Pour en finir avec l'en-même-temporisation.

Source : TF1, années 90, Club Dorothée, "pas de pitié pour les croissants".

Monsieur le président a été bien conseillé en termes de communication. La gestion de crise est habile : les Gilets Jaunes ne sont ni des casseurs, ni des extrêmes-droitiers purs et durs, et puis c'est toujours les mêmes qui casquent. Dont acte. A la bonne heure.

Comme aujourd'hui, 28 novembre, il part pour le G20, il faut bien calmer le jeu. Un jeu qui assagira sa personne, à n'en point douter, mais nous ne sommes pas là pour refaire l'éducation de notre fripon présidentiel, d'autant plus qu'il sert plus largement l'extrême-centrisme d'affairisme.

Simplement, une remarque de lexique : au bout de 18 mois, nous comprenons que les en-même-temps présidentialo-communicationnels (merci à ses équipes chaos-managériales, kof kof kof) servent d'injonctions paradoxales, vides, utiles seulement à maintenir le statu quo. Ainsi d'aujourd'hui, où le mouvement est fake reconnu tel qu'il se décrit lui-même judicieusement, pour maintenir le cap pourtant : le statu quo devrait être sauf ? ...

Cet en-même-temps interligne, révèle à quel point la démarche permet de temporiser uniquement. Cela dit, il faut certes du temps à la réflexion, à supposer que la réflexion n'a pas été menée. Hélas, quand on est aussi conseillé qu'un président de la République, non seulement par les équipes ministérielles, les secrétariats d'administration, mais aussi par une floppée de conseillers particuliers ... la réflexion, aussi faible soit-elle, a toujours-déjà été menée.

Il s'agit avant tout de sauver les meubles alors, et accessoirement la face, encore que le président peut bien la perdre, surtout celui-là, puisqu'il est la face de l'extrême-centrisme d'affairisme qui le soutient, un peu comme on a toujours flairé des marionnetistes, selon, de l'influence personnelle au complotisme, en passant par les complots et les lobbies - autant de conjurés devant le peuple.

A partir de là, donc, de la bouche de Monsieur Macron sort essentiellement l'en-même-temporisation, et on doit intégrer à la définition du macronisme cette stratégie de communication de l'en-même-temporalisme. Applause, kof kof kof.

Ceux de ma génération comprendront, et les autres aussi évidemment, avec un peu de pop-culture : "pas de pitié pour les croissants !"

A lire : Gilles Lipovetsky, l'Ere du vide.