Complotisme et islamisme : les tweets sulfureux de Mennel Ibtissem, candidate de « The Voice »

Après son passage samedi dernier dans l'émission phare de TF1, Mennel Ibtissem a été rattrapée par son passé. Des internautes ont exhumé d'anciens tweets que la jeune chanteuse avait publié après l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts et 458 blessés le 14 juillet 2016.

Dans un d'entre eux, elle écrit : "c'est devenu une routine, un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on oublie surtout pas de prendre ses papiers", le tout accompagné du hashtag #PrenezNousPourDesCons.

Quelques jours après, Mennel Ibtissem en avait remis une couche en publiant le message suivant, après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : "les vrais terroristes, c'est notre gouvernement".

Les internautes sont allés ensuite plus loin en exhumant ses soutiens à Dieudonné, à l'islamologue Tariq Ramadan et à l'ONG musulmane Barakacity, soupçonnée de soutenir les djihadistes de l'organisation Etat islamique mais jamais condamnée jusqu'à aujourd'hui.

La journaliste Françoise Laborde, ancienne membre du CSA, a réagi : « On attend une réaction de The Voice, Ara Aprikian (DGA de TF1) et Nikos Aliagas (Présentateur de l’émission) après les révélations sur le profil de cette chanteuse… Toujours les mêmes officines Lallab qui promeuvent la soumission des femmes. »

On attend une réaction de @TheVoice_TF1 , @AprikianAra et @nikosaliagas après les révélations sur le profil de cette chanteuse... Toujours les mêmes officines #lallab qui promeuvent la soumission des femmes. https://t.co/VJweLdOOmr — Francoise Laborde (@frlaborde) 5 février 2018

Mennel Ibtissem a en effet apporté son soutien à l'association Lallab.

Comme l'écrit l'essayiste Céline Pina sur FigaroVox :

L'association « Lallab », qui se présente elle-même comme « une association dont le but est de faire entendre les voix des femmes musulmanes qui sont au coeur d'oppressions racistes et sexistes », fait en réalité partie de ces associations que sécrète l'islamisme et qui sont les façades respectables de la diffusion de leur idéologie inégalitaire, obscurantiste et mortifère. Proche des frères musulmans et des indigénistes, cette association qui prône un féminisme islamiste est opposée à la loi de 2004 contre le voile et n'a de cesse de conspuer le féminisme blanc. L'adjectif « blanc » a ici pour objet de dévaloriser la dimension universelle de ce combat mais il démontre surtout à quel point la race est l'obsession de toute cette mouvance. Pour cette association, la femme appartient d'abord à sa communauté et son seul combat est de l'assigner à résidence dans cette appartenance. Comme l'indique l'enquête rigoureuse de Mathilde Lambert disponible sur le site Ikhwan Info : « Lallab, laboratoire du féminisme islamiste », la femme exemplaire que Lallab prend pour modèle, Asma Lamrabet, est un pur produit de l'idéologie des Frères musulmans. Dans le livre phare de l'égérie de l'association, « Musulmane tout simplement », l'enquêtrice d'Ikhwan Info relève de savoureux passages où Asma Lamrabet, en bonne propagandiste, fustige l'hystérie des femmes et défend le droit du mari de frapper sa femme. (...) Finalement, du combat féministe, les militantes de Lallab rejettent tout : le droit à disposer de son corps, la liberté sexuelle, le droit à l'avortement, le refus d'être réduite à une fonction biologique, l'égalité femmes/hommes... Pour Lallab, le féminisme sauce islamiste, c'est le soutien aux injonctions machistes, obscurantistes et patriarcales sous couvert de défense des libertés : le cœur de son combat est la soumission de la femme sous le coup des injonctions intégristes mais cela passe mieux en l'appelant « liberté de porter le voile ». Le pire est que cela marche...

Dans la tourmente, la chanteuse voilée de "The Voice" s'est défendue en prétendant que ses tweets avaient été sortis de leur contexte :

Une défense qui n'a pas convaincu les chroniqueurs de "Touche Pas à Mon Poste", le 5 février sur C8. Réprobation unanime contre Mennel :

Benjamin Castaldi (ex animateur-star de TF1) pense que la chaîne va virer la chanteuse :

« Ses tweets sont condamnés par la loi. TF1 ne peut absolument pas prendre le risque de la garder, ce serait un scandale épouvantable. »

Jean-Michel Maire et Samuel Etienne ne sont pas convaincus par les explications de Mennel Ibtissem. Jean-Michel Maire pense qu’elles lui ont été dictées par le service de communication de TF1. Samuel Etienne note qu’elle ne revient pas explicitement sur ses tweets.

Matthieu Delormeau :

« Ce qu’elle a dit est impardonnable. Il faut qu’elle s’en aille ! (…) Ses tweets ne datent pas d’hier. On passe des gens inqualifiables à l’antenne et personne ne vérifie rien ! »

Valérie Benaïm dénonce elle aussi l’incompétence des casteurs de "The Voice" :

« Ses tweets remontent à 2016, fallait pas remonter bien loin pour les trouver ! »

Agathe Auproux :

« Ses tweets sont de véritables prises de position qui ne laissent aucune place à l’interprétation. On ne peut pas se demander si c’est du 2nd degré ou de l’humour. TF1 sera obligé de la faire partir. »

Gilles Verdez :

« La chaîne et la production sont gravement responsables, presque coupables. Ma crainte,c’est qu’ils la gardent et la virent en douceur en demandant aux coaches de ne pas la choisir. Ce serait irresponsable ! »

Pour le moment, la presse se montre plutôt clémente avec la chanteuse, en se contentant de rapporter ses explications sur Twitter. Une indulgence qui rappelle étrangement celle dont avait bénéficié Mehdi Meklat, lui aussi rattrapé par ses tweets (racistes, antisémites) et ses pulsions de mort envers Éric Zemmour et l'équipe de Charlie Hebdo.