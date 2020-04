Zelensky supplie l’Occident de l’aider pour éviter la faillite de l’Ukraine

Zelensky admet que l’Ukraine est au bord de la faillite

Il y a fort à parier que le cabinet du Président ukrainien a envoyé cet article signé de la main même de Zelensky à plusieurs journaux occidentaux importants pour rappeler aux alliés occidentaux de Kiev que sans leur aide, l’économie ukrainienne peut s’effondrer à tout moment, et que s’ils ne font rien pour l’empêcher ils auront la faillite de l’Ukraine sur la conscience.

Et à part El Pais, il semble que les autres grands journaux européens sont plus préoccupés par le coronavirus et le devenir de leur propre pays après l’épidémie que par le sort de l’Ukraine.

Le contenu de l’article en lui-même est édifiant et détruit toute la jolie propagande occidentale pro-ukrainienne qu’on nous sert depuis le Maïdan.

Dès la première phrase, Volodymyr Zelensky admet que « l’Ukraine n’a pas été capable de changer son économie basée sur les matières premières et est très dépendante des marches étrangers ». Il explique ensuite que c’est à cause de cela et des réformes de modernisation qui ont traîné à être mises en œuvre que l’Ukraine se retrouve placée devant une nouvelle crise économique potentielle.

Et c’est là qu’il commence le chantage envers l’Occident en soulignant que son pays a urgemment besoin de l’aide financière du FMI et de la Banque Mondiale, et que sans elle « le spectre de la faillite se profile, qui plongerait l’Ukraine dans la pauvreté ».

En clair, l’Ukraine est au bord de la faillite, n’a rien pour rembourser ses dettes, et si l’Occident attend qu’elle soit en faillite avant de l’aider ce sera encore pire, et la vie de millions de personnes serait alors en danger.

« Le redressement après une faillite serait long et difficile. Nous ne pouvons pas risquer la vie de millions de personnes et c’est pour cette raison que nous attendons un nouveau programme de financement du FMI et de la Banque mondiale », écrit Zelensky.

Zelensky ment sur les accomplissements de l’Ukraine

Mais dire que l’Ukraine post-Maïdan a échoué sur tout n’est pas très vendeur pour inciter l’Occident à lâcher quelques milliards, alors le Président ukrainien passe ensuite à l’auto-promotion de son gouvernement, quitte à exagérer ou raconter des mensonges éhontés.

Il faut rendre l’Ukraine attractive, alors Zelensky déclare que son gouvernement a réalisé plus de réformes conformes aux souhaits de l’Occident que tous les autres gouvernements ukrainiens précédents, qu’ils ont terminé la mise en place d’un système anti-corruption, réformé le système financier, adopté plus de 100 lois pour améliorer et moderniser le cadre juridique, travaillé sur un programme visant à attirer les investisseurs et surtout qu’ils ont fait voter les deux fameuses lois dont j’ai parlé le mois dernier : la loi anti-Kolomoïski (qui vise à purger le système bancaire des oligarques) et la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles.

Le problème, que Zelensky tait de manière opportune, c’est que la loi concernant la levée sur moratoire sur la vente des terres agricoles ne convient pas au FMI et à la Banque Mondiale qui ont déjà demandé d’aller encore plus loin ! Car ce que veulent ces institutions c’est que les sociétés et les étrangers puissent acheter les terres agricoles ukrainiennes en masse ! Ce que ne permet pas officiellement la loi votée par la Rada.

Résultat le Président ukrainien a l’air grotesque lorsque dans le paragraphe suivant de son article il vante la « puissance agricole » qu’est l’Ukraine. Sans parler de son histoire ridicule selon laquelle le verrouillage de la vente des terres agricoles « maintient des millions d’Ukrainiens dans la pauvreté ». C’est sûr qu’une fois qu’ils en auront été dépouillés pour une bouchée de pain par Soros, ou Bayer-Monsanto, ils seront plus riches !

Il faut une bonne dose de cynisme pour oser vendre cette réforme comme visant à lutter contre la pauvreté des Ukrainiens, alors que cela leur promet un appauvrissement digne de celui des années 90, lorsque les sociétés ont été privatisées et vendues pour trois fois rien. Conséquence dont ils sont bien conscients, puisqu’une majorité d’Ukrainiens est contre cette levée du moratoire sur la vente des terres agricoles.

Ce paragraphe est une ode à la soumission de l’Ukraine aux diktats occidentaux. En gros dans cette partie de l’article, Zelensky dit ouvertement que son gouvernement a accepté plus que les précédents de vendre le pays contre l’aide internationale. Je sais bien que Zelensky veut légaliser la prostitution, mais ce n’est pas une raison pour vanter publiquement celle de son gouvernement, et sa pratique du sexe oral envers l’Occident « façon gorge profonde » (sic).

On comprend dès lors pourquoi cet article n’a pas été traduit et publié sur le site du Président ukrainien ! Car les Ukrainiens, et surtout les agriculteurs, savent que ce sont les gouvernements post-Maïdan et leur politique qui les a mis dans une situation de pauvreté extrême. Et pas le fait de ne pas pouvoir vendre leurs terres agricoles aux spéculateurs étrangers ! Et je doute que les nationalistes ukrainiens les plus radicaux trouvent qu’il y ait de quoi être fiers du comportement de péripatéticienne du gouvernement ukrainien !

Zelensky ment aussi éhontément sur « le chemin de la paix » entamé par l’Ukraine, en prétendant qu’il a lancé le dialogue avec la Russie, qui ne discutait pas avec le gouvernement précédent. Sauf que ce n’est pas avec la Russie qu’il faut discuter du Donbass de une, car encore une fois l’Ukraine n’est pas en guerre contre la Russie mais contre la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk).

C’est d’ailleurs avec ces républiques que l’Ukraine a mené les deux échanges de prisonniers récents (en décembre 2019 et en avril 2020) qui lui ont permis de récupérer 96 des 131 prisonniers que Zelensky se vante d’avoir ramenés à la maison. Et même au sein de l’échange mené avec la Russie, la plupart des prisonniers rendus par l’Ukraine n’étaient pas Russes !

Zelensky peut brandir la réunion au Format Normandie pour faire croire que son gouvernement a avancé sur le « chemin de la paix » (comme il l’avait fait dans un documentaire en disant qu’il avait accéléré le processus de Minsk, ce qui est une totale contre-vérité), la réalité est qu’à part les échanges de prisonniers, le gouvernement ukrainien actuel n’a pas avancé d’un iota sur la mise en œuvre des accords de Minsk. Attention Volodymyr, la publicité mensongère est punissable en Europe !

Faire passer l’Ukraine de pays mendiant à héros international

Mais il semble que Zelensky est bien conscient que le numéro de mendiant de l’Ukraine qui dure depuis des années lasse l’Occident. Alors il a ajouté tout un paragraphe sur le fait que « l’Ukraine n’est pas seulement un pays qui demande de l’aide, mais aussi un pays qui a déjà une expérience positive dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et qui peut aider d’autres pays ».

Le Président ukrainien explique alors que l’Ukraine aurait aidé 25 pays à évacuer leurs citoyens de Chine et a envoyé une équipe d’anesthésistes et une cargaison d’alcool médical en Italie. Sauf qu’il faut plus que ça pour cacher la catastrophe que représente la gestion de la pandémie de coronavirus par l’Ukraine.

De quelle « expérience positive dans la lutte contre la pandémie de coronavirus » parle Zelensky ? Le lynchage de ses concitoyens rapatriés de Chine, le chaos dans les transports en commun, suite à la fermeture du métro de Kiev et la mise en place de quotas de passagers qui mettaient les entreprises de bus en faillite, la fermeture des marchés privés qui est en train de provoquer des émeutes dans certaines régions, les gens qui se retrouvent sans un sou faute de pouvoir aller travailler et qui ne reçoivent pas de compensation digne de ce nom ? Je doute que les Ukrainiens trouvent que leur expérience de la lutte contre le coronavirus soit « positive ».

De même parler ensuite du soutien de l’Union Européenne pour maintenir les sanctions contre la Russie, alors que Zelensky prétend vouloir discuter avec Moscou, montre bien que la « volonté » de l’Ukraine de discuter avec son voisin n’est qu’un mensonge. Le gouvernement de Zelensky est tout aussi russophobe que le précédent.

Alors à quoi rime cet article ? Eh bien Zelensky voit bien que l’Ukraine s’est retrouvée reléguée au second plan des priorités mondiales à cause du fait que le pays passe son temps à mendier de l’argent, et n’avance sur rien, tant au niveau des réformes que des accords de Minsk, ce qui a lassé l’Occident au bout de six ans. Rajoutez à cela l’épidémie de coronavirus, et le sort de l’Ukraine et sa faillite potentielle sont devenus le cadet des soucis de l’Occident, qui a plus urgent à gérer.

Résultat on se retrouve avec le Président ukrainien qui publie un article de supplication dans un journal occidental en mode « aidez nous, sinon vous aurez notre faillite sur votre conscience », qui prouve ce que plusieurs analystes dont moi-même disons depuis plusieurs années : sans une perfusion d’aide financière occidentale constante, l’Ukraine post-Maïdan est vouée à la faillite et à l’effondrement.

Sans la Russie, sans son partenaire commercial historique et naturel, l’Ukraine ne peut survivre, et l’Occident n’a pas les moyens de compenser les pertes. La pseudo-révolution de la « dignité » (autre nom du Maïdan de 2014) est un échec cuisant, et cet article où Zelensky en est à supplier l’Occident de sauver son pays de la faillite et de la ruine en est la preuve.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider