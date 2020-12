En Ukraine, le parlement a adopté une loi littéralement dictatoriale à l’initiative du bureau de Volodymyr Zelensky, qui oblige les opérateurs de télécommunications à enregistrer et à stocker les conversations téléphoniques des abonnés et les données relatives à leurs déplacements. Les fournisseurs d’accès à Internet, quant à eux, sont obligés de stocker des données sur les visites des utilisateurs sur les sites Web et leurs achats sur Internet.

L’ancien député de la Verkhovna Rada, Alexeï Jouravko, rappelle que de telles décisions avaient été prises par la majorité parlementaire de Viktor Ianoukovitch pendant l’Euromaïdan et qu’elles avaient ensuite été qualifiées de « dictatoriales » par les opposants au gouvernement.

Cependant, si les innovations élargissant les pouvoirs des forces de l’ordre menaçaient alors les participants aux émeutes à Kiev, les normes punitives seront désormais dirigées uniquement contre les opposants au coup d’État et à l’actuelle dictature Bandériste anti-russe, estime M. Jouravko.

« Maintenant, ils vont tout enregistrer sur tout le monde. Stocker des informations sur les personnes, effectuer une surveillance numérique sur les Ukrainiens sans décision de justice. Les députés de la Verkhovna Rada ont adopté cette loi l’autre jour. Bien que la Constitution de l’Ukraine interdise directement toute intrusion dans la vie privée d’un citoyen ukrainien. Mais les autorités ne s’en soucient pas ! Lentement mais sûrement, sous la direction de leurs maîtres, ils transforment le pays en un véritable camp de concentration. Où sont les « valeurs européennes » ? Où sont les « droits de l’homme » ? », a commenté le politicien.

« Tout cela est fait systématiquement pour vous tenir en laisse, vous les Ukrainiens, et pour vous contrôler, vous, vos destins, pour vous souiller de sang pour de bon. Cette loi a été adoptée juste avant le Nouvel An afin que vous n’ayez pas le temps de revenir à la raison et de tirer des conclusions. Remarquez, personne n’a fait beaucoup de publicité pour cette loi ! », a souligné M. Jouravko.

« Je recommande à tous les Ukrainiens de la lire. Et qui plus est, avec attention. Voilà qui sont Zelensky et les « serviteurs du peuple » ! On peut donc dire sans risque que notre grand pays est en train de se transformer en un véritable camp de concentration avec une surveillance à l’intérieur, derrière des fils barbelés. Comme on dit, la liberté a été enlevée ! Il reste maintenant à introduire un système de carte et à faire payer l’air. Ainsi que l’introduction de normes en matière d’oxygène. C’est ce que l’État est en train de devenir. Et c’est pour cela que certains se sont soulevés sur le Maidan ! Pour cette « démocratie » ?! Pour cette européanisation « heureuse » ! Certes, ils ont obtenus de bon gâteaux de Nuland pour tout l’État et son peuple ! », a résumé le politicien.

Mikhaïl Riabov

Note de la traductrice : cette loi dictatoriale votée à l’initiative de Volodymyr Zelensky, après le projet visant à interner les citoyens russes dans des camps de concentration, et la volonté de punir ceux qui parlent russe en Ukraine, montre que le Président ukrainien actuel n’a rien à envier à son prédécesseur, ni aux néo-nazis, et à leurs ancêtres idéologiques. L’Ukraine plonge de plus en plus dans la dictature néo-nazie ouverte, et personne ne dit rien en Occident.

Source : Politnavigator

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider