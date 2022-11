ZELENSKY : cet homme est dangereux !

@moderatus

Je n’ai jamais regardé une émission d’Hanouna et je ne connais pas l’autre guignol de la F.I. Que veux tu que je te conseille sur ton article ? faut être raisonnable le Panda .

Mais je le suis pleinement, nous souffrons en France de sujets bein plus graves que tu souléves parfois. Les 142 migrants débarqués à Toulon sont dans la nature. Que le torchon brule entre l’Ukraine et la Russie la cause importe à Poutine « isolé » par ses actes. Nous allons payer les conséquences dans le cadre de l’immigration car la France tout comme l’U.E. n’ont aucune mesure pour faire cesser ce type de marchandages. Puis ce sont les Français, les européens, qui par l’intermédiare des « médias » et des « milliardaires » nous payons les conséquences de ce qui se passe. Tu peux oculter la réalité, mais tu en payes aussi une part.

Je vais donc faire le constat « en me disant qu’autant qu’il n’y aura pas de solutions pour éviter les migrants » la France est à la solde de l’U.E. Tout comme nous ne sommes pas idiots au point de ne pas savoir que « Poutine » est un assasin et « le président » sert de pantin aux U.S.A. Tu verras si cet hiver ton électricité et ton chauffage ne te seront pas coupés quelques heures par jours. C’est sur ce tableau que le combat doit se mener, enfin je le pense et je vais y travaillé ce WK.

Merci

Le Panda