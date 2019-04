A quoi servent les décodeurs de « le Monde » ?

Depuis 2017 des journalistes de « le Monde » ont mis en place un « outil » afin de permettre aux internautes, disent-ils, de vérifier les sources d'information, le fameux « Décodex ». L'utilisateur tape dedans le nom d'un site ou son adresse, et hop il s'y retrouve. Du moins, c'est l'intention avouée au début. Après tout, ce serait louable. Le Net est un tel fouillis d'infos que s'y retrouver n'est pas toujours évident. Cependant, on note qu'il sert surtout à confirmer les thèses véhiculées par l'idéologie bien-pensante et les partis dits « républicains », à commencer par LREM et le PS.

Les « fake news » (vocable popularisé au moment de l'élection de Trump), les « bobards », les fausses nouvelles, mais ça fait sans doute plus sérieux en anglais, viendraient toutes à parcourir les « décodeurs » de la Droite et de nulle part ailleurs, ou alors de la gauche non sociétale quand celle-ci parle de souverainisme. Bref c'est surtout un outil militant. Les « décodeurs » ont d'ailleurs tous un passé « antifa », j'en ai rencontré de par mes activités professionnelles. Ils sont tous de cette gauche plutôt centriste, plutôt sociétale. Ils se sont d'ailleurs hâtés de me « gougueuliser » dés nos premiers échanges...

...Ils n'ont pas été déçus.

La diversité indispensable, la société multicul, la société « inclusive » y sont des dogmes intangibles dont ils sont les gardiens du temple.

(Nota Bene : le « Checknews » de « Lib é » qui ne se pare pas de toutes ces bonnes intentions et de pseudo objectivité est pour le coup beaucoup plus honnête).

Ils sont sollicités par les enseignants, ceux qui veulent absolument demeurer dans la ligne idéologique pure, par les lecteurs soucieux de leur orthodoxie vis à vis de la pensée officielle, par des jeunes à qui l'on ne recommande que cela pour s'informer. Le Web fait très peur aux « décodeurs » car il permet le retour d'une vraie pluralité d'opinions, d'une vraie démocratie en quelque sorte, bien que parfois brouillonne, et cela les emmerde souverainement. Le peuple en effet a moins peur d'eux, de leurs jugements de bourgeois pédagogues sur l'actualité, de leurs diktats, de leur arbitraire.

Depuis quelques temps, depuis l'élection de Macron, ils ont fort à faire avec les justifications. Les dernières en date sur l'incendie de Notre Dame, sur l'indifférence d'un dirigeant du stade rennais au moment de la finale de la Coupe, sont tirées par les cheveux au dernier degré et très amusantes à lire d'un certain point de vue...

Ainsi leur argument principal concernant le questionnement sur les causes dudit incendie consiste surtout à dire que se questionner c'est être d’extrême droite forcément, donc suspect de vouloir renverser la démocratie. Se dire de droite sans rentrer dans une justification moralisatrice c'est pour eux de toutes manières ètre fâââchiiste...

Évoquer le « vent » que concrètement le président se prend quand on regarde la vidéo du match « PSG/Rennes » c'est oublier que sans doute avant ils s'étaient serré la main mais que ça n'a pas été filmé, bien sûr...

Diffuser cette photo, cette vidéo où l'on voit clairement Macron et Édouard Philippe se retenir à grand-peine de rire en arrivant sur le parvis de Notre-Dame, c'est aussi être fâââchiiste, populiste, j'en passe et des pires. Ici la justification était que oui bien sûr ils rigolent mais qu'arrivés ils ont pris une mine grave, ce qui change tout.

J'invite le lecteur attentif à aller sur le site des déconn...deurs dont je donne l'adresse en début de billet. Il verra que je ne raconte pas d'histoires...

Pour nos « décodeurs » on note donc que la réalité c'est ce qu'ils en décident eux. Que la réalité de toutes façons pour eux c'est le mensonge si elle ne colle pas avec leurs opinions.

Moi-même, deux ou trois choses que j'ai mises et que je laisse dans mes textes ont été « fact checkées » selon leur expression. Je serais un « satiriste d'extrème droite », très « caustique », je cite leurs termes. Car j'ai été signalé à leur juste courroux (sic) âr deux ou trois « indics » selon cet atavisme qui veut qu'en tout bien-pensant il y a un auxiliaire de police qui ressort toujours...

Et c'est ainsi qu'Allah est grand.

Amaury – Grandgil

illustration empruntée ici