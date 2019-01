Extrémiste

A propos du FN, pardons, RN, que je ne cautionne pas.

A côté des parti d’extrême droite des pays de l’Est, et en premier lui de l’Ukraine, c’est vraiment du pipi de chat. Pourtant le Monde, Libé et consort s’affolent du FN et ne voient rien à redire des vrais extrémistes de l’Ukraine. Ces journaux ne s’émeuvent pas non plus chaque fois que, depuis quelques années, l’oxydent (d’extrême centre) s’oppose à une résolution de l’ONU demandant l’interdiction de la glorification du nazisme.