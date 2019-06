Fakenews, résurrection... tout est dit dans le titre

S'il est un sujet qui devrait normalement préoccuper tout un chacun c'est celui de réussir à trouver une information fiable. Et cela sur n'importe quel sujet.

Si on a un doute sur l'orthographe d'un mot, on ouvre un dictionnaire.

Un doute sur la bonne date de la bataille de Marignan ? Un livre d'histoire ou Wikipédia.

Une question sur son origine ? Heu...ça dépend de quel côté on se place.

Moi j'aime bien l'interprétation qu'en fait Frank Lepage . Si vous ne le connaissez pas déjà, je vous conseille vraiment de le découvrir : il est savoureux.

Une envie de savoir ce qui s'est vraiment passé d'important hier ? Joker !

Ici on atteint une véritable limite. Le sujet est hyper sensible au point que des milliardaires acceptent sans sourciller de perdre leur argent (en apparence) en achetant à tour de bras des médias en déficit chronique.

Je passe un temps fou à essayer de trouver la « vraie » information car je dois multiplier les sources, les croiser, les mémoriser ainsi que leurs informations.

J'ai de la chance car j'ai du temps libre et que le sujet me plaît. Et il faut aussi dire que je me suis spécialisé en géopolitique.

Et à de trop rares moments je tombe sur une pépite.

En voici une .

Cet article de Moon of Alabama, datant du 31 Mai 2019, traduit par le Saker francophone montre avec beaucoup d'humour comment une série de personnalités Nord-Coréennes annoncées par les journaux Sud-Coréens ou US comme étant exécutées par le régime sont mystérieusement ressuscités quelques temps plus tard.

Le 30 août 2013, le Huffington Post annonce que Hyon Song Wol, ex-petite amie de Kim Jong Un, aurait été exécutée pour avoir fabriqué une video porno.

Le 17 mai 2014, le New York Post déclare que l’ex- de Kim Jong-Un soi disant ‘exécutée’ a été vue vivante à la télévision.

Le 10 février 2016, le New York Times titre : « Un général nord-coréen réputé exécuté pour corruption » (il s'agit du général général Ri Yong-gil)

Le 10 mai 2016, le Washington Times titre à son tour : « Le général nord-coréen supposé avoir été exécuté est en vie »

Le 30 mai 2019, encore et toujours le New York Times annonce : « Selon un quotidien sud-coréen, Kim Jong-un a exécuté le principal acteur des négociations nucléaires, d’autres ont été purgés » (NDT il s'agit de Kim Hyok-chol)

Et Moon of Alabama d'ironiser : « Nous attendons maintenant des nouvelles de la promotion de Kim Hyok-chol à un poste important du Parti des travailleurs. »

Je suis fier de vous annoncer que Moon of Alabama, non content d'être un journaliste de talent, possède aussi un don certain de voyance puisque le 3 Juin 2019 l'AFP - le Parisien titre en gras

Corée du Nord : l’artisan du sommet de Hanoï n’a pas été exécuté !

Vous noterez que par deux fois le New York Times est incriminé dans ce qu'on peut clairement appelé des fakenews. Mettre un conditionnel ainsi que citer d'augustes anonymes ressemble furieusement à l'immortel « « On s'autorise à penser dans les milieux autorisés » de Coluche.

Que dit notre Decodex national au sujet du New York Times ?

Ben voyons...Entre « journaux de référence » on ne se tire pas dessus !

Balayons devant notre porte avec notre ministre de l'intérieur Castaner et sa fakenews d'anthologie sur « la Pitié-Salpêtrière » du 1er Mai que les médias serviles ont amplifiée, répétée et déformée.

En voici le débunkage de qualité fait par le youtubeur Troublefait

Aux dernières nouvelles M.Castaner est toujours en poste...et le New York Times « un journal de référence ».

Ainsi va le monde...de l'information !