De source autorisée sur BFMTV : « L’impunité des politiques, c’est du passé »

Lepage : Ce qui a le plus changé c'est l’état d’esprit c’est à dire je pense que euh la relative impunité qui pouvait exister ou pas mais qui était censée exister, je pense que euh ça fait partie du passé.

Selon Vincent Le Coq, juriste ayant 40 ans de recul pour parler du monde judiciaire, la justice n'a pas l'habitude de frapper fort sur les puissants, mais le cas échéant, c'est lorsque l'accusé a brisé l'omertà. Il s’avère que Cahuzac, contre lequel le procureur a requis 3 ans de prison ferme en appel, a maintenu sa ligne de défense consistant à éclabousser le parti socialiste et les labos pharmaceutiques, point corroboré par un fait (une certaine réunion avec la femme de Cahuzac et son avocat, qui tenait une liste de généreux donateurs) rapporté par l'« exceptionnel » contrôleur du fisc, militant CGT, et lanceur d’alerte à l’origine du scandale, persécuté pendant 12 ans par sa hiérarchie, dans son audition devant une commission parlementaire. Si vous n’en avez pas entendu parler c’est parfaitement normal en démocratie.

Théorie du complot ? C’est ce que dit Maître Éolas (343k abonnés sur Tw) , à l'écouter saint-patron des migrants (c'est aussi son gagne pain). La preuve ! Strauss Kahn n’a balancé personne, mais ça n’a pas empêché les juges d’instruction de lui rentrer dans le lard en faisant de lui un pervers (quelle idée ?) et proxénète. Sauf que les juges qui ont statué à sa relaxe ont pour ce faire, avec la bénédiction du procureur, et peut-être plus significatif encore dans l'ordre judiciaire, Dupond Moretti, « détruit le travail des juges d’instruction ». La vérité juridique, c'est qu'entre l'accusé et les inconnues rencontrées par l'entremise de Dodo la Saumure, et qu'il sodomisait sauvagement (certaines se sont constituées partie civile, et puis, bizarrement, se sont rétractées), c'était de l'amour. Faut-il que public soit frappé de schizophrénie, on sait que les médias nous trompent mais on continue de les écouter, pour qu'il ne flaire pas une supercherie ? Le délit de recel du produit de la corruption (par Eiffage, un grand groupe au coeur de l'affaire du grande stade de Lille, et dont un cadre a effectivement été condamné dans l'affaire DSK) aurait été plus facile à établir que celui de proxénétisme. Il n'en a jamais été question.

Elkrief : comment est-ce qu’on garde aussi une part d’intimité pour éviter que ben, un certain nombre d’hommes et de femmes politiques ne rentrent pas dans la carrière pour permettre pour que ce soit pas l’étalement total. euh ? Lepage : C’est un risque et vous voyez bien que ça déborde sur d’autres sujets si je puis dire (Elkrief : exactement !) Ça déborde sur bien d’autres sujets Elkrief : des sujets personnels et des sujets dont on parle tous les jours Lepage : Et c’est vrai que la transparence poussée à l’excès euh, ça devient extrêmement difficile.

Transparency était une ONG sérieuse et indépendante, mais je me rends compte que c'est un 'false flag' pour faire passer la devise de Lampedusa dans le Guépard en matière de 'moralisation' la vie publique : il faut que tout change pour que rien ne change. Corinne Lepage est invitée à faire usage de son droit de réponse en commentaire. Qu'elle nous explique ses points de désaccord avec le juriste Paul Cassia qui dans une tribune évidemment payante du Monde , il ne faudrait pas que la vérité sorte d'un cercle d'initiés, selon lequel la loi de moralisation est un faux semblant. Qu'elle se renseigne aussi sur les CVs de la haute magistrature , et qu'elle nous dise, compte tenu du rétropalage de Macron sur l'indépendance du parquet ( parachuté à Bercy, sa réforme des notaires censée « redonner du pouvoir d'achat » aux ménages a finalement accouché d'une souris ), si elle maintient que « l'impunité c'est du passé ».

Lepage : dans ce domaine là comme dans beaucoup d’autres, on est dans un système qui me semble très de chez nous, le système du balancier. C’est à dire qu’on passe un peu d’une extrême à l’autre, autrement dit, pendant des années et des années, on a eu un système politique qui quand même globalement assurait l’impunité des responsables politiques, mis à part quelques exceptions, puis y a eu une telle demande sociale et tels faits inqualifiables, hein quand même, qu’on est parti complètement dans l’autre côté. Je pense qu’on a pas encore atteint le bon équilibre entre la transparence nécessaire, euh, pourquoi cette transparence ? C’est une question de confiance vous l’avez dit...

L'élection de la bête noire des médias, Trump, l'échec cuisant du faisandé mais néanmoins grand favori de l'élection présidentielle française, Juppé, le choc de Brexit ne l'ont apparemment pas faite réfléchir sur le risque de prendre les gens pour des imbéciles. En marge d'une ITW sur son livre « Impunités : justice à 2 vitesses », Vincent le Coq met en garde : « Il n’est pas impossible qu’émerge de la violence, une goutte suffit. Il faut avoir en tête les émeutes du 6 février 1934 »... Qu'elle continue de faire des révérences devant Anne Sinclair, de mendier des signatures pour la DDHu à ces héritiers des Lumières que sont les bâtonniers, de soutenir N. Hulot face à ses accusatrices pour « protéger la démocratie » (dans quel pays ?) etc., et l'on verra bien où ça la mènera. Les paris sont ouverts, moi je mise sur « ambassadrice des pôles ».

Lepage : C’est pas seulement Cahuzac, je dirais que c’est aussi une forme d’arrivée des pratiques du nord de l’Europe via L’Europe, hein, qui arrive sur la France, donc c’est le mélange des deux si je puis dire.

