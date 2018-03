Haro sur le ’’Rassemblement National’’

Bonjour, Ben Schott

Sans surprise, je placerais à égalité La France Insoumise et La République en Marche au sommet, avec une note de 8 sur 10.

Le premier nommé parce que le projet détaillé dans l’Avenir en Commun me semble être le seul véritablement structuré au service des classes populaires et moyennes. Ce parti n’est hélas pas au pouvoir !

Le second parce que le plan de route du détricotage des acquis sociaux et l’émergence de lois antisociales figurait bel et bien dans le programme de Macron. Et par malheur pour nos compatriotes ce parti est au pouvoir et ne se prive pas de servir les intérêts conjugués des oligarques et du Medef !

Pour ce qui est des autres partis, je donnerais 5 sur 10 aux Républicains, et 2 sur 10 au PS (qui se cherche encore des dirigeants dignes de ce nom et une ligne) et au FN (qui est dirigé par une incapable désormais notoire, et qui n’a guère que le discours anti-immigrés pour alimenter son fonds de commerce).