Journalistes, chroniqueurs, politologues, économistes sont-ils TOUS millionnaires ?

@hunter

Vous faites dans le Zola Hunter, mes propos sont à prendre sur une échelle large et non destinés spécifiquement à l’auteur de ce papier. Il suffit de voir qu’un article sur trois ici traite toujours du même sujet et toujours sous le même angle. Mon but n’est pas de stigmatiser une personne en particulier, en situation de difficulté qui plus est, mais plutôt de dénoncer une systématisation idéologique consistant à abattre ce qu’on appelle « les riches », et l’histoire devient un peu soulante, je ne suis pas riche, et je laisse les riches tranquilles, qu’ils soient cons ou pas, car penser qu’on est con parce qu’on est riche est encore une trouvaille des attardés du bulbes. C’est un problème d’individu, ce n’est pas l’argent qui est mauvais c’est ce qu’on en fait et comment on le fait, alors cette stigmatisation absurde et débile devient juste insupportable. Il y a autant de cons chez les pauvres, les moins pauvres comme chez les riches...

Quant à la solidarité collective, elle est bien bonne, se contenter de voter à gauche et de payer ses impôts pour avoir la conviction d’être un bien pensant bourré d’empathie, je me marre !!! Je crois plus en la solidarité privée qui elle vient du coeur et ne revêt pas cette notion « obligatoire »

Que font chaque jour pour les moins riches qu’eux, (je parle de geste simple de tous les jours) ces gens qui ne cessent de critiquer ici, soit disant par empathie pour les pauvres, si ce n’est voter à gauche et payer ses impôts ?

Foutaise, la malhonnêteté intellectuelle me débecte, car s’ils tenaient la vérité, nous compterions pas 500 morts par ans de faim et de froid dans nos rue

Pfff