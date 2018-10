[CNEWS_L’heure des pros] Violée pendant son sommeil : « un épisode dérisoire »

Il ne faut censurer personne, mais les débats télévisés peuvent parfois être spectaculaires de bêtises et de violence. C’est un débat surréaliste qui s’est déroulé vendredi matin sur le plateau de l’émission matinale de CNEWS, l’Heure des pros : Une femme qui subit un acte sexuel pendant qu’elle dort est violée, même si c’est son ami, cela ne change rien.

L’affaire commence à Fun radio, une question est posée aux auditeurs sur les réseaux sociaux : « Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l’amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez cela normal ? » C'est une radio de jeunes et la question, très mal posée, en devient dangereuse. C'est déjà une honte, mais le débat qui a eu lieu sur le plateau de L'Heure des Pros vendredi est pire encore. Dans ce haut lieu de la réflexion sociétale, le débat a pris une tournure des plus incroyable. Avec cinq hommes ne voyant absolument pas où est le mal, la voix de la seule femme a été quelque peu inaudible.

Ce sujet ouvre l’émission et c’est pour ainsi dire son seul bon point, mais il n’est pas du goût de tout le monde. Laurent Joffrin, journaliste de libération reconverti dans le commentaire, ouvre les festivités avec une ironie qui annonce la couleur : « On commence par un sujet haut de gamme c’est bien ». C’est vrai « d’aucuns diront que c’est un sujet dérisoire » lui répondra Pascal Praud. L’animateur de ce débat absurde n’aura de cesse de répéter que finalement, il ne faut pas vraiment prendre le message à la lettre. Et puis, ils sont ensemble et le fait qu’elle dise « fasse l’amour » est bien la preuve que ce n’est pas un viol. Peu importe finalement « qu’elle ne le supporte pas ».

Allez, on continue. A tous les hommes, Ivan Rioufol, présent sur le plateau et qui n’est pas non plus le dernier en terme d’ignominie, à une bonne nouvelle pour vous : Si votre femme est endormie, le feu est au vert. Elle s’est juste abandonnée à vous, mais vous êtes ensemble alors l’accord est tacite. Vous pouvez y aller ! C’est comme ça que l’on fait l’amour…Alors, quant à la fin du débat, un dernier intervenant explique que finalement « elle est du matin ou du soir, mais pas de la nuit » et que les rires s’en suivent forcément, j’éteins l’ordinateur pour ne pas qu’il passe par la fenêtre et j’écris ces quelques lignes d’indignation.

La seule femme et avocate du plateau aura bien du mal à se faire comprendre, rappelant tout simplement la définition du viol, un acte que les hommes eux ont encore du mal à définir. Comment est-ce possible d'entendre encore ce genre de paroles ? Ils lui reprocheront sa colère et son indignation, à cinq pour justifier le droit d'un homme à pénétrer une femme pendant son sommeil, et je crois que le plus triste, c’est qu’ils seront sincères.

Mais messieurs êtes-vous devenus fous ! C’est de vos filles, de vos sœurs de vos nièces dont il était question ce matin-là. C’est quand vous voulez et où vous voulez, peu importe que nous dormons à côté, nous ne sommes qu’un trou présent pour vous soulager. C’est une honte !