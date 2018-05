L’effarant témoignage sur le Canal Plus de Bolloré

A l’auteur.

La presse dominante (celle que le pouvoir tolère ou encourage et subventionne à l’occasion) est un instrument moderne du pouvoir qui ne date pas de Canal +. Remontez jusqu’à la naissance de cette presse-là et vous verrez qu’il en a toujours été ainsi.

L’aspect positif avec Bolloré, Bouygues, Drahi et consorts, c’est que le but et l’idéologie sont clairement affichés par la nature même des propriétaires. Ainsi le lecteur ou le téléspectateur est sensé savoir à quoi s’attendre lorsqu’il écoute ou lit leur propagande. Et cela contribue d’ailleurs largement à l’expansion des canaux d’information alternatifs échappant au contrôle de ces firmes, à tout le moins parmi les plus clairvoyants dans le public.

Vous noterez que l’identité affichée de ces patrons de presse n’empêche pas l’état français de financer leurs media -Le Monde, Libération et cetera, qui sont des piliers du système mondialiste en marche, survivent en partie de notre argent-, cela d’autant plus facilement que les intérêts de ces groupes sont défendus par les gouvernements que ces groupes placent au pouvoir (le coup d’état médiatique de Macron en général et le couple Drahi/Macron en particulier sont des cas d’école à ce titre.)

Comme disait l’autre, un journaliste, c’est soit un chômeur, soit une prostituée (dans le sens qu’il défend les intérêts de celui qui le stipendie), il me semble que lorsque des employés d’un groupe comme celui-ci osent critiquer celui qu’ils ont servis jusque-là sans broncher, c’est qu’il y a une révolution de palais en cours et que des promesses de sauvegarde leur ont été adressées par ailleurs. En ce qui concerne la Françafrique, ne serait-ce pas là le symptôme d’une lutte entre les tenants actuels de cette Françafrique (aidée par les gouvernements passés) et les prétendants à dominer cette région : Macron en service commandé pour en donner les clefs à d’autres gouvernements comme hier il a trahi les intérêts de la France en donnant Alsthom aux Américains ou SFR à Israël par exemple ?