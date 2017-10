Florence Darel accuse Jacques Dorfmann de harcèlement sexuel : la presse française entre omerta et désinformation

Une actrice célèbre porte de graves accusations, sur une grande chaîne de télévision, à l'endroit d'un non moins célèbre producteur et réalisateur de cinéma français. Partout, dans tous les médias, on célèbre la libération de la parole des femmes dans le sillage du scandale Weinstein, et on tire un trait sur la pratique de l'omerta qui a prévalu jusque-là. Le contexte est donc des plus favorables. Pourtant, aucun média ne traite des accusations de Florence Darel contre Jacques Dorfmann. Black-out total. Le citoyen que je suis s'interroge.

Jacques Dorfmann et Florence Darel

Invitée le 14 octobre 2017 de l'émission "C L'Hebdo" sur France 5, l'actrice Florence Darel a narré comment Harvey Weinstein l'avait harcelée sexuellement à partir de 1994. Ce ne fut qu'un des très nombreux témoignages qui sont venus accabler ces derniers jours celui que l'on surnomme désormais l'Ogre d'Hollywood. Le site Slate.fr a ainsi établi une chronologie impressionnante de toutes les accusations d’agression et de harcèlement sexuels portées contre Weinstein qui ont récemment fait surface et qui se montent à au moins 21 accusations de divers degrés de harcèlement (dont sept accusations d’exhibitionnisme) et quatre accusations d’agression sexuelle.

L'affaire Weinstein a fait se délier les langues sur quantité d'autres affaires du même ordre. C'est ainsi que 38 femmes ont accusé le réalisateur américain James Toback de harcèlement sexuel, ou qu'une dizaine de femmes ont dénoncé le même type d'agissements chez le producteur canadien Gilbert Rozon, juré de l'émission La France a un incroyable talent sur M6 et fondateur du festival d'humour "Juste pour rire". L'islamologue Tariq Ramadan, lui, est accusé de viol par Henda Ayari, ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque, et qui est aujourd’hui présidente de l’association Libératrices.

Les frasques d'Harvey Weinstein ont même contribué à éclabousser des politiciens français : parmi les accusés, le fantasque Jean Lassalle, mais aussi Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur puis de la Défense de François Mitterrand, Christophe Arend, député LREM de la Moselle, ou encore Gilbert Cuzou, ancien socialiste actuellement conseiller régional d'Île-de-France.

Une omerta peut en cacher une autre

Le journaliste Philippe Labro, dans un édito coup de poing intitulé "Un porc peut en cacher un autre", a dénoncé l'omerta qui a si longtemps régné sur les pratiques de ces hommes puissants, qui jouent de leur puissance pour obtenir quelques faveurs, et a salué le courage de ces femmes qui osent enfin parler de ce qu'elles subissent et briser la loi du silence.

Florence Darel a justement eu ce courage, le 14 octobre sur France 5, de faire part du harcèlement qu'elle avait subi venant de plusieurs producteurs français, et elle a même donné un nom. Voici la transcription de ce moment de télévision :

Florence Darel : Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que je pensais que ce n'était pas si grave ce qui m'était arrivé, et je me rends compte, c'était il y a longtemps, et je me rends compte que ça m'a beaucoup perturbé, et depuis deux nuits j'ai plein d'autres souvenirs qui remontent, que j'avais soigneusement enterrés. Ali Baddou : C'est-à-dire ? FD : En fait, d'autres producteurs, d'autres situations vraiment gênantes, d'autres fois où je me suis retrouvée... Je sais pas si c'étaient des prédateurs tels que Weinstein, parce que Weinstein c'est vraiment énorme, mais... AB : Ce sont des producteurs français ? FD : Oui. Jean-Michel Aphatie : Et vous avez occulté tout ça ? Ça revient là... FD : Et c'est revenu là. C'est revenu là. Et, donc en fait, les femmes, j'ai l'impression qu'on met les choses sous le tapis, parce qu'on sait qu'on va pas être écoutées, on sait qu'on peut pas porter plainte, et on met plein de choses comme ça sous le tapis, et on serre les dents et on continue à avancer. Et c'est vrai que cette histoire, si elle pouvait dire "voilà, ne mettons pas les choses sous le tapis, ce ne sont pas des poussières, ce ne sont pas des poussières"... AB : Et d'où l'importance de votre témoignage, mais, aujourd'hui, par exemple, vous voulez parler de ces autres produteurs ? FD : Bon, y en a un qui est mort... donc... qui s'appelait Jacques Dorfmann. Et l'autre, je pense pas que ce soit un prédateur, je pense que c'est quelqu'un qui a pu se méprendre, peut-être... AB : Et il est vivant ? FD : Oui.

Florence Darel a donc cité le nom de Jacques Dorfmann, en précisant qu'il était aujourd'hui décédé. Précision pour le moins étrange, car Jacques Dorfmann est toujours bel et bien vivant. Il est même tellement vivant qu'il sera, du 4 au 11 novembre prochains, président du Jury de la compétition Longs Métrages et Courts Métrages de Fiction des Journées cinématographiques de Carthage 2017 en Tunisie.

Décidément très actif pour un macchabée, le producteur français avait présidé la 18e édition du Festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK) du 12 au 19 septembre 2015.

Alors, d'où peut venir la méprise de Florence Darel ? J'ai souhaité lui poser directement la question pour lever toute ambiguitë, en passant par son agent et les réseaux sociaux, mais sans succès pour l'heure. Une hypothèse cependant : il se trouve qu'un autre Jacques Dorfmann est décédé récemment, le 13 juillet 2017 ; il s'agit du "mythique" juge-arbitre de tennis, qui avait arbitré la finale Noah-Wilander à Roland-Garros en 1983, et qui fut directeur du tournoi parisien de 1969 à 1988. Florence Darel a-t-elle pu confondre les deux hommes lorsqu'elle a évoqué le décès de son harceleur ? Il ne serait guère étonnant que la confusion soit due à une consultation trop rapide d'un agrégateur d'informations sur un smartphone.

Pour rappel, "Jacques Dorfmann est le fils du producteur Robert Dorfmann. Il se lance lui aussi dans la production à la fin des années 1960, notamment en collaborant avec son père sur des films comme L'Armée des ombres et Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville. En 1972, il coproduit Nous ne vieillirons pas ensemble, de Maurice Pialat ; en 1981, il connaît un succès mondial avec La Guerre du feu, réalisé par Jean-Jacques Annaud. Il passe ensuite lui-même à la réalisation, d'abord en 1987 avec Le Palanquin des larmes (...). En 1992, il réalise une grosse production, Agaguk, mais le film est un échec financier. Il connait un nouvel échec en 2001 avec son film suivant, Vercingétorix : La Légende du druide roi, avec Christophe Lambert : le film est un désastre commercial et critique, et lui vaut la même année le Bidet d'or du pire réalisateur."

Autrement dit, Jacques Dorfmann, entre films mythiques et bides retentissants, n'est pas le dernier des inconnus. Pourtant, alors que les accusations de Florence Darel datent maintenant d'il y a 10 jours, les grands médias ont choisi de ne pas s'en faire l'écho (pas un article du Monde, de Libération, du Figaro, de L'Express, de L'Obs, du Point, etc.), et de persévérer dans l'omerta qu'ils dénoncent par ailleurs à grands cris. Attitude paradoxale.

Désinformation massive dans la presse low cost

A ce jour, seuls des magazines "people" et quelques sites d'information belges ont relayé les propos de l'actrice, en relayant aussi, sans la moindre vérification, l'affirmation fausse et pourtant si facilement vérifiable selon laquelle Jacques Dorfmann serait décédé. Petit florilège de cette presse "de qualité" :

- le site de Jean-Marc Morandini (15/10/2017) :

"pour la première fois Florence Darel a révélé avoir été harcelée sexuellement par des producteurs Français. Elle cite alors le nom de Jacques Dorfmann, décédé aujourd'hui, mais refuse de citer le nom d'un second producteur qui a eu un comportement déplacé avec elle dans le passé."

- Mathieu Bonis, Gala (15/10/2017) :

"En larmes, Florence Darel a ainsi révélé avoir été harce­lée sexuel­le­ment par d'autres produc­teurs…­français. Si l'actrice a donné le nom de Jacques Dorf­mann, décédé aujourd'hui, elle a toute­fois refusé de citer le second produc­teur qui a eu un compor­te­ment déplacé avec elle dans le passé."

- Laura Buys, Voici (15/10/2017) :

"Invi­tée dans C L'hebdo, Florence Darel s'est une nouvelle fois expri­mée sur cette affaire qui fait remon­ter à la surface des souve­nirs très désa­gréables qu'elle avait « soigneu­se­ment enterré ». « D'autres produc­teurs, d'autres situa­tions vrai­ment gênantes », confie-t-elle les larmes aux yeux, des produc­teurs français. « Il y en a un qui est mort, qui s'appe­lait Jacques Dorf­mann et l'autre, je ne pense pas que ça soit un préda­teur. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu se méprendre peut-être. », a-t-elle dévoilé. La loi du silence se brise."

- Virginie Gonçalves, Programme TV (15/10/2017) :

"Florence Darel a révélé avoir été harcelée sexuellement par des producteurs français. L'actrice a cité Jacques Dorfmann, décédé aujourd'hui, mais a refusé de donner le nom du second producteur ayant eu un comportement déplacé avec elle."

- le site belge RTL Info (15/10/2017) :

"Ensuite elle a confié qu'elle avait également été harcelée par plusieurs producteurs français. Mais elle n'a pas porté plainte car elle se disait que cela ne servait à rien. Depuis le scandale sexuel qui secoue les Etats-Unis, la femme a décidé de briser le silence en citant le nom d’un producteur français qui est décédé. Il s'agit de Jacques Dorfmann."

- Eric Martin, Nouvelles de France (15/10/2017) :

"Victime en 2004 du prédateur Harvey Weinstein, l’actrice Florence Darel a révélé, ce samedi soir sur le plateau de “C l’hebdo”, avoir été également harcelée sexuellement par des producteurs français et cite un nom, celui de Jacques Dorfmann, aujourd’hui décédé."

Quant à 20 Minutes, il choisit carrément d'occulter le nom révélé par la comédienne :

"Invitée de C l’hebdo sur France 5 samedi, elle s’est à nouveau exprimée sur le sujet. « Je me rends compte que ça m’a beaucoup perturbée et que depuis deux nuits, j’ai plein d’autres souvenirs qui remontent que j’avais soigneusement enterrés », confie la comédienne. Selon elle, d’autres producteurs ont eu des gestes déplacés. « Je ne sais pas si c’étaient des prédateurs tel que Weinstein parce que Weinstein c’est vraiment énorme », explique-t-elle avant de confirmer qu’il s’agissait de producteurs français."

Seul le site belge Sud Info corrige spontanément l'affirmation erronée de Florence Darel (15/10/2017) :

"Deux producteurs français l’auraient harcelée sexuellement. Leurs noms ? Elle ne dévoilera que l’un d’entre eux : Jacques Dorfmann, un producteur français âgé de 71 ans aujourd’hui. Pour ce qui est du deuxième homme, elle refuse de donner son identité."

Ils n'ont pas été nombreux les veilleurs (professionnels ou amateurs), qui ont fait remarquer que Jacques Dorfmann, le producteur, n'était pas décédé. Sur Twitter, je n'en ai trouvé, en tout et pour tout, que trois (on a connu les réseaux sociaux plus réactifs) :

- Patrick Lusinchi, directeur artistique de la revue Éléments (15/10/2017) :

Florence Darel a révélé avoir été harcelée sexuellement par Jacques Dorfmann. À ma connaissance Jacques Dorfmann n'est pas mort. pic.twitter.com/HOq26Fvpb1 — Patrick Lusinchi (@vieilleeurope) 15 octobre 2017

L'actrice Florence Darel accuse Jacques Dorfmann (soit disant mort) de harcèlement et pas un journaliste pour vérifier qu'il est bien vivant — Patrick Lusinchi (@vieilleeurope) 15 octobre 2017

- et deux autres twittos anonymes (15/10/2017) :

Gros pataquès à venir : Jacques Dorfmann n'est pas mort, il travaille à un Vercingétorix 2... #darel — Globule Bleu (@Goydorak) 15 octobre 2017

Le Jacques #Dorfmann qui est mort c'est l'arbitre pas le producteur, si des journalistes veulent un peu bosser ?#weinsten #balancetonporc pic.twitter.com/TxT657h31a — La Quenelle (@quenellien) 15 octobre 2017

On peut aussi saluer la vigilance de Clémentine sur AgoraVox TV, qui, dès le 16 octobre, s'était demandée si Florence Darel ne s'était pas trompée en affirmant que Jacques Dorfmann était mort, en le confondant avec l'ancien juge-arbitre de tennis.

Des journalistes aux abonnés absents : remake de l'affaire DSK-Banon ?

Cette affaire Darel-Dorfmann, dans son traitement médiatique, rappelle étrangement l'affaire Banon-DSK. Souvenez-vous : le 5 février 2007, la jeune romancière Tristane Banon révèle sur Paris Première, dans une émission de Thierry Ardisson, avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de Dominique Strauss-Kahn. De nombreux témoins sont autour de la table, dont le journaliste Jean-Michel Aphatie. Mais la séquence est caviardée : le nom que cite Banon est bipé. Le 22 octobre 2008, un article d'AgoraVox révèle le nom qu'avait donné Tristane Banon, mais les médias ne réagissent pas.

On connaît la suite : suite à l'arrestation du directeur général du FMI à New York le 14 mai 2011, les langues se délient, et l'affaire Banon refait enfin surface dans tous les grands médias, qui, pour certains, font leur auto-critique. Cette fois-ci, Florence Darel fait ses révélations (sans être bipée) sur France 5, devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Autour de la table, il y a encore Jean-Michel Aphatie. Mais silence radio dans tous les grands médias sur cette nouvelle affaire. Faudra-t-il une fois de plus attendre des années avant que nos journalistes ne bougent et ne fassent, trop tard, leur mea culpa ?



Voici, pour finir, les trois questions que je souhaitais poser à Florence Darel (et auxquelles elle peut encore répondre sous cet article, si elle le lit) :

1/ Confirmez-vous bien que vos accusations de harcèlement sexuel concernent Jacques Dorfmann (qui n'est pas décédé) ?

2/ Des journalistes vous ont-ils interrogé, ces derniers jours, sur vos propos concernant Jacques Dorfmann ? Et des articles sont-ils, à votre connaissance, en préparation sur ce sujet ?

3/ Si vous le souhaitez, pourriez-vous expliciter la nature des actes que vous reprochez à Jacques Dorfmann et expliquer dans quelles circonstances ces agissements ont eu lieu ?