Censure de Zemmour sur France 2 : la PREUVE que Laurent Ruquier a menti face à Yann Barthès

Sur le plateau de "Quotidien", mercredi 10 octobre, Laurent Ruquier a affirmé à à Yann Barthès ne jamais avoir déprogrammé Eric Zemmour de son émission “On n’est pas couché” sur France 2. Et pour cause, il ne l'avait jamais invité :

« On a décidé qu'on ne l'invitait pas. Aucune décision n'avait été prise, il avait juste été coché en juin et on avait décidé que peut-être on allait recevoir Eric Zemmour. Mais rien n'avait été décidé sur le fait qu'on le recevrait. »