BFMTV - Le mercato d’enfer de Marc-Olivier Fogiel

la France Insoumise de Mélenchon, c’est la meilleure filière pour finir dans les médias « mainstream » ; après Miller à LCI, Garrido chez Ardisson, voici Chikirou à BFM. En fait, la seule fonction de la France Insoumise, c’est de sélectionner les animateurs Télés. Bientôt Corbière aussi chez Hanouna.

Autre principe d’action ; on insulte le plus possible les journalistes et les médias, ainsi comme le vocifère le gourou ; "la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine" affirme JLM.

Et surtout ne pas oublier de seriner en permanence que l’on est gravement maltraité par lesdits médias, qui nous ignorent. Une petite larme victimaire répétée à longueur d’intervention. Puis enfin, on fait la quête et on cherche des entrées pour se placer et pavaner dans les mêmes médias. Si ça n’avance pas politiquement, ça ne fait pas de mal..