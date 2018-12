De Ruffin, de Chouard, et des média d’inquisition

Le rappel par François Ruffin du fait qu’Etienne Chouard a été un des premiers avocats du Référendum d’Initiative Citoyenne a déclenché une mini-tornade de la presse pseudo bien-pensante, qui s’en est prise aux « références ambigües » de l’élu, Laurent Joffrin signant son énième point Godwin, en le peignant en « brun »… Et si les plus nauséabonds étaient ces maccarthistes des temps modernes ?

L’intolérance crasse des pseudo-tolérants

Ce qui est effarant ici, et qui est bien dénoncé par Régis de Castelnau , c’est le procédé médiatique qui consiste à mettre en cause Ruffin parce qu’il parle de Chouard, parce que ce dernier a tenu, dans le passé, des propos positifs à l’égard de Soral. D’abord, il faut remettre en perspective le fait que Ruffin parlait de Chouard au sujet du RIC, idée qu’il défend depuis longtemps et dont il est un des principaux avocats . Cet hommage est donc pleinement justifié et simplement factuel. Quel détournement du débat que d’en profiter pour renvoyer Chouard à Soral, dont il s’est éloigné il y a 4 ans et d’y associer Ruffin par la même occasion ! Un moyen commode de refermer le sujet gênant du RIC ?