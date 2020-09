L’occasion ratée de Robert Badinter : faire de la responsabilisation de la magistrature, une cause nationale

En faisant de l'abolition de la peine de mort l'alpha et l'omega des droits de l'homme, ce terrorisme d'état appellé par euphémisme justice à deux vitesses, en est occulté. Robert Badinter porte une lourde responsabilité.

L'on croit savoir ce qu'est la justice à deux vitesses, tout en communiant à cet imaginaire collectif du « pays des droits de l'homme. » Il faut avoir subi la première, longuement et durement, pour guérir de cette dissonance cognitive, et ne plus se faire aucune illusion sur le deuxième. Les professionnels du droit en sont les maîtres d'oeuvre : ce sont elles qui sabotent en amont les dossiers signalés dans les avis de classement des procureurs, avec comme contrepartie leur impunité.

L'on rapporte que Badinter ne se satisfaisait pas totalement de la justice à deux vitesses. Sa stature lui aurait permis de faire de son abolition une cause nationale, il a préféré se reposer sur les lauriers qui lui ont été décernés pour l'avancée hautement symbolique que l'on sait. C'est fort dommageable, car en faisaint de l'abolition de la peine de mort l'alpha et l'omega des droits de l'homme, ce terrorisme d'état appellé par euphémisme justice à deux vitesses, est occulté.

Interpellé dès son arrivée à la chancellerie par des magistrats, Robert Badinter rétorquait : « La réflexion centrale que vous n’avez pas menée assez loin est celle de la responsabilité du juge, contrepartie du pouvoir exceptionnel que vous détenez. » Il est certain qu’« à long terme, la société ne peut s’accommoder d’une justice omniprésente et irresponsable[124] ». Robert Badinter tel que cité dans Impunités ;justice à deux vitesses, de Vincent Le Coq

Dans une ITW encore assez récente sur le plateau de C à vous, et comme mise en scène pour rabattre les brebis égarées, Robert Badinter avait, le doigt menaçant, et avec une bouche se tordant de colère, proféŕe cette injonction : « vous avez tous les moyens, mais pas la violence physique ! », en réaction à des manifestants brandissant l'effigie de Macron au bout d'un pic.

Dans son réflexe de classe, Robert Badinter avait malgré lui adressé un message utile, à condition d'être complété, à ceux qui lui font faire des cauchemars. Car il est patent que « tous les moyens » ne sont pas mis à profit de la lutte sociale, dans le domaine intellectuel, par manque d'exigence de la base envers les têtes pensantes.

« Tous les juges qui ne se montrent pas serviles à l'égard des autorités ont de bonnes raisons de craindre pour leur carrière future. Il est bien certain que des magistrats ont été pénalisé pour n'avoir pas rendu des décisions conformes aux voeux de nos gouvernants[110]. Ce propos n'émane pas de quelque dangereux membre des black blocks, mais du très respectable Jean Ullmann, de son état président d'assises dans la France de Giscard. Impunités : justice à deux vitesses, de Vincent Le Coq (2017)

Ainsi, il se trouve des cas de négligence ou de lâcheté (en débat) des seconds envers les premiers, tendant à leur mise en danger (si, si). Ou encore, la lecture de la DDHC, par un philosophe, qui manque de relever qu'il y a en France, en lieu d'un pouvoir judiciaire, c'est à dire tirant sa légitimité du peuple et ainsi indépendant des autres pouvoirs, une « autorité judiciaire », totalement soumise au politique. La France d'en haut ne peut espérer mieux de tels doubles discours.