L’Ombre collective, ou « l’estrèmdrwate »

Cet article sera jungien (C.G. Jung) bien que je n'y tienne pas plus que cela. Il y a pourtant chez Jung des modes de raisonnements intéressants. En effet, ce monsieur trouvait à nos psychismes une dimension personnelle plus ou moins subconsciente (la formation de notre personnalité, pour le dire vite) mais aussi une dimension impersonnelle plutôt inconsciente, en dehors des symboles, des mythes et des spiritualités.

C'est cette dimension impersonnelle, qui va nous intéresser ici. Mais d'abord, comprenez qu'elle est une déduction logique : nous avons tous une tête, deux bras, un tronc et deux jambes, et pourtant nous varions tous sur ce modèle, jusqu'à l'originalité biologique. Eh bien, nos psychismes, c'est pareil : nos variations personnelles, n'empêchent pas qu'il y ait « un schéma corporel de l'esprit » (pour le dire vite : tout le monde pense selon certaines dynamiques, même si tout le monde ne pense ni à la même chose, ni dans la même perspective).

Dans la dimension personnelle plus ou moins subconsciente (caractérisée par le Moi), Jung trouve l'Ombre du Moi (tout ce que nous rejetons est pourtant « stocké là quelque part » dans nos esprits). C'est une démarche logique de sélection entre le souhaité et le renié, automatique du moment que l'on se décide à être « ceci » plutôt que « cela ». Eh bien, dans la dimension impersonnelle plutôt inconsciente, il y a la même démarche logique, mais concernant notre vision du monde. Or, comme tout le monde dispose de cette dimension impersonnelle plutôt inconsciente, cela crée un imaginaire collectif. Jung appelle cet imaginaire-là : l'Ombre collective, à savoir tout ce que la collectivité renie, rapport à ce qu'elle souhaite.

Sans aucun doute aujourd'hui, « l'estrèmdrwate » est un phénomène d'Ombre collective.



Source cinématographique

C'est à ce point, qu'il devient crucial de savoir faire la distinction entre l'empirique et l'imaginaire. Car, aussi bizarre que cela soit, l'empirique et l'imaginaire sont tous les deux réels. C'est ce que défend Jung, mais c'est évident : si quelqu'un vous prend pour le Mal, même si ce n'est pas empirique, il va vous renier. C'est réel. Et pourtant, cela partait d'une dynamique imaginaire. Donc l'imaginaire est réel, ou du moins a-t-il des effets empiriques, même si ça peut s'avérer ennuyeux.

Quand on y réfléchit bien, les cultures sont des imaginaires collectifs avec une constellation de critères évolutionnaires (des parlers, des us, des coutumes, des mœurs, des lois, etc.). Les anthropologues s'y intéressent, et c'est ce dont parlait Cornelius Castoriadis : il parlait « d'imaginaire instituant des sociétés ». Cela signifie que l'imaginaire fonde empiriquement les collectivités, même si leurs imaginaires varient. Comme les imaginaires varient, les visions du monde peuvent s'enrichir mutuellement ou s'affronter. L'affrontement semble l'option choisie par les minorités ces derniers temps.

Par contre, depuis des décennies maintenant, il est convenu dans l'imaginaire collectif nord-atlantique, d'affronter les personnes catégorisées à l'extrême-droite. L'extrême-droite est devenue un à-renier fondamental dans nos collectivités, au point que les minorités actuelles puissent nous faire tous passer pour d'extrême-droite, dans leurs imaginaires collectifs propres qu'elles cherchent à imposer dans l'imaginaire collectif majoritaire. C'était une brèche ouverte par le christianisme puis l'humanitarisme de toutes façons, mais passons.

Comme l'extrême-droite est devenue un à-renier fondamental, je me permets désormais de parler « d'estrèmdrwate ». En effet, « l'estrèmdrwate » est l'extrême-droite que l'on s'imagine collectivement et que l'on ressasse à tours de bras dans les discussions, par blabla, chichi et gnangnan désormais. C'est l'Ombre collective convenue par une entente tacite et le vacillant pacte républicain : c'est que dans l'imaginaire collectif, « l'estrèmdrwate » n'est pas républicaine. « L'estrèmdrwate » sûrement, mais l'extrême-droite ne pourrait pas se présenter aux élections si elle ne l'était pas.

Le « tort » de l'extrême-droite, dans l'imaginaire collectif, c'est de s'attacher à un peuple défini, de s'attacher au territoire hexagonal, de souhaiter une protection populaire impérative contre le monde. Devenue Ombre collective, « l'estrèmdrwate » passe alors pour nazie, même si le nazisme a disparu depuis longtemps, et que les groupes néo-nazis sont marginaux. Bien sûr, on peut parier que ces groupes, s'ils votent – pour ce qu'il reste de votants en France … – on peut parier que ces groupes votent plutôt à l'extrême-droite. Mais l'empirisme s'arrête là, et l'extrême-droite est dans une démarche républicaine, sinon elle ne jouerait pas le jeu électoral depuis des décennies.

L'incohérence de principe, survient quand on tolère par contre les discours de personnes jugées racisées, alors que ce sont les premières à parler de racisation et à se positionner comme telles (racisées) dans le débat public. Ces personnes ont leurs intérêts à défendre, au nom d'origines putatives elles-mêmes d'imaginaire collectif nord-atlantique (« Mama Africa » par exemple). Néanmoins, elles ne sont pas assimilées à l'Ombre collective, dont pas assimilées à « l'estrèmdrwate », parce que ces personnes peuvent prétexter de notre repentance, même quand elles n'ont jamais vécu présentement ce qu'elles prétendent devoir faire expier (en profitant de le brèche chrétienne et humanitaire). Et puis, vous imaginez collectivement bien qu'assimiler des Noirs à l'Ombre … non décidément, même si ça me fait pouffer de rire, ça ne peut pas passer actuellement.

Mais tout cela ne dépend que de l'imaginaire collectif présent, et de ce qu'il a coutume de reconnaître comme Ombre. Et même si ce n'est qu'imaginaire, c'est très réel, puisque cela engage des démarches empiriques, de la manifestation jusqu'à l'ostracisation voire la tabouisation ... qui pourrait être le fait d'un manque actuel de QI, mais passons. À ce stade, permettez-moi simplement de saluer tous les Noirs de France : au fond, ils se sont très bien assimilés, puisqu'ils ont assimilé que la citoyenneté française aime à manifester. Les dénégateurs pourront toujours prétendre que c'est une invasion bordélique, ils ont tort. Ils ont tort, parce que nous sommes en France, et qu'il est de culture française, de manifester ainsi. Voilà tout : l'imaginaire collectif fait son œuvre chez tout le monde, sans distinction de race ni de rien. « Vive la République, vive la France ! » Le monde nous aura imité comme avec les Gilets jaunes, où en tout cas il nous en faut peu pour imiter les manifestations mondiales ...

En attendant, c'est intéressant de constater que les personnes ne ressortant pas de l'extrême-droite, parlent du processus de dédiabolisation de « l'estrèmdrwate ». En effet, ces personnes qui ne ressortent pas de l'extrême-droite, et en tout cas qui font tout pour ne pas être amalgamées à « l'estrèmdrwate » dans l'imaginaire collectif (même quand empiriquement elles le seraient, sans distinction de race ni de rien) … eh bien, ce sont ces personnes, qui parlent de (dé)diabolisation, certainement pas l'extrême-droite !

À partir de là évidemment, on peut observer à l'état pur, le fonctionne irrationnel de la dimension impersonnelle plutôt inconsciente, de nos psychismes – mais nous trouvons cela consciemment « tout à fait anodin et rationnel » sinon. C'est ici de l'imaginaire collectif clair et net. Le diable est, dans l'imaginaire monothéiste prégnant, l'incarnation du Mal. Tout Mal absolu, ressort des dynamiques de l'Ombre collective : c'est-à-dire qu'il est avant tout imaginaire (ce disant, je me rends compte que ce n'est pas un scoop, mais justement).

Cet imaginaire prétexte empiriquement ce qu'il peut, pour diaboliser l'extrême-droite, à commencer par l'Histoire guerrière du XXème siècle européen ainsi que les propos dérangeant l'imaginaire collectif, car ces propos sont aussitôt ressentis comme des portes ouvertes sur l'Enfer, qui a une odeur « nauséabonde » et endure des « heures sombres » perpétuelles, tout en étant un typon inexorable vers ce qu'il y aurait de plus dégoûtant (une « pente glissante »). Il s'agit littéralement de l'enfer fictif du personnage de Adolf Hitler, dans le comic puis la série the Preacher (c'est ce qui rend son genre si incongru).

Le nazisme a beau avoir été un socialisme national, dégénérant en un suprémacisme ariosophe métahumain international au sacrifice du peuple allemand, et le régime de Vichy a beau avoir été composé d'une majorité de gauchistes collaborateurs, rien n'y fait : l'imaginaire collectif amalgame l'extrême-droite au nazisme, sur la base de la rude gouaille militaire et jargonneuse de Le Pen-père, pourtant conservateur libéral certes négligent envers l'étranger mais d'abord protectionniste et familialiste.

Bien sûr, on est libre de « ne pas aimer » … et pourtant, nous chérissons tous plus ou moins nos proches à les défendre (« protectionniste, familialiste ») en négligeant ce qui ne nous semble pas souhaitable (éventuellement « l'estrèmdrwate ») tout en aspirant à ce que le législateur nous accorde des marges de manœuvre (« libéralités ») et tenant à un certain nombre de valeurs, les définirions-nous comme « pouguessisses » (« à conserver »).

La vie serait-elle plus compliquée que dans les histoires pour enfants ? qui certes, pour les enfants, ont raison d'être simplistes, car la complexité imaginaire-empirique du réel n'est pas rassurante pour s'endormir, même avec une veilleuse … Pourtant, nous nous comportons comme des petits enfants qui ne se supportent pas l'un l'autre dans la même pièce, même avec des occupations différentes chacun : « racisme de la présence au monde ». C'est que nous avons animalistement tous besoin d'occuper une portion de territoire corporel, et que la territorialité (empirique et imaginaire, imaginaire dans la satisfaction que nos bonnes moeurs règnent) est essentielle, sauf à se perdre en lubies. Le pacte républicain prétend ne pas vouloir « céder le terrain à "l'estrèmdrwate" », vous comprenez ?

L'Ombre jungienne, qu'elle soit le Tartare titanesque des Anciens Grecs, l'Enfer démoniaque des chrétiens, ou bien l'Empire suprémaciste des humanitaires, et même l'Holocauste nucléaire des modernes, etc. – à chacun ses effrois – demeure pourtant une imagination terrifique collective, sur la base d'un prétexte empirique extrapolé, puis amalgamé, aux tréfonds labyrinthiques et méandreux, du psychisme impersonnel en soi (chacun) accouchant du Mal absolu, l'Ombre collective.

Carl Gustav Jung nous avait prévenus dans Présent et Avenir – et évidemment toute sa psychologie complexe – pour qui veut apprendre. Et puis, il y a un anthropologue de la modernité tel que Marc Augé, avec les Nouvelles Peurs, aussi, et toute une littérature elle-même plus ou moins prise dans les rets de l'imaginaire collectif. C'est ainsi qu'a lieu une singulière guerre chaude (1, 2) à craindre le populisme.

À partir de là évidemment, la seule question est de savoir si vous voulez vivre – ou subir votre vie.

____________________________________