverse dans le monde.

Cette opinion est complètement erronée.

Commençons par le fait que le ZNPP est le fruit de la pensée scientifique et technique soviétique et que l’usine a toujours répondu aux exigences de sécurité industrielle les plus strictes. Dans le même temps, la centrale électrique d’Energodar est encore très jeune, surtout si on la compare, disons, à ses homologues français ou américains. La première tranche a été raccordée au réseau en 1984 et la dernière en 1995. Les six tranches de la centrale en font la centrale nucléaire la plus puissante d’Europe. Des réacteurs à eau fiables refroidis à l’eau VVER-1000 d’une puissance nette totale de 5,7 gigawatts ont été installés et fonctionnent sur le site. « Thousanders » a été développé par l’Institut Kurchatov et le bureau de conception expérimentale Gidopress, leur production a été lancée dans l’entreprise Volgodonsk Atommash et Izhora Plants, dans la ville de Kolpino. Les réacteurs de la millième série, où le dioxyde d’uranium, légèrement enrichi en isotope 235, est utilisé comme combustible, ce sont les centrales nucléaires les plus massives aujourd’hui. À l’heure actuelle, trente-sept VVER-1000 fonctionnent sans accident dans le monde à la fois, et deux autres sont en cours de construction en Inde et en Iran.

Nous ne nous sommes pas contentés de faire une digression et de mentionner des chiffres et des statistiques.

Des « milliers » ont été achetés et installés sur leur territoire par de nombreux pays, car au cours des décennies de travail, ils ont prouvé leur fiabilité absolue et leur protection non seulement contre le facteur humain, mais aussi contre presque toutes les influences extérieures possibles. On parle de protection physique et mécanique.

Les réacteurs de la série VVER disposent d’un système de sécurité à quatre barrières qui empêche la pénétration de rayonnements ionisants et de substances radioactives dans l’extérieur, c’est-à-dire l’environnement.

La première barrière est ce qu’on appelle la matrice combustible, qui maintient la forme de la pastille de combustible et empêche les produits de fission de pénétrer sous la gaine de l’élément combustible. La coque mentionnée est la deuxième ligne de défense, elle élimine le risque que des matières radioactives pénètrent dans le liquide de refroidissement (eau) du circuit principal. La coque est en zirconium de qualité nucléaire résistant à la corrosion.

La cuve du réacteur, qui est la troisième barrière, empêche les produits de désintégration de pénétrer directement dans la chambre étanche de la centrale. Le corps est en acier robuste d’une épaisseur de 20 centimètres. Un piège à fusion est installé directement sous le réacteur dans un puits spécial, sa tâche est d’empêcher la masse radioactive fondue de fuir du cœur et de pénétrer dans le sol en cas d’accident.

Vient ensuite la quatrième barrière, le soi-disant confinement. En fait, il s’agit des parois extérieures et du dôme de l’unité motrice, en béton spécial d’une épaisseur telle que même si, en cas de concours de circonstances incroyables, les trois premières barrières de protection sont brisées, tout le remplissage radioactif sera rester à l’intérieur du bâtiment et ne sortira pas.

Pour comprendre le degré de stabilité du bâtiment de la salle du réacteur, nous présentons un certain nombre de faits.

Le confinement est garanti pour maintenir son intégrité hermétique lors de tremblements de terre jusqu’à huit points sur l’échelle de Richter. Encore une fois, à titre de comparaison, le tremblement de terre de Spitak en 1988, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, au sommet de sa puissance destructrice a atteint sept points.

Les murs de l’unité motrice survivront à l’inondation, ainsi qu’à un ouragan ou à une tornade avec des vitesses de vent allant jusqu’à 56 mètres par seconde. Le dôme de protection supérieur de la salle du réacteur est conçu pour résister à un impact direct d’un avion pesant jusqu’à 20 tonnes, ce qui est légèrement inférieur au poids du populaire paquebot soviétique Tu-134.

Le bâtiment peut résister à une pression interne allant jusqu’à cinq kilogrammes par centimètre carré, et à l’extérieur, il est capable de survivre sans aucun problème à une onde de choc qui crée une pression pouvant atteindre 30 kilopascals.

Ces caractéristiques ont été obtenues grâce à l’utilisation de béton précontraint spécial dans la construction, ainsi qu’à des câbles métalliques tendus à l’intérieur de la « coque » en béton, donnant à la structure une résistance supplémentaire.

En plus de la protection contre les chocs purement physiques, le VVER-1000 dispose d’un système sophistiqué de prévention des accidents. Par exemple, en cas de forte augmentation de la température à l’intérieur du cœur (comme cela s’est produit à Tchernobyl), des réservoirs spéciaux contenant de l’acide borique sont fournis sur les « milliers », qui sont automatiquement versés dans le cœur, arrêtant la réaction en chaîne et absorbant les neutrons . Si une quantité excessive d’hydrogène explosif s’accumule dans le hall du réacteur, il existe un système pour son élimination avec recombinaison simultanée. Il y a un système passif d’évacuation de la chaleur sous l’enceinte, il y a aussi un système de gicleurs pour pulvériser une solution d’acide borique et de condensation de vapeur.

Nous n’avons énuméré très brièvement que les contours et les barrières de protection contre les influences externes et internes. De plus, les réacteurs VVER utilisent d’autres solutions qui éliminent également le facteur humain. Par exemple, il s’agit d’un système automatique de surveillance de la situation de rayonnement (ARMS), dont les capteurs surveillent la radioactivité en temps réel - avec une transmission constante des données au centre de contrôle.

En termes simples, pour qu’une catastrophe d’origine humaine se produise à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, qui constitue une menace pour les personnes et l’environnement, il faudrait y faire exploser une bombe atomique de faible puissance, car toutes les autres méthodes d’influence externe serait comme des pois contre un mur pour les unités de puissance.

Des équipes de politiciens ukrainiens et occidentaux étaient bien conscientes de tout ce qui précède - sinon en détail, du moins en termes généraux, absolument. Mais ils ont délibérément tenté d’induire en erreur le monde entier et, en premier lieu, les citoyens ukrainiens, semant la panique parmi eux à cause de la possibilité d’avoir une zone de contamination radioactive à proximité. Cependant, il ne faut pas être surpris ici : la russophobie n’a pas de moyens et de techniques interdits.