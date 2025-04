Fake news : la scandaleuse manipulation politique du RN.

« Les Français méritent mieux que ces méthodes trumpistes. Alors dimanche, ils trancheront démocratiquement, dans les urnes. » (Gabriel Attal, le 5 juillet 2024 sur Twitter).

L'extrême droite, c'est la plus basse manipulation politique. On pouvait croire que cette période était révolue, que nous étions entre personnes civilisées. Eh bien, pas du tout ! La campagne électorale du second tour des élections législatives se terminait ce vendredi 5 juillet 2024 à minuit. Mais deux heures avant, nous avons eu droit à une honteuse manipulation politique.



Je l'ai moi-même constaté par hasard en zappant et en tombant à 22 heures 08 sur la chaîne Bolloré CNews qui affichait ce curieux bandeau (avec une faute d'orthographe que je retranscris, on est patriote mais on est nul en français) : « L'éxécutif va suspendre la loi immigration (JDD) ».



Cette information n'était pas anodine : le Premier Ministre Gabriel Attal avait annoncé le 1er juillet 2024 sur TF1 que, dans un souci d'apaisement, il reportait la réforme de l'assurance-chômage dont il devait signer le décret le même jour. Donc, cette possibilité de suspension de la loi Immigration était crédible dès lors que des désistements réciproques avaient eu lieu pour faire barrage à l'extrême droite.



De plus, sur le fond, une telle information, si elle était vraie, donnerait une illustration éclatante de l'équation (évidemment fausse) Emmanuel Macron = Jean-Luc Mélenchon.



Une telle information était politiquement très importante pour le choix des électeurs. Et pourtant, aucun autre média ne l'a relayée : ni LCI, ni BFMTV, seulement CNews qui, bizarrement, a désormais le même propriétaire que la source de l'information, à savoir le "Journal du dimanche" (apparemment, Europe 1 a aussi relayé). Il faut savoir que depuis près d'un an, le JDD est un journal d'extrême droite qui n'est plus fiable. C'est ainsi. Comme "France-Soir", comme tant d'autres médias qui ont eu leur heure de gloire et qui ne sont plus qu'une marque qui trompe désormais par son ancienne réputation.



Le JDD titrait exactement : « Info JDD : le gouvernement s'apprête à suspendre la loi Immigration ». L'article mis en ligne vendredi soir mais les lecteurs de JDD l'ont découvert le samedi matin, expliquait : « L'exécutif pourrait envisager de retarder, de suspendre ou même de ne pas promulguer ces dispositions. ». Ce qui est faux puisque la loi a déjà été promulguée, le 26 janvier 2024.



Tout s'est passé deux heures avant minuit. Dès 22 heures, très au courant de l'information immédiate (!), le président du RN Jordan Bardella a retweeté l'information du JDD, ce qui est une très grossière manipulation vu la rapidité de la diffusion : « Alors qu'une immense majorité de Français souhaite maîtriser l'immigration, le gouvernement s'apprête à suspendre les quelques maigres mesures de fermeté de la Loi immigration. On peut empêcher cette coalition Macron-Mélenchon sous le contrôle de l'extrême gauche : mobilisation ! ».



Comme on le voit, l'extrême droite ne fait pas dans la sophistication, mais dans le gros bourrinage : plus c'est gros, plus ça passe. Mais le gouvernement a immédiatement démenti cette fausse information. Les autres médias ne s'étaient pas donné la peine d'en donner crédit.



À 22 heures 31, Gabriel Attal a réagi, sur le même média, Twitter : « Opérations bien huilée ! Juste avant la fin de campagne, une fausse information reprise immédiatement par le RN dans l'espoir que nous n'ayons pas le temps de répondre, et influer sur le vote. Belle coordination, mais dommage pour vous : information sitôt démentie. Cela ne montre qu'une chose : votre fébrilité. On l'a vue tout au long de cette semaine, où vous avez renoncé à faire campagne. On ne vous a pas vu sur le terrain. Vous avez refusé tous les débats qui vous étaient proposés avec moi cette semaine. Vos candidats eux-mêmes, par centaines, ont déclaré forfait pour les débats de la presse locale et ont joué la chaise vide, espérant masquer leur impréparation. Vous avez paniqué devant le voile levé sur votre programme catastrophique et certains de vos candidats aux propos racistes, antisémites et homophobes. ».



Certains militants du RN ont d'ailleurs refusé de croire aux démentis du gouvernement en montrant qu'aucun décret d'application n'avait encore été signé pour la loi Immigration. Sauf que certaines dispositions de la loi peuvent s'appliquer sans avoir besoin de décret d'application.



Ce n'est pas nouveau. Une manipulation de même type, c'est-à-dire grossière, de cour de récréation, a eu lieu dans la cinquième circonscription du Maine-et-Loire où le candidat soutenu RN Gilles Bourdouleix avait faussement annoncé qu'il se retirait, laissant ainsi ses deux concurrents Ensemble et NFP déposer leur candidature, et à une heure avant la fin du dépôt de candidature, il s'était finalement représenté, croyant éviter ainsi un désistement en sa défaveur (c'est bien une opération de cour de récréation car la candidate NFP a annoncé finalement qu'elle n'imprimerait pas ses bulletins de vote).



Le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a aussi immédiatement démenti : « C'est bien sûr totalement faux. ». Le Ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, par ailleurs secrétaire général de Renaissance, a réagi pour sa part : « Fake news et manipulation grossière à vingt-quatre heures du scrutin. Le JDD, CNews et Europe 1 s'emploient dans une opération coordonnée avec un parti politique à tromper les électeurs. ». Il comptait saisir le tribunal judiciaire de Paris d'une action anti-fake news.

Le JDD a modifié son article et supprimé le tweet en question dans la journée du samedi. En revanche, Jordan Bardella n'avait toujours pas retiré son tweet.



Citoyen parmi d'autres, le docteur Jérôme Marty, président d'un syndicat de médecins, était ulcéré par cette basse manipulation : « Je ne sais pas si l'on mesure bien ce que nous avons vu hier soir (…). Nous avons donc quelqu'un qui prétend aux plus hautes fonctions de l'État qui sciemment participe (organise ?) à un mensonge national électoral. Il faut réaliser l'importance de ce scandale et ce que cela augure des années à venir si l'extrême droite était au pouvoir. Jamais dans notre histoire républicaine une telle manœuvre n'avait été organisée. La proximité entre le groupe Bolloré et le RN est connue. Nous avons donc assisté hier soir à une déstabilisation orchestrée des législatives, une tentative de vol d'une élection par voie de presse. C'est gravissime. Cela pourrait-il casser ces élections. ».



La démocratie est toujours trop faible quand elle ne réagit pas aux attaques qu'elle subit sans arrêt. Heureusement, il y a un moyen simple et clair pour réaffirmer l'attachement aux valeurs républicaines et démocratiques, cela s'appelle le vote et c'est dimanche.





Sylvain Rakotoarison (06 juillet 2024)

