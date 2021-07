Accusé de clusterisme en 2020, Novak Djokovic répond (encore) de la plus belle des manières à Wimbledon

Après avoir remporté Roland-Garros en juin, Novak Djokovic, numéro 1 du tennis mondial, a toujours la "patate" et vient de remporter Wimbledon.

Mais ce que curieusement ne révèlent pas les médias tels que FranceInfo, sur le "Djoker" est que, comme le vrai Joker, Joaquim Phoenix, il encourage également son public à adopter une alimentation de santé, grâce à sa réussite sportive, qu'il attribue à une alimentation végétale saine, aujourd'hui également montrée être protectrice contre les formes graves de COVID.

En effet, une alimentation végétale saine procure une bonne immunité naturelle permettant à l'organisme de répondre efficacement aux infections, et donc de mitiger -de manière individuelle - la pandémie qui surcharge les hôpitaux. Son mode d'alimentation est donc un exemple à suivre pour toute personne qui est concernée par l'état sanitaire de la planète.

Pourtant, en juin 2020, de nombreux médias comme l'Equipe ou le Figaro l'avaient accusé de grave "négligence", et d'avoir même été à l'origine d'un véritable "cauchemar", pour avoir organisé une tournée caricative, alors que curieusement, les contaminations massives de l'Euro de football de cette année ne semblent pas "remplir d'horreur" ces mêmes médias... alors que l'Euro promeut quant à lui, d'un point de vue alimentaire, la bière et le soda sucré. Deux poids deux mesures ?

Pourquoi les médias ont-ils accusé Djokovic de clustérisme et n'ont rien dit en ce qui concerne l'Euro de football ? A quand des excuses publiques de la part de médias, alors érigés en véritable police covidiste ?

En juillet 2020, le Dr John McDougall, auteur de la plus large étude de cohorte portant sur une intervention nutritionnelle médicale réussie : une alimentation végétale saine à base de féculents, expliquait :

"Dans notre boîte à outils actuelle, vous avez seulement deux choix pour faire un impact sur la pandémie de COVID-19 dans votre vie : la distanciation sociale et une meilleure santé via une meilleure nutrition." Dr John McDougall, July 2020

En France, pendant le premier confinement, un habitant de l'Yonne avait manifestement déjà compris cela, en commandant 30 tonnes de pommes de terre, en prévision apparemment d'un très long confinement...

Malheureusement, les recommandations de santé publique actuelles, qui ne mettent pas du tout l'accent sur la santé, avec une alimentation saine, végétale et diversifiée, ainsi que la campagne de vaccination actuelle, semblent plutôt stimuler et perpétuer la pandémie, non seulement de COVID-19 mais également de maladies dégénératives qui sont également associées à ses formes les plus graves et qui ne cessent également d'augmenter.

Image : Novak Djokovic (Instagram)