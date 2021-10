Cette chère bonne vieille censure !

@alinea

Salut, si je puis me permettre, le vrai pouvoir adore , je pense , quand nous utilisons ce qui a un rapport avec Adolphe, ou le national socialisme ...car ce n’est absolument pas cela qui est la force derriere cette tentative de coup d’état mondial..

certes les « qui » arrivent en bonne position comme acteurs principaux , ils sont très très loin d’être les seuls mais ceci est très en surface des choses, et c’est bien plus grave car « ils et alliés », ne sont que des effets d’autre chose, c’est un échec total des humains qui est la force derriere..une grave dégénérescence dans la psyché.. il y a des milliers d’années..

et nous sommes + ou — 7.5 milliards à nous en laver les mains..ce n’est pas moi..

or l’aventure humaine est collective, interdépendante, et profonde , nous rejetons cela car on rejette que naître = mourir..des lors c’est foutu car j’ai peur, je cherche une sécurité à tout prix, ce sera sur le dos des autres donc tous en combats-compétition et c’est parti mon kiki....mauvaise route !!

aventure collective , interdépendante, etc etc etc comme le reste de l’univers...nous refusons cela..

cette raclée est notre création, et elle est mérité..justifiée et inévitable..le karma...

c’est un avertissement mineur pour nous pour l’instant..et une autre chance qui nous est laissée..de changer radicalement, mais pour cela faut il encore voir que nous les humains sommes les créateurs de tout cela..

or.....................

Pour le moment nous sommes très mal barrés, y’a des vilains méchants, ils sont 10 et nous les pauvres 90 on prends la raclée...mais bien sur et la marmotte etc...il n’y a l’ombre d’une compréhension de ce qui se passe en nous tous..car ce monde c’est nous..sauf exceptions..

aller par là au fond de soi x par beaucoup c’est avoir une chance d’ouvrir cette porte et les autres..

car là on ne s’occupe et encore, que des effets d’effets d’effets d’effets....d’effets..

la source du mal est en nous tous...

voila un sujet qu’il est balaise..

cela dit amicalement...vraiment je veux dire..pas du bla bla..



et salut au retours de bagne d’Olivier bien sur..respects