Désinformation : Les jeunes addicts aux réseaux sociaux peu doués pour distinguer le vrai du faux

Des psychologues de l'Université de Cambridge ont récemment publié une étude dont le but est d'évaluer la capacité des répondants à distinguer des informations vraies d’informations fausses. Si 65% des adultes testés sont capables de faire cette distinction, les jeunes adultes sont sous-représentés dans cette statistique. Seulement 11% des 18-29 ans ont obtenu un score élevé, contre 36% pour les 65 ans et plus. Cette tendance est accentuée par la nature du temps alloué sur Internet : 30% des individus passant moins de 2 heures par jour sur Internet pour des motifs récréatifs ont réalisé un score élevé, contre 15% pour ceux y consacrant plus de 9 heures par jour. Ainsi, on observe une corrélation positive entre le temps passé sur Internet pour des motifs récréatifs et le manque de capacité à distinguer vraies et fausses informations.

L'étude dans son intégralité (traduction) :

Des psychologues de l'Université de Cambridge ont développé le premier "test de susceptibilité à la désinformation" validé.

Ce court quiz de deux minutes donne une indication solide de la vulnérabilité d'une personne à être trompée par le type de fausses informations qui inondent les espaces en ligne.

Le test, dont l'efficacité a été prouvée grâce à une série d'expériences impliquant plus de 8.000 participants sur une période de deux ans, a été utilisé par l'organisation de sondages YouGov pour déterminer la susceptibilité des Américains aux gros titres faux.

La première enquête à utiliser ce nouveau test de 20 points, appelé "MIST" par les chercheurs et développé à l'aide d'une version préliminaire de ChatGPT, a révélé qu'en moyenne, les citoyens adultes américains ont correctement classé les deux tiers (65%) des gros titres qu'ils ont vus comme étant réels ou faux.

Cependant, le sondage a révélé que les jeunes adultes sont moins bons que les adultes plus âgés pour identifier les faux titres , et que plus une personne passe de temps en ligne à des fins récréatives, moins elle est capable de distinguer les vraies informations de la désinformation .

Cela contredit les attitudes généralement répandues concernant la propagation de la désinformation en ligne, affirment les chercheurs - selon lesquelles les personnes âgées, moins familières avec le numérique, seraient plus susceptibles de se laisser piéger par de fausses informations.

L'étude présentant le test MIST validé est publiée dans la revue Behavior Research Methods, et les résultats du sondage sont publiés aujourd'hui sur le site Web de YouGov US.

Les chercheurs encouragent le public à se tester eux-mêmes : https://yourmist.streamlit.app.

En sélectionnant vrai ou faux pour 20 gros titres, l'utilisateur obtient un ensemble de scores et un classement de "résilience" qui les compare à la population américaine dans son ensemble. Cela prend moins de deux minutes à compléter.

"La désinformation est l'un des plus grands défis auxquels les démocraties sont confrontées à l'ère numérique", a déclaré le professeur Sander van der Linden, auteur principal de l'étude MIST et responsable du Cambridge Social Decision-Making Lab.

"Nous constatons comment les fausses informations en ligne créent des systèmes de croyances polarisés dans de grands pays." Prof Sander van der Linden

"Pour comprendre où et comment lutter au mieux contre la désinformation, nous avons besoin d'une méthode unifiée pour mesurer la susceptibilité aux fausses informations. C'est ce que notre test offre", a déclaré van der Linden, auteur du nouveau livre Foolproof.

L'équipe de Cambridge a développé des outils d'évaluation qui leur ont permis de déterminer le bon niveau et le bon mélange de gros titres faux et authentiques pour obtenir les résultats les plus fiables.

Des exemples de vraies informations provenaient de sources telles que le Pew Research Center et Reuters.

Pour créer des gros titres faux mais crédibles de manière déroutante, similaires à la désinformation rencontrée "dans la nature", de manière impartiale, les chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle : ChatGPT version 2.

"Lorsque nous avions besoin d'un ensemble de gros titres convaincants mais faux, nous avons fait appel à la technologie GPT. L'intelligence artificielle a généré des milliers de gros titres faux en quelques secondes. En tant que chercheurs engagés dans la lutte contre la désinformation, cela a été révélateur et alarmant", a déclaré le Dr Rakoen Maertens, premier auteur de MIST.

Cependant, une autre étude récente menée par la même équipe a utilisé GPT pour produire des questions utiles pour diverses enquêtes psychologiques. "Nous encourageons nos collègues psychologues à adopter l'IA et à contribuer à orienter la technologie dans des directions bénéfiques", a déclaré le Dr Friedrich Götz, co-auteur de MIST.

Pour le test MIST, un comité international d'experts en désinformation a réduit la sélection des gros titres vrais et faux. Des variations de l'enquête ont ensuite été largement testées lors d'expériences impliquant des milliers de participants au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La dernière enquête de YouGov a vu 1 516 citoyens adultes américains passer le test MIST en avril 2023 et répondre également à des questions portant sur les données démographiques, la politique et le comportement en ligne.

En ce qui concerne l'âge, seuls 11% des 18-29 ans ont obtenu un score élevé (plus de 16 gros titres corrects), tandis que 36% ont obtenu un score bas (10 gros titres ou moins corrects). En revanche, 36% des personnes âgées de 65 ans ou plus ont obtenu un score élevé, tandis que seulement 9% des adultes plus âgés ont obtenu un score bas.

De plus, selon le test MIST, plus une personne passe de temps en ligne à des fins récréatives chaque jour, plus elle est susceptible à la désinformation. Environ 30% de ceux qui passent de 0 à 2 heures par jour en ligne à des fins récréatives ont obtenu un score élevé, contre seulement 15% de ceux qui passent 9 heures ou plus en ligne .

L'enquête a également analysé les canaux par lesquels les participants reçoivent leurs informations. Les "médias traditionnels" sont arrivés en tête. Par exemple, plus de 50% de ceux qui ont obtenu leurs informations de l'Associated Press, de NPR ou de nouveaux médias tels que Axios ont obtenu des scores élevés.

Les réseaux sociaux ont montré les audiences les plus susceptibles à la désinformation. Environ 53% de ceux qui ont obtenu leurs informations de Snapchat ont obtenu des scores bas, tandis que seulement 4% ont obtenu des scores élevés. Truth Social est arrivé en deuxième position, suivi de WhatsApp, TikTok et Instagram.

Les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que les républicains au test MIST, avec 33% des démocrates obtenant des scores élevés, contre seulement 14% des républicains. Cependant, près d'un quart des partisans des deux partis se trouvaient dans la catégorie des scores bas.

Peut-être de manière alarmante, selon le sondage de YouGov, la moitié des Américains déclarent maintenant voir quotidiennement ce qu'ils croient être de la désinformation en ligne.

Le Dr Maertens a ajouté : "Les jeunes se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux pour se renseigner sur le monde, mais ces plateformes sont inondées de désinformation. Les approches de l'éducation aux médias, ainsi que les algorithmes et la conception des plateformes, nécessitent une réflexion urgente."

"Le test MIST nous permettra de vérifier l'efficacité des interventions pour lutter contre les fausses informations. Nous voulons comprendre pourquoi certaines personnes sont plus résilientes à la désinformation et ce que nous pouvons apprendre d'elles."