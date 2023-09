9/11 : Une Méga Attaque Terroriste imaginée par Ben Laden, puis préparée, coordonnée, et exécutée par ses acolytes, sans être guère inquiétés

Cette attaque XXL est sans conteste l'attentat terroriste le plus complexe et le plus meurtrier de toute l'histoire de l'Occident. Les Médias 'libres' et 'indépendants' de l'Occident s'en sont immédiatement emparés, et ont ''travaillé'' nos esprits sur la base d'une hypothèse politique 'non négociable'. Cependant l'essentiel de l' histoire véritable reste à écrire. L'objet de cet Article est de mentionner une partie des 'points faibles' du discours médiatique officiel d'une démocratie en trompe-l'oeil...

Cet attentat est le 'fruit' d'une énorme machine qui a dû fonctionner avec des structures locales aux USA, des missions de reconnaissance des 'sphères' d'intervention ou de passage, l'accès à des informations confidentielles, la formation accélérée des pilotes terroristes, et aussi sans doute une dose d'infiltration et de mensonge... choses dont on ne souhaite pas trop parler... d'où peut-être des situations qui semblent aujourd'hui si étranges ou incohérentes.

Complexe n'implique pas complot. Il suffit que, dans les 'sphères' impliquées dans les plans des instigateurs de l'intervention, soient présents des individus ou sensibilités qui ont des intérêts/ sympathies/ ou penchants (négligeance,...) qui les amènent, consciemment ou non, à faciliter ou laisser faire. Si les dispositions de ces diverses 'sphères' restent alignées favorablement durant un laps de temps assez long, la probabilité bondit pour qu'un événement incroyable puisse survenir.

Je reprends dans cette Article, en mode satirico-parodique, quelques-uns des points-clefs pour lesquels je n'ai toujours pas les idées claires. On comprendra vite pourquoi.

Il y a aussi bien d'autres points-clefs non éclaircis mentionnés dans mes quatre Articles AgoraVox sur 9/11 : signalés ici par (A), (B), (C) et (D), dont les liens figurent en fin d'Article.

>> Préparation et Coordination de l'attaque depuis la tanière de Ben Laden, dans les montagnes reculées d’Afghanistan.

Ben Laden, l'homme le plus recherché du monde, s'est caché pendant des années avant 9/11 dans les montagnes reculées de l’Afghanistan, dans les grottes de Tora Bora. Des photos connues (interview dans sa bibliothèque, ou marchant près de sa cachette) y ont été prises quelques années avant l'attentat, et ont été publiées. (1)

Le journaliste Nicolas Tonev, envoyé sur place pour Europe 1 à l'époque, raconte la traque du terroriste près de Tora Bora, de fin octobre à décembre 2001. De là, il raconte que le bruit des bombardements intensifs de la traque, qui s'éloigne chaque semaine davantage de Tora Bora, puis s'arrête : le fugitif s'est échappé.

Les grottes sont fouillées de fond en comble : on y trouve des réserves de munitions et des manuels de terrorisme.

Stupeur : « les grottes sont primitives » et sont « loin des édifices dessinés dans les journaux de l'époque, avec plusieurs étages, de la climatisation, des zones renforcées. » (3)

On apprend aussi, en 2002, que l'alimentation des réservoirs d'eau des grottes de Tora Bora était fait par convois journaliers de mules qui la remontaient du fond des vallées. (4) Il n'y avait pas non plus d'alimentation électrique digne de ce nom.

On comprend dès lors que le lourd travail de préparation, organisation, coordination de l'attaque n'a pas pu être fait depuis le ''Quartier Général'' de Tora Bora ! Il y avait donc au moins une structure dédiée ''opérationnelle'' loin de Tora Bora, avec des antennes locales bien implantées-infiltrées en Amérique.

>> L' impossible procès public du Cheik, organisateur de l'attentat du 9/11.

La tanière de Ben Laden était primitive. Et, effectivement, dès 2002, Khalid Cheikh Mohammed (KCM), qui avait fait ses études supérieures aux USA, déclarait être l'organisateur de l'attentat du 9/11.

Après avoir été capturé, une déclaration du Pentagone du 14 mars 2007 informe que KCM est bien l'un des bras droits de Ben Laden et qu'il est passé aux aveux devant la CIA disant : « Je suis responsable de l'opération du 11 septembre de A à Z ».

Ainsi, la voie est ouverte pour un procès devant un Tribunal de Droit Commun, comme il se doit en Démocratie.

Mais non ! On ne veut pas qu'il quitte le centre de détention de Guantanamo (Cuba), lequel ne suit pas le Droit Commun.

L'Amérique se priverait donc volontairement de la possibilité de faire publiquement la lumière sur cette phase clef de la préparation et de l' exécution de l'attentat monstrueux ! Impossible !! Cela semble incroyable et tellement inattendu.

Peut-être la stratégie diabolique de Ben Laden a-t-elle contraint les USA, pendant 20 ans -et encore aujourd'hui- de renoncer à donner satisfaction aux familles des victimes Américaines qui demandaient la transparence totale de l'enquête et un procès public.

Cette situation inattendue pourrait être compatible avec ce que semblait suggérer Ben Laden lui-même quand il déclarait, 15 jours après l'attaque : « Les États-Unis devraient essayer de retracer les auteurs de ces attaques en eux-mêmes ; les gens qui font partie du système américain, mais qui s’y opposent. Ou ceux qui travaillent pour un autre système. » (28 sept. 2001) (Ref. BBC World Monitoring) (2). Si les acolytes du Cheikh ont effectivement 'travaillé' avec l'un ou/et l'autre 'système' (y compris sans qu'ils s'en rendent compte), on pourrait comprendre ce choix non démocratique de refuser la transparence, pour éviter le désagrément d'étaler la chose en public.

Mais d'autres explications, que je ne conçois pas aujourd'hui, sont sans doute imaginables.

>> L'idée d'attentat contre les Tours de New York

Dans son discours de Doha, en 2004, Ben Laden affirmait à ses coreligionnaires : « Je vous le dis, Allah sait qu’il ne nous est jamais venu à l’esprit de frapper les tours. » (5)

D'autres avaient imaginé ce plan pour lui. Mais Ben Laden ne l'aurait jamais su.

Dès le 11 septembre 2001, Netanyahu avait convoqué une conférence de presse pour rappeler qu'il avait prédit l'attaque du WTC en 1995 (6 ans avant 9/11). Lors de cette conférence, il distribua des copies de pages de son livre « Fighting Terrorism : How Democracies Can Defeat Domestic and International Terrorism ». Il y écrivait alors que les iraniens pourraient utiliser des militants pro-Iran pour installer une bombe nucléaire dans les sous-sols du WTC . (A)

Par ailleurs, un fervent Chrétien Sioniste expliquait que Isser Harel, le Chef du Renseignement Israélien, avait déjà prédit l'attaque 20 ans avant 9/11 ! Ces Sionistes avaient déjà imaginé que les ''fondamentalistes islamiques'' finiraient par frapper l'Amérique là où se trouve le plus gros symbole phallique d'Amérique : le plus haut bâtiment de New York ! (A)

Cette idée diabolique circulait donc clairement depuis longtemps au Moyen Orient et ailleurs. Au moins dans les milieux 'spécialisés'.

>> Suite au 'succès' incontestable de l'attentat du 9/11, Ben Laden communique.

Au lendemain du ''succès'' de l'opération pour Al-Qaïda , on s'attendrait à un communiqué de 'victoire'. Mais non !

« Le soir du 11 sept. 2001, le journaliste Pakistanais Hamid Mir (qui avait déjà interviewé Ben Laden quelques années auparavant) reçoit la visite d'un émissaire de Ben Laden, lequel lui transmet un message : ''Je n'ai pas organisé cet attentat, mais je rends hommage à ceux qui l'ont fait.'' ». (4)

Deux semaines plus tard, dans une longue interview reprise par la BBC, il récidive : « J’ai déjà dit que je n’étais pas impliqué dans les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Je n’avais aucune connaissance de ces attaques. (…) Quiconque a commis l’acte du 11 septembre n’est pas l’ami du peuple américain. J’ai déjà dit que nous sommes contre le système américain, pas contre son peuple » (28 sept. 2001) (2)

Avec les années, des documents sont 'produits' contenant les aveux de Ben Laden pour l'organisation de 9/11. Que l'on aimerait explicites, comme le sont habituellement les revendications d' Al Qaïda. Mais même la transcription du speech au Qatar, en 2004, ne l'est pas : voir extraits et link en (5). Le texte de ce speech peut très bien vouloir dire qu'il se range au côté de ceux qui ont commis l'attentat. Voir plus en (A).

>> le financement de la Commission d'enquête sur l' Attaque du 9/11.

On l'a dit : cette attaque est sans conteste l'attentat terroriste le plus complexe et le plus meurtrier de toute l'histoire de l'Occident. Et « Jamais dans l'histoire, autant de moyens militaires et civils de renseignement, autant de bombardements aériens et d'opérations terrestres de ratissage, autant de technologie, n'auront été mis au service d'une simple chasse à l'homme. » (4)

Pourtant, le financement débloqué pour la Commission d'enquête sur l'attentat du 9/11 était vraiment minable pour la plus grande démocratie du Monde, considérant les milliers de victimes de l'attaque et les effroyables destructions infligées. Il n'a en effet été débloqué que la moitié des fonds qui avaient été alloués pour la Commission d'Enquête relative aux fellations dont Monica Lewinsky aurait gratifié le Président Clinton !

Voir bien plus dans l'article (C) sur les déboires et les bâtons dans les roues que la Commission d'Enquête a dû endurer.

>> En Amérique, était-on à l'époque préparé à l'éventualité d'une attaque d'avions détournés utilisés comme missiles contre des objectifs tels le WTC, etc ?

Oui, bien sûr ! Dans les deux ans précédant l'attaque 9/11, le NORAD (North American Aerospace Defence Command) avait préparé des exercices simulant l'usage d'avions détournés comme missiles dirigés contre le WTC, le Pentagone, la Maison Blanche. Mais la Maison Blanche avait fait annuler l'exécution de ces exercices...

Le BOSTON.COM rapporte une coïncidence stupéfiante, ahurissante, ou, pour reprendre leurs propres termes, « bizarre » et « simplement incroyable » : pour le 11 sept. 2001 était programmé un exercice avec crash accidentel d'un avion dans une des tours. Le début de l'exercice était programmé pour 09H00 (soit 50 minutes après le décollage du premier des 4 vols des terroristes). On suppose que l'exercice a pu être annulé à temps !?

Laurent Guyénot précise : « Le 11 septembre 2001, le NORAD était occupé à cinq exercices, dont trois , sous les noms de Vigilant Guardian, Global Guardian et Vigilant Warrior, simulaient des détournements d’avions , avec des vols réels et virtuels. Les participants à ces exercices agissent sans connaître la véritable finalité de l’opération. Ce sont des militaires habitués à obéir aux ordres sans poser de question. »

On pense généralement que le pilotage à distance n'existait alors pas pour les avions commerciaux.

Voir d'autres problématiques dans l'Article (A), dont l'hypothèse selon laquelle des informations sur l'attaque à venir auraient été disponibles, sans qu'elles parviennent aux autorités US : https://youtu.be/GnWSNI7rKf0

>> L' Hypothèse de démolition contrôlée des tours : approche originale par l'analyse des ondes sismiques.

Il y a tout un tas d'associations qui demandent la publication des documents techniques décrivant les matériaux, technologies, plans et structures des tours. Il serait si simple de les publier afin de démontrer à ces associations que la version officielle tient la route. Mais, depuis 20 ans, c'est secret-défense ! Allez comprendre.

J'avais publié l'Article (B) qui reprend les travaux du Dr André Rousseau, ancien du CNRS, pour les tours WTC 1, WTC 2 et WTC 7. Ceci en utilisant les signaux captés par les sismographes des stations US de suivi des ondes sismiques : 23 pages sont disponibles en PDF, avec graphiques (Anglais) :

http://journalof911studies.com/resources/RousseauVol34November2012.pdf

Le minimum que l'on puisse dire est qu'il y a matière a discussion pour les spécialistes. En effet, je comprends qu'une explosion souterraine génère des ondes ''P'', ''S'', et ''de surface'' (qui voyagent à différentes vitesses), tandis qu'une explosion aérienne ne produit pas la même ''signature''.

Mais la version officielle dit qu' il n'y a pas eu d'explosion . Même pour la WTC 7.

Pour info, voici une vidéo (+ explications techniques) de l'effondrement du WTC 7, dont on parle peu, mais dont la mécanique est plus facilement compréhensible pour nous autres du commun :

https://youtu.be/HetCLca2fbw

Quand il nous apparaît que l'impossible serait lui aussi possible, cela nous invite à entrer dans un autre monde ; un monde sans vérités, un monde sans repères : un monde effrayant.

JPCiron

(1) – Article « Des photos dévoilent la cachette d'Oussama Ben Laden » par Euronews - 2015

https://fr.euronews.com/2015/03/13/oussama-ben-laden-comme-vous-ne-l-avez-encore-jamais-vu

(2) – Interview de Ben Laden du 28 sept. 2001 : « Entrevue avec Oussama ben Laden. Nie catégoriquement son implication dans l'attentat du11 septembre 2001 »

Source originelle : journal Daily Ummat en langue Ourdou. (Traduction en Anglais par la BBC World Monitoring, du 29 sept. 2001) - « Interview with Osama bin Laden. Categorically Denies his Involvement in 9/11 » Copyright Ummat in Urdu, BBC translation in English, 2001

https://www.globalresearch.ca/interview-with-osama-bin-laden-denies-his-involvement-in-9-11/24697

(3) – Article « Afghanistan, la riposte au 11-Septembre : nos images exclusives de la traque de Ben Laden » Nicolas Tonev, édité par Gauthier Delomez – Europe 1 - oct 2021

https://www.europe1.fr/international/la-riposte-au-911-la-premiere-traque-de-ben-laden-en-2001-4070110

(4) – Publication « L’ÉCHEC DES AMÉRICAINS À S’EMPARER D’OUSSAMA BEN LADEN » par Renaud Girard (Grand Reporter au Figaro) – Revue des deux mondes/ Études et Réflexions – sept. 2002

https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/lechec-des-americains-a-semparer-doussama-ben-laden/

(5) - Transcript of Osama bin Laden's Speech - Aljazeera.net (online publication), Doha, Qatar, October 30, 2004

« (…) Before I begin, I say to you that security is an indispensable pillar of human life and that free men do not forfeit their security, contrary to Bush's claim that we hate freedom. (...) »

« I say to you, Allah knows that it had never occurred to us to strike the towers. But after it became unbearable and we witnessed the oppression and tyranny of the American/Israeli coalition against our people in Palestine and Lebanon, it came to my mind. (…) In those difficult moments many hard-to-describe ideas bubbled in my soul, but in the end they produced an intense feeling of rejection of tyranny, and gave birth to a strong resolve to punish the oppressors. (…) So with these images and their like as their background, the events of September 11th came as a reply to those great wrongs, should a man be blamed for defending his sanctuary ? Is defending oneself and punishing the aggressor in kind, objectionable terrorism ? If it is such, then it is unavoidable for us. (...)

https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.worldpress.org%2FAmericas%2F1964.cfm#federation=archive.wikiwix.com&tab=url

Une pensée pour les victimes, leurs familles, pour tous les aidants et en particulier pour les pompiers de New York. (Photo JPCiron)