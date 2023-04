La corruption en Ukraine pourrait être similaire à ce qui a été observé en Afghanistan, a déclaré le journaliste d'investigation Seymour Hersh.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky et ses hauts fonctionnaires détournent l'argent des contribuables américains par centaines de millions, a affirmé mercredi le journaliste d'investigation Seymour Hersh. La prétendue escroquerie comprend même des stratagèmes impliquant des échanges avec la Russie elle-même.

Zelensky et son entourage ont détourné au moins 400 millions de dollars de fonds américains destinés à l'achat de diesel l'année dernière, a affirmé Hersh dans un nouvel article sur Substack, citant une estimation de la CIA.

Kiev aurait acheté du carburant diesel, qui est essentiel pour l'effort de guerre, à la Russie elle-même – et, ce faisant, aurait détourné d'importantes sommes de fonds américains destinés au paiement du diesel.

Des rapports avaient déjà fait surface sur la façon dont les produits pétroliers en provenance de Russie avaient été acheminés vers l'Ukraine via la Bulgarie et la Lettonie. Le stratagème impliquant l'État balte, qui a été rapporté en détail par l'émission de télévision lettone Neka Personiga, pourrait avoir violé les sanctions anti-russes de l'UE.

Un expert cité par Hersh a comparé le niveau de corruption dans les marchés publics ukrainiens à ce qui a été observé en Afghanistan, lorsque le gouvernement de Kaboul était soutenu par les États-Unis. Selon ses sources, les ministères de Kiev se font concurrence pour créer des sociétés écrans afin d'exporter des armes et des munitions, les fonctionnaires concernés profitant de pots-de-vin. Le gouvernement américain, quant à lui, a déclaré qu'il n'avait vu aucune preuve que des armes fournies par l'Occident à l'Ukraine aient été déroutées ailleurs.

Hersh a cité une source du renseignement qui a fait référence à la réunion de janvier entre Zelensky et le directeur de la CIA, William Burns. Le responsable américain aurait présenté une liste de 35 généraux et ministres connus de la CIA pour être corrompus. De hauts responsables ukrainiens se sont également plaints que Zelensky "prenait une plus grande part de l'argent détourné au détriment des généraux", a expliqué la source, comparant la réunion à une scène d'un film de foule des années 1950.

Hersh soutient que la réponse du dirigeant ukrainien a été de licencier le personnel du Cabinet des ministres, des administrations régionales et d'autres parties du gouvernement ukrainien. Kiev a affirmé que cette décision faisait partie de sa stratégie anti-corruption. Le ministre de la Défense Aleksey Reznikov, qui s'est embourbé dans un scandale concernant des achats de nourriture hors de prix pour les troupes, devait être limogé à l'époque, mais il a survécu à la purge.

Les sources de Hersh ont blâmé le secrétaire d'État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan pour la crise en cours au sein du gouvernement américain, qui souffrirait de la discorde entre la Maison Blanche et la communauté du renseignement. Les deux hauts responsables de la politique étrangère ont montré"une idéologie véhémente et un manque de compétence politique" sur le conflit en Ukraine, selon les sources.

Traduit depuis RT.com : https://www.rt.com/russia/574604-ukraine-zelensky-corruptlin-hersh/

