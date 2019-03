Article 17 (ex 13) adopté ! : La mort des réseaux sociaux ?

S’ils censurent réellement le web mainstream, ils obligeront juste ceux qui refusent ça à passer sur le dark web, avec Tor et VPN à la clé. Même les chinois ou les iraniens n’arrivent pas à l’empêcher. Tout le monde ne saura pas y accéder, bien sûr, mais l’info continuera à passer, plus discrètement mais il y aura toujours des petits malins pour balancer ce qui dérange d’une manière ou d’une autre...

D’accord avec jaunibegood sur le Libre comme seul échappatoire. Maintenant que les choses sont claires avec FB et gogol, les gens savent : en continuant à se servir de leurs services, on est complice. Les alternatives libres existent, elles sont même nombreuses et fonctionnent très bien tout en préservant nos données.



Petit rappel aux néophytes : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/comment-resister-a-l-espionnage-206413