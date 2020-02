Coco : protégez vos enfants de la propagande de Disney !

Avec le film d’animation coco, les studio Pixar, qui appartiennent à Disney mettent une fois de plus tout leur talent au service de l’idéologie américaine. Les enfants qui regardent ces belles images et qui écoutent et répètent les chansons sont extrêmement réceptifs à ce qui leur est montré. Ce film a d’ailleurs une grande puissance émotionnelle et touche même les adultes. Ce que montre ce film et tout les films de Disney en général c’est une vision du bien et du mal pour faire passer un message. D'ailleurs raconter des histoires, montrer des images et chanter ce sont des procédés utilisés dans toutes les cultures et toutes les religions pour faire passer leur messages et surtout faire passer leur valeurs. Cette vidéo décortique les trois grands messages que Disney fait passer avec coco,qui sont là pour marquer les esprits et notamment ceux des enfants : https://www.youtube.com/watch?v=xafeJuEdiIs

La société vue par Disney : chacun pour soi (et Dieu pour tous)

La première chose que Disney fait passer dans ses films c’est sa vision de la société. Dans coco il se sert un peu du monde des vivants mais beaucoup du monde des morts. Il ne s’agit pas d’un paradis au sens ou chacun a un deuxième vie heureuse. On est très loin du paradis au sens catholique dont le film est sensé parler. En effet Coco se passe au Mexique (dont la religion est de façon écrasante le catholicisme) le jour de la fête des morts (fête catholique également). Dans cette vie après la mort, les gens peuvent être pauvres ou riches. Ils sont pauvres si personne ne leur donne d’offrande le jour des morts, et riches si plein de monde leur en donne. La mort réserve donc la misère aux pauvres inconnus et la richesse aux stars et gens importants.

Autant le fonctionnement de la vie réelle est du fait de nos choix de société, autant le fonctionnement du monde des morts relève nécessairement du divin. Voici donc le modèle de société voulue par Dieu : les méritants ont tout, les autres rien. Par méritant comprenez évidement riche dans la mentalité américaine. Chez Disney c’est par la richesse que l’on reconnaît les méritants de Dieu puisqu’il fixe notre destin.

Le message adressé aux enfants est clair : dans ce monde, il y a les gagnants et les perdants. C’est normal, c’est la volonté divine. Bas-toi pour être un gagnant, personne ne doit te forcer à partager ce qui est à toi. Si tu es né dans l’opulence, profites-en c’est un cadeau de Dieu.

Le rêve américain : sois un leader mon fils

Dans la tradition mexicaine montrée ici, il est important de se souvenir de la famille. Sauf que la famille commence avec l’arrière grand-mère qui a monté son entreprise. Ses ancêtres ne valent pas le coup. La première personne qui compte, c’est l’entrepreneuse qui a fait prospérer le capital familial. C’est grâce à elle si l’on se souvient des suivants dans la famille. C’est aussi grâce elle que les offrandes peuvent être conséquentes puisque ses descendants continuent son œuvre et ne sont pas pauvres. Les entrepreneurs font le bonheur sur terre et même après la mort. Les losers le sont pour l’éternité.

Le message adressé aux enfants c’est qu’on doit tout aux leaders. Ils méritent d'être adulés et d’avoir des privilèges. Les autres ne valent pas le coup

Tu as le talent ou tu crèves

La promotion du « talent »fait partie du film. Hector, le père de notre héro est celui qui avait le « talent » d’écrire des chansons. Il a été assassiné par son compère, De la Cruz, qui a au passage dérobé ses chansons. Ce dernier est devenu une star mondiale pendant que Hector passait des jours miséreux au pays des morts. Notons au passage que la justice divine a quand même fait son œuvre en partie puisque De la Cruz est mort jeune écrasé par une cloche. Heureusement à la fin, la supercherie est levée, Hector va passer à la postérité et De la Cruz va sombrer dans l’oubli. Bref, le vrai méritant dans la mentalité américaine était Hector car il avait un « talent ». Le « talent » est un don (divin évidemment) qui permet de faire des choses tellement extraordinaires qu’on devient riche. Devenir riche, c’est le destin voulu par la volonté divine pour les gens dotés d’un « talent » par Dieu. De la Cruz n’avait pas été élu pour avoir un talent, il a donc usurpé celui d’un autre. Notons aussi que le héro du film, arrière petit fils d’Hector, a aussi le don inné de jouer de la guitare et de chanter. Le talent est donc héréditaire, il est normal d’être riche de père en fils.

Là encore Disney met dans la tête des enfants que les stars, les gens importants méritent ce qu’ils ont. Ils ont un talent. Certains usurpateurs volent le talent des autres, mais ils sont vite rattrapés par la justice divine. Sois tu as le talent et ton destin est d’être riche et adulé, soit tu ne l’as pas et tu dois rester dans ta fange. Au passage si tes parents sont déjà riches, tu devrais naturellement hériter de leur talent et gagner encore plus.