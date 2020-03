France Info, la voix de l’Elysée et de Matignon : Marc Fauvelle et Renaud Dély

"France-info et tout est clair"

Déjà, au plus fort du mouvement des Gilets Jaunes, nous avons été nombreux à nous tourner vers le CSA pour dénoncer une rédaction de France-Info ouvertement hostile à ce mouvement populaire aujourd'hui considéré comme historique ; une rédaction on ne peut plus complaisante avec les locataires de l'Elysée, de Matignon et leur politique de gestion d'une crise sociale qui n'est pas près de s'éteindre.

En vain : aucune réponse, aucune intervention de ce CSA à la tête duquel on trouvera, année après année, un président (ou une présidente) nommé par le locataire de l'Elysée.

Crise sanitaire majeure... à l'écoute de cette rédaction de France-Info dont les contribuables paient les salaires, on retrouve, jour après jour, la même complaisance, voire la même complicité (un soutien à peine dissimulé), à l'endroit du gouvernement Philippe, de l'Elysée et des élus de LREM.

Dans ses interviews, à aucun moment, la rédaction de France Info ne fait référence à ce qu'il convient maintenant de qualifier non pas de "gestion de crise sanitaire" mais bien plutôt, de "gestion de pénurie" face à la propagation du coronavirus : pénurie de masques, de gel, de vêtements hospitaliers de protection adéquate, pénurie de matériel...

Dans les faits, aucun désir de cette rédaction de mettre en difficulté tous ceux qui, de près ou de loin, sont liés aux locataires de l'Elysée et de Matignon qui ont pourtant la charge de notre sécurité à tous qu'elle soit d'ordre sanitaire ou de tout autre ordre.

En revanche, tout au long de l'année 2018 et 2019, contre les Gilets, les syndicats en grèves (la CGT comme cible privilégiée), contre l'opposition de droite comme de gauche, la rédaction de France Info n'aura pas manqué de tenter, dans un acharnement honteux, jour après jour, de dé-légitimer leurs luttes à tous à grands renforts de reportages et d'éditoriaux à charge.

A ce sujet, on peut s'interroger sur l'utilité d'un syndicat de journalistes trop souvent prompt à voler au secours de leurs membres, acteurs d'une profession pourtant disqualifiée depuis trente ans.

Une seule ligne éditoriale pour cette rédaction de France Info : protéger l'Elysée et Matignon ; discréditer toute critique à leur égard.

Deux porte-micros en particulier incarnent jusqu'à la caricature, la soumission à cette ligne éditoriale de connivence ainsi que le mépris pour le métier qui devrait être le leur : Marc Fauvelle et Renaud Dély.

Alors oui ! Avec France-Info, tout est clair.

Que Fauvelle et Dély sachent qu'on les a compris, bien compris et entendus... à toutes fins utiles.

Quant au CSA, inutile de nous précipiter car toute plainte qui lui sera adressée se perdra dans les couloirs d'un Conseil sup.... dont il n'y a, là aussi, plus rien à attendre.