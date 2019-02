Gilets jaunes : les gros sabots de François Berléand.

« réactions plus ou moins désagréables »... Voilà une manière bien désinvolte de décrire les milliers de messages d’insultes et les innombrables menaces de « petite visite » et/ou de mort que j’ai pu voir sur Twitter et sur Facebook.

Ne vous en déplaise (et n’en déplaise au journal d’extrême-droite que vous citez) mais cet épisode en dit probablement plus sur les Gilets Jaunes que sur la bourgeoisie : Berléand ne saurait être représentatif à lui tout seul du milieu auquel il appartient ; en revanche, les milliers de GJ qui ont déversé (et continuent à déverser) leur haine de Berléand sur les réseaux sociaux le sont certainement de leur mouvement.