Du complot en général

Ce qui est maintenant certain, c’est que l’Europe et la mondialisation sont des machines à éliminer progressivement les plus pauvres, ensuite la classe moyenne. leur pourvoir d’achat diminuant de plus en plus rapidement (Tonneau des Danaïdes). La raison : l’absence réelle d’information par les médias (les pauvres généralement n’ayant pas accès à la culture et l’information). Macron au pouvoir, il semblait au début vouloir se détacher de ceux-ci. Mais se sentant menacés, ils se ressoudent. Ce n’est pas un complot, mais une : COLLUSION. Et ils sont plus forts. Les gilets jaunes, eux-même manipulés tentent de réagir.....c’est simplement humain. Mais la grande marche totalitaire et mortifère ne vient pas des gilets jaunes. surtout parce qu’ils ne possèdent pas les informations. Plutôt que de parler de complot, il faut analyser cette parano qui gangrène les échanges par le terme de collusion. J’ai connu cette situation dans une entreprise et la meilleure façon de créer un climat de suspicion est de détenir ou laisser croire détenir des informations, laissant ainsi se propager le Golem de la rumeur, le but étant alors de diviser. Schéma classique pour gouverner. La seule possibilité de s’en sortir est souvent d’écouter sa propre intuition et de faire des recherches pour lever un peu le coin du voile.