L’indécente charge de l’Obs contre Zineb El Rhazoui

« Sur le fond, un tel discours est révoltant, pour ne pas dire plus... Extrême-droitiser ... »





« ...les centristes sont en réalité finalement moins démocrates que les radicaux de gauche ou de droite. »





je valide globalement votre article, mais vous évacuez un peu vite la réalité du phénomène, les gens qui « extrème droitisent » ne sont pas des centristes (ni même des pseudo centristes comme vous dites ce qui n’est qu’une manière poli de ne pas nommer la chose)







Pour « extrême droitiser » comme vous dites, il faut être de gauche, et c’est bien la seule chose à retenir, les gauchistes (qui « extrème droitisent » systématiquement ceux qui leur déplaisent) n’ont aucune décence ni aucune dignité dans leur élucubration pseudo intellectuelles.

après tout, nous leur devons non seulement la stupide théorie du genre, mais aussi la culpabilisation post coloniale du méchant blanc cisgenre ainsi que le politiquement correct lénifiant du sociétalisme le plus idiot.

et pour ceux qui voudraient encore redorer le blason du gauchisme, qu’ils viennent me dire qui d’autre a part eux, se livrent à cette réduction « ad hitlerum » quasi systématique tout en souhaitant le goulag à ceux qui ne seraient pas suffisamment purs selon des critères qui ne regardent qu’eux même.

n’étant pas issue d’une famille de cathos de droite, je n’aie bien évidement pas une connaissance aussi approfondie des tares des droitards, mais de ce que je peux en observer cette catégorie ne présente pas l’intolérance, le sectarisme et l’aliénation que l’on retrouve chez les gauchistes,

a vrai dire, bien que n’étant absolument pas lié d’aucune façon à la droite politique (on est plutôt coco tendance PCF d’après guerre dans ma famille, donc apolitiques depuis la chute du mur), j’aie bien plus de plaisir à discuter aujourd’hui avec le « camps d’en face » car il est plus ouvert, plus cultivé, plus constructif, moins idéologisé, bref bien plus humain que ce que le gauchisme produit.

le gauchisme plus qu’une idéologie politique, plus que l’idiot utile du néo libéralisme et du mondialisme, est une pathologie mentale qui cumule toutes les tares issues du nihilisme et du déconstructivisme post moderniste.

le nouvel obs est effectivement un repère de tarés, et si vous voulez voir le niveau du gratin de cette engeance allez faire un tour sur Rue89,

la ligne éditoriale de ce torche cul du web est à ce sujet éloquente, c’est la version cul cul du nouvel obs, avec uniquement des sujets centrés sur la braguette, écrits par (et adressés à) des hyènes hystériques et dégénérées.

en bref vous avez là l’essence du poison qui pulvérise la société française depuis déjà trop longtemps, ce poison à un nom c’est le gauchisme, et pour ceux qui le confonde avec le socialisme originel des classes populaires, ils n’ont qu’a se demander pourquoi la population parisienne si bourgeoise et macronienne vote à gauche massivement.

quand on finisse une bonne foi pour toute avec cette gauche systématiquement auréolée de fausses vertus,

quand on termine définitivement avec ce besoin chez certains de se donner bonne conscience en se disant de gauche,

ça sera un réel et grand progrès.

ne serait ce que pour permettre à votre article d’avoir la radicalité (au sens 1er du terme) qu’il ne peut pas avoir en ayant le ton consensuel que vous vous obligez d’avoir pour ne pas heurter la sensiblerie d’une partie de votre potentiel lectorat.