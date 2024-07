Divine Kinkela, égérie du NFP, accusée de violences et de vols par deux locataires

Il y a deux semaines, Envoyé spécial diffusait un reportage mettant en scène un conflit de voisinage à Montargis, où le RN est arrivé en tête aux élections européennes. "Divine, aide-soignante, est victime de racisme de la part de ses voisins militants RN. Des agressions décomplexées depuis la victoire de Jordan Bardella aux européennes", peut-on lire dans la présentation de la vidéo sur YouTube , vue près d'un million de fois. Mais ces derniers jours, des informations sortent qui pourraient remettre en cause l'interprétation de ce conflit tel qu'il nous a été présenté par Élise Lucet.

Envoyé spécial aurait-il sciemment tronqué son reportage, caché le contexte du conflit, pour des motifs politiques, dans le cadre de la campagne des élections législatives ?

Alors que les journalistes de France 2 ne donnaient aucune raison aux propos véhéments, racistes, des voisins de Divine Kinkela, en dehors de leur bêtise crasse, des médias commencent timidement à nous révéler le contexte.

Une locataire de 75 ans au fond du jardin, violentée et volée

Ce fut le cas du Journal du Dimanche, dès le 26 juin :

Mais qui est vraiment Divine ? Grâce à des documents que s’est procurés le JDD, la rédaction a pu constater que le reportage avait délibérément omis quelques passages de l’histoire. Dans un procès-verbal datant de mai 2022, Divine Kinkela, présentée sous son nom d’épouse, est accusée d’avoir violenté et volé sa locataire après d’avoir forcé la porte de la cabane dans laquelle elle vivait au fond de son jardin.

La plaignante affirme « avoir été victime d’un coup-de-poing à l’épaule, mais aussi de coupure au niveau des mains » entraînant 2 jours d’interruption totale de travail. Divine et son mari serait parti peu de temps avant l’arrivée de la police avant de revenir quelques heures plus tard pour mettre Madame Monique M. « à la porte » et revendre ses meubles.