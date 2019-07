Absurdistan - Kiev va lancer une chaîne TV en russe pour séduire le Donbass et la Crimée

Hier, Kiev a annoncé vouloir lancer une chaîne télévisée en langue russe pour conquérir les cœurs et les esprits des gens vivant dans le Donbass, en Crimée et en Russie. Mais cette initiative, qui est annoncée sur fond d’entrée en vigueur de la loi sur la langue ukrainienne, laisse plus dubitatif qu’autre chose.

Cette annonce a été faite par Kirilo Tymochenko, le chef adjoint de l’administration du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« Il faut admettre que l’Ukraine a pratiquement perdu la guerre de l’information pour l’esprit des habitants des territoires occupés du Donbass et de la Crimée occupée. Mais il y a encore une chance de renverser la situation. Nous avons développé l’option de lancer une chaîne ukrainienne en langue russe, avec laquelle nous pourrons couvrir la population russophone dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Sur le papier ça a l’air joli tout ça, sauf que comme souvent avec l’Ukraine, ces plans sur la comète se fracassent bien vite sur la réalité.

Vous pouvez créer 25 chaînes de télévision en russe, pour dire aux habitants du Donbass combien l’Ukraine c’est super, que la Russie c’est le mal, et qu’il faut revenir en Ukraine, après 5 ans de bombardement et plus de 13 000 morts, sans parler des blessés, votre jolie propagande bien huilée va se fracasser sur la colère légitime de la population que vous continuez d’ailleurs de bombarder ou de tuer à coup de mines anti-personnel installées dans leur jardin !

Il en est de même pour les habitants de la Crimée, qui ont pris leur décision après avoir vu ce que les nervis néo-nazis du nouveau gouvernement post-Maïdan ont fait tant aux Berkout qu’aux gens qui étaient allés à Kiev manifester contre le Maïdan (voir les informations sur le massacre de Korsoun dans le documentaire « Crimée. Le retour à la Patrie ») ! Et qui ont été confortés dans leur choix après avoir que Kiev leur a coupé l’eau et l’électricité et qu’ils ont vu ce que l’Ukraine fait subir au Donbass !

Sans parler dans les deux cas de l’élément déclencheur de la sécession avec l’Ukraine : le Maïdan, la glorification des collaborateurs des Nazis comme Bandera et de leur idéologie, et la loi retirant au russe son statut de langue régionale.

Or, depuis, l’Ukraine est allée encore plus loin pour éradiquer la langue russe, en instituant la langue ukrainienne comme seule langue d’enseignement, de la vie politique, de la vie médiatique, et même pour devenir médecin il vous faut parler correctement l’ukrainien.

Et pour ceux qui me rétorqueront que c’est normal d’avoir une seule langue nationale, allez dire aux Wallons qu’ils ne doivent plus parler qu’en flamand, ou aux Suisses allemands qu’ils ne doivent plus recevoir qu’un enseignement en français ou des chaînes TV en langue française, vous allez voir le résultat.

Plusieurs pays dans le monde, comme la Belgique, la Suisse ou la fédération de Russie ont plusieurs langues officielles à un niveau national ou « régional ». Ainsi dans la République autonome de Crimée intégrée à la fédération de Russie, trois langues officielles coexistent et sont utilisées comme langue d’enseignement dans les écoles : le russe, l’ukrainien et le tatar (ce qui n’était pas le cas à l’époque où la région était ukrainienne).

Plusieurs entités de la fédération de Russie ont plusieurs langues officielles : russe et tchétchène en Tchétchénie, russe et bachkir au Bachkortostan, russe et adyguéen en Adyguée, russe et ingouche en Ingouchie, et même russe, kabarde, karatchaï-balkar, abaza et nogaï en Karatchaïévo-Tcherkessie !

Donc, espérer que vous allez ramener au bercail la Crimée et le Donbass avec une chaîne télévisée en langue russe, c’est au choix de la bêtise crasse, ou alors c’est d’un cynisme des plus pervers. Puisqu’en gros le message est « on va s’adresser à vous en russe, pour vous dire combien l’Ukraine c’est génial et vous pousser à retourner dans un pays où la langue russe se limite désormais à la sphère privée (sic) »…

Je sais bien qu’à Kiev ils prennent les russophones et leur population en général pour des idiots, mais j’ai le regret de leur annoncer qu’à part jeter l’argent du contribuable par les fenêtres (alors que l’Ukraine en aurait bien besoin pour des choses bien plus importantes pour le bien être de la population), ce machin ne servira à rien.

Cette contradiction a été soulevée par le syndicat des journalistes russes. Le secrétaire du syndicat, Timour Chafir, a ainsi dit toute sa perplexité devant un tel projet.

« La décision de lancer une chaîne de télévision mondiale en langue russe pour gagner le cœur et l’esprit des habitants de la Crimée et du Donbass est curieuse, étant donné les restrictions imposées à la langue russe en Ukraine », a-t-il déclaré. « Il en va de même pour les projets de lancement d’une chaîne de télévision de propagande au milieu des tentatives de dénonciation de la « propagande russe » », a ajouté M. Chafir.

Timour Chafir a aussi souligné que les contribuables ukrainiens feraient bien de se demander si un tel projet est approprié au vu de la situation économique de leur pays.

Le ministère russe des Affaires étrangères a été encore plus dur, via sa porte-parole, Maria Zakharova, qui a commenté ce projet sur son mur Facebook comme étant purement et simplement de la folie.

« C’est-à-dire que, pour convaincre les gens qui défendent le droit de parler russe en Ukraine qu’ils ont tort, Kiev va créer une chaîne en langue russe. C’est quelque chose qui mérite réflexion : allouer des fonds pour « couvrir » le public russophone dans le monde entier, alors que le russe n’est autorisé dans le pays que pour la communication privée et les rituels religieux conformément à la nouvelle loi linguistique !

Ce qui se passe, c’est de la folie, cela ressemble plus à une parabole biblique qu’à une situation de notre époque. »

L’Ukraine post-Maïdan est bel et bien devenu un Absurdistan. Le pays s’enfonce chaque jour un peu plus dans la folie et la bêtise, pour le plus grand malheur de la population ukrainienne, qui a bien plus besoin d’une vraie politique de relance économique du pays que de chaînes en langue russe pour expliquer aux gens bombardés depuis cinq ans qu’ils devraient revenir dans ce superbe pays qu’est l’Ukraine, pour y être privés du droit de parler et de recevoir un enseignement dans leur langue natale.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider