L’Ironisme des temps

Et tandis que le président n'en finit plus de pratiquer des "itinérances", entre le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale cet automne (ah ! Pétain sous la IIIème République pendant la guerre ... ) et ses échanges avec les maires (censés répondre aux Gilets Jaunes ! réactualisant un fonctionnement à travers les grands électeurs version IIIème République, c'est-à-dire chronologiquement plus proche de la répression de la Commune de Paris et du IInd Empire !) comme d'habitude les institutions continuent de fonctionner, entre pacte de Marrakech, déclaration du Ministre de l'Economie aux médias anglais selon quoi le plan d'économie politique sera poursuivie cahin-caha, et autres lois et rapports etc. ... toute une ironie du sort.

Le fameux "mème Internet" viral, inspiré d'une moue de Yao Ming

Il y a des limites à tout

Ce n'est pas nouveau, vous appellerez ça l'action, l'agitation ou l'animation - peu importe - toutes les présidences, tous les gouvernements, tous les Etats, toutes les institutions, etc. ont toujours (si vous voulez) dû composer et pourfendre les circonstances à leurs manières d'autorités (quittes à en crever, ça fait partie du lot des plus têtus). On entend dire çà et là que la société civile saurait parfaitement bien se débrouiller toute seule sans "eux", mais d'abord il faut dire que ce ne sont pas spécifiquement "eux" qui mirent en place l'ensemble (quoiqu' "ils" le montèrent comme on chevauche un étalon impétueux, un hongre avachi ou une jument débonnaire mais parfois blasée), et ensuite il faut dire que nous sommes capables du pire comme du meilleur ou, sans tomber dans le jusqu'au-boutisme tout de suite, capables du mauvais comme du bon, et que des civilités ne sont pas de trop, sous cette forme ou une autre.

Fatalement cela dépend de chacun. Il y a des natures, des tempéraments, des caractères, des éducations, des formations, etc. plus ou moins vigoureux, plus ou moins rebelles, plus ou moins peureux, plus ou moins fiers, plus ou moins outranciers, etc. et encore tel fier sera perçu comme vigoureux, rebelle, apeurant ou outrancier selon, ou bien tel peureux sera perçu comme calme, réservé, rassurant ou poli selon ! cela dépend tellement des contextes, des personnes et des circonstances ! Par exemple dans nos vies, nous avons chacun le souvenir d'un professeur qui nous a sérieusement pris pour ce que nous n'étions pas, et devant lequel nous nous sommes sentis amoindris, énervés, déroutés, honteux sans raison, voire tout simplement agressifs en défense (toujours selon humeurs, circonstances, personnalités, etc.). Il n'y a pas de règle absolue, ou plutôt ce serait trop simple s'il y en avait une ! ... De sorte que les états d'âme du wild wild world ne sauraient faire loi, et que nous sommes tous bien obligés de nous assumer comme tels, président ou gilets jaunes.

"On est comme on naît avec le nez qu'on a" (Montaigne). Une parole qui vaut autant pour les administrants que pour les administrés. Pour les élus que pour les nombres. Etc.

Fils et filles de Socrate, frères et soeurs en socratisme !

Seulement voilà, tout cela prend une tournure particulièrement ironique par les temps qui courent, tout simplement parce que les temps qui courent n'admettent plus aucun absolu. De fait, il n'y a plus de valeur absolue, et même si nous admettons les termes liberté, égalité, fraternité et autres, bien malin qui s'aventurerait à les définir pour tous, en dehors d'une effectuation pragmatique impensée. Les philosophes méditent bien la question, mais ils ne sont pas audibles (pas forcément parce qu'ils seraient compliqués, mais tout simplement parce qu'on ne s'y intéresse pas massivement, et quand bien même leur discipline appelle l'esprit critique) mais c'est que tout le monde - au pays de la philosophie en classe de terminale - se la joue volontiers socratique.

C'est-à-dire que Socrate était (du moins, entre les citoyens athéniens, c'est-à-dire entre les hommes libres) ... Socrate était un populo, c'est évident. Bien sûr, notre président actuel s'est lustré sur la philosophie, mais il ne faut pas oublier et au contraire souligner, que c'est le trublion Socrate, qui faisait la star dans les Banquets d'époque. Et il faisait la star à vous relativiser tous les trop beaux discours pour être strictement vrais (du moins, si l'on en croit ses mises en scènes platoniciennes). De telle sorte que l'ironisme socratique, ce grand art du jeu de mots, très subtil puisqu'il subtilise (aux sens de compliquer et voler) toutes les certitudes trop ancrées.

Et voilà par exemple que les Gilets Jaunes récupèrent contre lui les "pensées complexes" présidentielles, tandis que le président et affidés (ou ce qu'il en reste) récupèrent contre les Gilets Jaunes leurs ritournelles - auraient-elles émergées des médias, par exemple quand il s'agirait d'un "acte II" de la présidence !

L'ironisme est total

L'ironisme est total, et franchement au final il ne reste que cela quand on fait les comptes. Au fond plus personne n'y croit vraiment et ne croit vraiment à rien, le nihilisme est parfait dans son genre. Ainsi les administrants s'activent-ils ironiquement devant les administrés, mais ce n'est pas mieux du côté des administrés qui s'activent ironiquement devant les administrants - soit en manifestant, soit en travaillant : dans tous les cas chacun se sent parfaitement habilité à faire ce qu'il fait. Et à quelle aune validerait-on ou non si ces habilitations sont correctes et admissibles, puisqu'il n'y a plus de valeurs absolues ? ... A croire que d'avoir désétalonné les monnaies de l'or (accords du GATT, deuxième moitié du siècle dernier du millénaire dernier), en retirant la convertibilité réelle-matérielle de nos valeurs d'échange, a ironiquement volatilisé non seulement les marchés économiques, mais les "marchés" sociaux/moraux (les moeurs, les comportements).

Seul hic dans l'affaire : l'ironie du sort, elle, est juste cruelle, cruellement juste. Là-dessus il n'y a aucun doute, la certitude est absolue pour les administrants comme les administrés. Et ainsi le quidam Erwan Prigent de pouvoir rédiger un article ironique devant la situation, comme d'autres auteurs témoignent de leurs ironies, sarcasmes et autres marrades par les temps qui courent. Foutages de gueule magistraux, comme les leçons du président ou les leçons des Gilets Jaunes. Pendant ce temps, chacun continue d'effectuer ce qu'il effectue avec les moyens du bord. L'effectuation ! Il ne nous reste plus que des effets, à faire de l'effet, à se contenter d'effets de manches. C'est "un peu" con.

Un dernier doute

Comme donc il s'agit de douter à la socratique, ironiquement, doutons encore de tout ce qui vient d'être dit, et remarquons tout simplement que si notre époque passe pour si ironique, c'est que l'ironie est sur-médiatisée, et qu'au contraire tout est fait pour sous-médiatiser et tourner à l'ironie les valeurs d'opposition, des lois aux humeurs, en passant par les choix de diffusion.

Bref, tout s'agence - partie sciemment, partie inertiellement - pour que le poids des choses fasse en sorte qu'aucun sérieux n'émerge, et tout sérieux (au hasard, les Gilets Jaunes) est systématiquement ironisé, par les choix identifiables des administrants comme par les aléas diffus des administrés.

A moins que ... ce soit kafkaïen ? Ironiquement ... ?