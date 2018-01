Coco : derrière le conte, la propagande

Coco, dernier Disney plébiscité par la presse, ne déroge pas aux règles des distributeurs américains : promouvoir le fonctionnement de société rêvé des néolibéraux. Le font-ils exprès ou ne sont-ils juste pas capable d'envisager autre-chose ? Chacun peut juger. Une question reste cependant : quel impact sur nos enfants a cette promotion d'une vision de la société ? Seront-ils imprégnés par cette façon de pensée ? Seront-ils capables d'envisager autre chose ? Ne voir aujourd'hui aucune critique dans les médias doit nous alerter sur la capacité qui reste déjà à penser librement, ou du moins auitrement.

Attention spoiler !

Le monde des morts dans coco : vive les riches !

Il ne s’agit pas d’un paradis au sens ou chacun a une deuxième vie heureuse. Il s’agit d’une pseudo réplique de la société américaine. Dans cette vie après la mort, les gens continuent d'être pauvres ou riches. Ils sont pauvres si personne ne leur donne d’offrande le jour des morts et riches si plein de monde leur en donne. La mort réserve donc la misère aux pauvres et inconnus et la richesse aux stars et gens importants.

Autant le fonctionnement de la vie réelle est du fait de nos choix de société, autant le fonctionnement du monde des morts relève nécessairement du divin. Voici donc le modèle de société voulue par le Dieu de Disney : les méritants ont tout, les autres rien. Par méritant comprenez évidement riche dans la mentalité américaine. C’est par la richesse que l’on reconnaît les méritants de Dieu puisqu’il fixe notre destin.

L’entreprise : y a que ça qui compte !

Dans la tradition mexicaine montrée ici, il est important de se souvenir de la famille. Sauf que la famille commence avec l’arrière grand-mère qui a monté son entreprise. Ses ancêtres ne valent pas le coup. La première personne qui compte, c’est l’entrepreneuse qui a fait prospérer le capital familial. C’est grâce à elle si l’on se souvient des suivants dans la famille. C’est aussi grâce elle que les offrandes peuvent être conséquentes puisque ses descendants continuent son œuvre et ne sont pas pauvres. Les entrepreneurs font le bonheur des leurs sur terre et même après la mort. Les losers le sont pour l’éternité. Ça aussi c’est dans la tradition mexicaine ?

Le talent : Don de Dieu pour ses méritants

La promotion du « talent » fait partie du film. Hector, le père de notre héros est celui qui avait le « talent » d’écrire des chansons. Il a été assassiné par son compère, De la Cruz, qui lui a au passage dérobé ses chansons. Ce dernier est devenu une star mondiale pendant que Hector passait des jours miséreux au pays des morts.

Notons au passage que la justice divine a quand même fait son œuvre en partie puisque De la Cruz est mort jeune écrasé par une cloche (je suis le seul à y voir un rapport direct avec la religion ?).

Heureusement à la fin, la supercherie est levée, Hector va passer à la postérité et De la Cruz va sombrer dans l’oubli. Bref, le vrai méritant dans la mentalité américaine était Hector car il avait un « talent ». Le « talent » est un don (divin évidemment) qui permet de faire des choses tellement extraordinaires qu’on devient riche. Devenir riche, c’est le destin voulu par la volonté divine pour les gens dotés d’un « talent » par Dieu. De la Cruz n’avait pas été élu pour avoir un talent, il a donc usurpé celui d’un autre. Il en a profité un moment dans la vie avant d'être puni par Dieu. Il en a profité dans la mort avant d'être puni selon le même procédé.

La promotion du modèle américain dans les dessins animés influence la société

Après le film (très émouvant, très réussi, je ne le nie pas), nous avons fait la réflexion devant nos enfants, que dans le monde des morts décidément, les gens ne s'entraidaient pas beaucoup. Nos enfants n'avaient rien remarqué, alors qu'ils sont toujours choqués de voir des gens dormir dans la rue. Il n'ont pas spécialement remarqué qu'il soit bizarre que chacun accumule tout pour soi. Tout le monde est déjà mort, personne n'a plus de nécessité. Le mort le plus riche, De la Cruz, vit dans un palace où il entrepose des millions de cuisses de poulet...

Il paraît donc évident que ce genre de film permet de rendre "normal" cette vision des choses. Certains n'ont rien d'autres ont tout, c'est comme ça.

Il serait temps d'élever nos voix contre cette intrusion. Dans certains milieux, il est de bon ton de ne pas regarder de Disney, voire de les mépriser, mais on n'explique peut-être pas assez pourquoi. Quelles que soit ses convictions politiques, il est nauséabond de laisser le cinéma au monopole américain. Monopole détenu par ceux qui ont tout, refusent de le partager et veulent qu'on trouve ça normal.