Bellingcat : une nouvelle ère du journalisme ou une nouvelle forme de manipulation ?

L'évolution technologique et l'immense développement de la Toile ont ouvert une nouvelle ère du journalisme où il est possible de mener une enquête sans quitter le salon. L'ère du datajournalisme. Maintenant, chacun peut étudier les données accessibles dans Internet et rédiger un papier analytique. Il n'est pas nécessaire d'être expert pour se faire entendre et gagner de la crédibilité. C'est ce qu'on appelle désormais un journalisme citoyen et indépendant... ou presque.